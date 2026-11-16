Des joueurs de GTA 6 découvrent que leur code a déjà été utilisé à cause d’une faille de la boîte PS5

On aurait pu croire que l’absence de disque physique dans la boîte de GTA 6 allait empêcher les problèmes et pourtant. Des joueurs ont montré que certaines copies PS5 laissent tout simplement apparaître le code de téléchargement alors même que la boîte est fermée.

Certaines boîtes PS5 de GTA 6 laissent apparaître le code de téléchargement sans même retirer le film plastique.

Le problème concerne notamment des éditions PEGI, ce qui expose potentiellement des joueurs français à recevoir un code déjà utilisé.

Des clients ont déjà signalé des codes inutilisables, avec selon les cas un remboursement, un échange ou un renvoi vers Rockstar.

Vous l’aurez compris, c’est donc un risque pour les joueurs qui pourraient se retrouver avec une boîte encore scellée mais un code déjà utilisé par quelqu’un d’autre. Autant dire que le lancement du jeu de Rockstar pourrait mal se passer pour certains joueurs PS5 dont la version Pro est la meilleure pour GTA 6.

Le code dans la boîte de GTA 6 peut être révélé avec une lampe torche

Fans have discovered the entire GTA 6 redeem code on the physical copy can be seen without opening the box by shining a powerful flashlight through the side at an angle. pic.twitter.com/YtN5QhC81R — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) November 13, 2026

Tout débute alors que depuis le 12 novembre dernier, les éditions physiques de GTA 6 arrivent chez les revendeurs et donc les premiers clients. La boîte n’a qu’un code d’activation imprimé au dos de la jaquette intérieure et un QR code pour le contenu bonus mais aucun Blu-ray.

Le code permet d’accéder au téléchargement complet disponible depuis le 10 novembre dernier pour ensuite lancer le jeu dès sa sortie le 19 novembre prochain sur PS5, Xbox Series et même Xbox One via le cloud gaming.

Depuis, plusieurs images et vidéos circulent et montrent la méthode utilisée sur certaines copies physiques de GTA 6 sur PS5. Il suffit de placer une lampe puissante sur la tranche du boîtier pour éclairer le papier et donc en révéler le code.

Une technique qui marche surtout sur les éditions PEGI

Sur certains exemplaires avec la classification PEGI, le code est visible en sens inverse sans retirer le film plastique. Il est donc possible qu’actuellement dans la nature, il y ait des boîtes scellées de GTA 6 dont le code est pourtant inutilisable.

La France utilise la classification PEGI, ce qui veut dire que les joueurs d’ici sont possiblement concernés. Mais il faut noter que les boîtes européennes n’ont pas toutes la même impression avec certaines qui ajoutent un motif pour brouiller les caractères.

La presse et les internautes ont depuis testé la méthode sur des copies PS5 de GTA 6, qu’elles soient américaines ou britanniques. Tout dépend donc de l’édition de GTA 6 qui est testée avec une puissante lampe torche. L’absence de disque physique n’aura donc pas permis d’éviter les problèmes alors que Take-Two, éditeur de Rockstar, assume totalement cette adoption du numérique.

Des cas de codes déjà utilisés

La colère est évidemment présente chez les joueurs qui regrettent qu’une entreprise comme Take-Two préfère lancer un mastodonte tel que GTA 6 uniquement dans un format numérique. Il y a même des revendeurs et boutiques spécialisées qui refusent tout simplement de vendre le prochain jeu de Rockstar.

À noter qu’il y a déjà des cas en ligne de joueurs qui ont reçu une boîte avec un code déjà utilisé, mais rien ne les rapproche de l’affaire dont nous parlons dans cet article. Certains clients concernés ont obtenu une autre boîte ou un remboursement. D’autres ont malheureusement été renvoyés vers l’assistance de Rockstar sans solution à l’heure actuelle.

Le mieux si vous avez une copie physique, c’est donc de tester le code dès la réception, mais surtout de garder une preuve d’achat.