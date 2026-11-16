L’iPhone 20 Pro qui fêtera les 20 ans de la gamme serait finalement la plus grosse déception pour les fans d’Apple

L’iPhone 20 Pro qui célébrera les 20 ans de la gamme pourrait être une énorme déception. C’est en tout cas ce que nous expliquent les dernières rumeurs autour de ce smartphone. Il signerait toutefois une refonte majeure.

© Apple / Montage BuzzArena

L’iPhone 20 Pro garderait finalement la Dynamic Island malgré les attentes autour du modèle anniversaire des 20 ans.

Apple préparerait tout de même une refonte majeure avec beaucoup plus de verre, des bords courbés et une puce A21 Pro gravée en 2 nm.

Apple aurait repoussé plusieurs technologies d’écran, notamment à cause des coûts, et hésiterait encore à sacrifier la qualité photo pour cacher la caméra sous la dalle.

L’information nous vient notamment de Digital Chat Station, un divulgâcheur réputé. Selon lui, les prototypes de l’iPhone 20 Pro mais aussi de sa version Max garderont la Dynamic Island. Exit le rêve des fans d’un écran totalement vierge de toute découpe pour les 20 ans de la gamme d’Apple. La caméra frontale ne serait donc pas totalement cachée sous la dalle.

Pourquoi l’iPhone 20 Pro pourrait finalement décevoir les fans

Digital Chat Station n’est pas le seul divulgâcheur à en parler. On trouve notamment Ross Young qui estime aussi qu’une Dynamic Island existerait toujours avec la gamme de 2027. Toutefois, il y a de bonnes nouvelles.

Selon Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, l’iPhone 20 Pro serait la plus grosse refonte de la gamme iPhone Pro depuis l’iPhone X. Apple proposerait un smartphone en verre sur presque toute sa surface avec des bords courbés et une découpe peu visible sur la face avant.

Rappelons que l’iPhone X fut une véritable rupture à sa sortie en 2017. C’est le smartphone qui a lancé la technologie de reconnaissance faciale Face ID et proposait un écran OLED. Il s’agissait pour Apple à cette époque de marquer une rupture nette pour les dix ans de la gamme. Alors forcément, une décennie plus tard, l’attente est immense et beaucoup de fans espèrent depuis longtemps que la Dynamic Island disparaisse.

Un écran avec une Dynamic Island toujours présente

Selon ETNews, Apple aurait envisagé deux technologies d’écran pour l’iPhone 20 Pro avant de les repousser. La première s’appelle COE et réduit l’épaisseur de la dalle tout en améliorant sa luminosité. La seconde, appelée LTPO+, réduit la consommation de l’écran. La firme de Cupertino aurait écarté ces pistes à cause de l’explosion du prix de la mémoire et d’un niveau d’exigence qui ne fut pas atteint.

Mais quoi qu’il en soit, Apple garderait donc le verre courbé sur les quatre bords. Si l’on en croit les prototypes V73 et V74 qui correspondraient aux iPhone 20 Pro et iPhone 20 Pro Max, le verre frontal et dorsal se prolongerait vers les côtés autour d’une fine bande métallique. Une version plus ambitieuse utiliserait beaucoup plus de verre mais Apple l’aurait abandonnée car sa production à grande échelle posait trop de problèmes.

Rappelons que la caméra sous l’écran n’est pas une première pour la firme de Cupertino qui propose déjà cette technologie sur l’iPhone Duo. Sauf que voilà, le capteur est très critiqué au niveau de sa qualité puisque la dalle bloque une partie de la lumière qui atteint l’objectif.

Apple proposerait un smartphone sans vraie révolution

Apple se retrouve donc dos au mur. Proposer tout un écran sur la face avant et donc une caméra sous la dalle qui altère la qualité des selfies ou garder la grande Dynamic Island pour que les images frontale restent de haute qualité ?

Pour le reste des rumeurs, l’iPhone 20 Pro utiliserait la puce A21 Pro gravée en 2 nm. Apple testerait aussi des boutons sans mouvement mécanique.