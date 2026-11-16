Les fans de Zelda Ocarina of Time reprochent au remake d’avoir retiré une mécanique qu’ils adoraient sur Nintendo 64

Le remake de Zelda Ocarina of Time sur Switch 2 est une réussite et les joueurs félicitent cette version modernisée. Sauf que des nostalgiques de la version Nintendo 64 regrettent toutefois que Nintendo ait retiré une petite mécanique très chère à leur cœur.

Le remake de Zelda Ocarina of Time retire le rebond de l’épée contre les murs, une petite mécanique très appréciée sur Nintendo 64.

À l’époque, les joueurs utilisaient le son et le recul de la lame pour repérer certains passages secrets et mieux se guider.

Nintendo privilégie une exploration plus moderne avec davantage d’indices visuels, mais au prix de certaines interactions avec le décor.

Le remake de Zelda Ocarina of Time est disponible depuis quelques jours sur Switch 2, mais aussi sur PC via des portages non officiels, et les critiques sont unanimes. Nintendo a réussi son pari de moderniser ce classique de la Nintendo 64. Mais au passage, la firme de Kyoto a retiré une petite mécanique que les joueurs appréciaient.

Le remake de Zelda Ocarina of Time a retiré une mécanique appréciée

L’épée de Link ne rebondit plus contre les murs. La lame traverse les surfaces sans étincelles, choc métallique ou recul. Dans l’original, il s’agissait d’une mécanique qui permettait de repérer des passages secrets mais pas que. Les speedrunners l’utilisent pour se guider, notamment lors des défis les yeux fermés.

Pour donner un exemple, sur Nintendo 64, un coup d’épée contre une pierre génère un bruit métallique qui fait reculer Link sous le choc. Dans l’original de Zelda Ocarina of Time, le son varie donc selon certaines parois fragiles.

Les joueurs se souviennent qu’à l’époque, ils testaient un mur avec la lame de Link avant de sortir une bombe pour le détruire si le bruit était différent. Bref, une mécanique pour examiner le décor et chercher des secrets très chère à la communauté.

Dans le remake, la lame passe directement dans les murs ordinaires. C’est notamment le cas dès le début du jeu dans l’Arbre Mojo ou encore le temple de l’Eau et le château d’Hyrule.

Beaucoup moins d’interaction physique avec l’environnement

Si certains éléments comme les arbres réagissent encore aux coups, les parois en pierre ou encore en bois n’ont pas ce bruit si particulier. Plusieurs joueurs du remake expliquent que par réflexe, ils frappaient les murs pour simplement entendre le son et sentir le recul de l’épée.

Les fans regrettent aussi une conséquence sur les armes longues. Sur Nintendo 64, une grande lame heurtait parfois une paroi dans un espace étroit pour interrompre le coup. Une contrainte qui obligeait à faire attention à l’environnement pendant les combats.

Le remake de Zelda Ocarina of Time donne plus de liberté aux mouvements de Link mais au détriment de l’interaction physique avec le décor.

Une version modernisée du classique de Nintendo 64

Nintendo a modifié plusieurs autres éléments de l’exploration. Par exemple, les murs destructibles sont mieux signalés et certains points pour le grappin sont clairement visibles. Idem pour les pièges qui donnent bien plus d’indices sur leur présence. Le temple de l’Eau a également des parois qui permettent de voir la pièce suivante.

Nintendo fait le choix évident de moderniser Zelda Ocarina of Time sur Switch 2 et on ne va pas le critiquer pour cela. Le joueur a bien plus d’indications visuelles au lieu de tester le décor lui-même comme à l’époque sur Nintendo 64. Ce sont tout simplement deux époques et deux philosophies différentes.