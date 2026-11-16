Plus de 160 000 personnes apportent leur soutien à Jensen Huang et exigent son retour à la direction de Nvidia

Ce lundi 16 novembre, le compteur de la pétition « Stand with Jensen » dépasse 160 000 signatures. Les signataires réclament le retour de Jensen Huang à la direction de Nvidia le temps de l’enquête ouverte par le conseil d’administration. Elon Musk et des milliers de personnes qui se disent salariés ou actionnaires exigent aussi des explications.

© NVIDIA Taiwan

La pétition « Stand with Jensen » dépasse 160 000 signatures et réclame le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia pendant l’enquête.

Elon Musk, Tim Sweeney et des milliers de personnes se déclarant salariés ou actionnaires ont signé la lettre ouverte adressée au conseil d’administration.

Nvidia n’a pas répondu aux signataires, tandis que Colette Kress assure la direction par intérim et que les résultats trimestriels sont attendus le 17 novembre.

C’est le 12 novembre que le conseil d’administration a annoncé la démission de Jensen Huang après 33 ans à la tête de Nvidia, concepteur étasunien de puces IA. Le 8 novembre, le cofondateur reconnaissait une infidélité dans un message aux salariés. Le même jour, les administrateurs ont lancé une enquête sur des informations qui font de lui la cible d’une opération de renseignement étranger.

Elon Musk et Tim Sweeney signent la pétition pour Jensen Huang

Le site Stand with Jensen héberge une lettre ouverte adressée aux administrateurs de Nvidia. Le13 novembre, le compteur indiquait environ 36 000 signatures, puis 100 000 le lendemain. Samedi, le décompte recensait 5 965 salariés de Nvidia, 1 108 anciens employés et 63 063 actionnaires.

A petition is underway to reinstate Jensen and I’m signing it too — Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2026

La liste compte aussi Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX. Le jour de la sortie de la pétition, le milliardaire partageait qu‘ »une pétition est en cours pour réintégrer Jensen et je la signe aussi » sur X. Tim Sweeney, patron de l’éditeur de jeux vidéo Epic Games, et Garry Tan, PDG de l’incubateur Y Combinator, ont aussi signé.

La première revendication est le retour de Jensen Huang à son poste le temps que l’enquête établisse les faits. Une audition équitable de l’ancien PDG, une explication publique et des précisions sur le périmètre, l’indépendance et le calendrier des investigations s’ajoutent à cette demande. L’absence de procédure équitable est le principal reproche adressé aux administrateurs.

Le conseil d’administration de Nvidia n’a pas répondu aux signataires

Aucune réponse du conseil n’est parvenue aux signataires pour le moment. Le 8 novembre, les administrateurs disaient n’avoir aucune raison de croire que des secrets de Nvidia étaient compromis. La lettre ouverte s’appuie sur cette déclaration pour contester la procédure.

Le 11 novembre, la presse étasunienne a révélé une seconde relation de Jensen Huang avec une responsable de Nvidia placée sous son autorité. Le conseil a accepté sa démission le soir même. Selon le New York Times, le renseignement des États-Unis soupçonne Alice Huang, ancienne dirigeante du client singapourien Megaspeed, d’avoir transmis des informations à la Chine. Le ministère de la Justice n’a tiré aucune conclusion et Pékin parle de « spéculation sans fondement ».

David Sacks, ancien cadre de PayPal et coanimateur du podcast All-In, formule une hypothèse sur ce départ. Il estime que ce serait « le combat le plus stupide » si Jensen Huang a été écarté parce qu’il voulait vendre des puces à la Chine. Son argument est que Pékin n’achète pas ces produits.

Qui va remplacera Jensen Huang ?

La direction générale par intérim revient à Colette Kress, directrice financière de Nvidia. Le 12 novembre, l’action a perdu 4,3 % alors que les investisseurs se reportaient sur son concurrent AMD. Une prise de contact avec Rene Haas, PDG du concepteur de puces Arm, figure dans les informations du Financial Times mais le conseil dit n’avoir approché aucun candidat. Le quotidien britannique ajoute que Jensen Huang a évoqué un retour avec des proches. Le mardi 17 novembre, Nvidia publiera ses résultats trimestriels.

Source : Stand with Jensen