GTA 6 propose une immense sélection musicale à travers toutes ses radios et ses centaines de chansons entre la pop, le rock, le rap, le reggae, le metal, le jazz, la musique classique ou encore la country. Il y en a pour tous les goûts. On vous donne la liste complète de toutes les radios et les musiques présentes dans GTA 6.
- Flash FM
- Vice City FM
- V-Rock
- Emotion 98.3
- The Chamber 106.6
- Back Country Radio
- Gloriana Blues Radio
- Dirty South Classics
- VCRR
- Honey FM
- Cocoteo FM
- Radio La Ola
- AfroBank FM
- The Sniper of La Perle
- Radio On-U
- Stockyard FM
- CircoLoco Records Radio
- The Vault Radio
- Worldwide FM
- Kaleidoscope FM
- Leonida Jazz Radio
- Symphony FM
- WKTT Talk Radio
- The Wipe
- Les podcasts et la bande originale de GTA 6
GTA 6 propose une immense carte de Leonida et tout autant de stations de radio. Et ce n’est pas tout puisque des stars internationales les animent comme Lana Del Rey, Bad Bunny, Robyn ou encore le légendaire Keith Richards. Bref, il n’y a pas que de la musique, mais aussi des podcasts et autres échanges.
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En tout, on trouve 772 entrées musicales, dont plusieurs compositions créées spécialement pour le jeu par le duo de DJ français Justice. Il est possible d’écouter la radio dans les véhicules, mais aussi à pied grâce aux écouteurs connectés du smartphone de Jason ou Lucia.
Flash FM
Flash FM est de retour à Vice City avec sa programmation pop et dance. La station est animée par la chanteuse suédoise Robyn et le mannequin Alex Consani. On retrouve de nombreux tubes récents, des classiques de la pop et plusieurs morceaux originaux de GTA 6.
- Addison Rae : Fame Is a Gun
- Aluna et Jayda G : Mine O’ Mine
- Ariana Grande et Zedd : Break Free
- Billie Eilish : LUNCH
- Booty Luv : Shine
- Brittany Howard : Prove It to You
- Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry et Big Sean : Feels
- CamelPhat et Elderbrook : Cola
- Carly Rae Jepsen : Run Away with Me
- Chappell Roan : HOT TO GO!
- Charli XCX : Good Ones
- Chloe Moriondo : oyster
- Ciara et Justin Timberlake : Love Sex Magic
- Coldplay : Adventure of a Lifetime
- Daft Punk : Around the World
- Disclosure : Jaded
- Doechii et SZA : Persuasive
- Drake et Majid Jordan : Hold On, We’re Going Home
- Dua Lipa : Houdini
- Echosmith : Cool Kids
- Ella Langley : Be Her
- Foster the People : Pumped Up Kicks
- Frank Ocean : Lost
- Garbage : Only Happy When It Rains
- George Michael : Fastlove, Pt. 1
- Goldfrapp : Strict Machine
- Gorillaz : DARE
- Gwen Stefani : What You Waiting For?
- Gwen Stefani et Eve : Rich Girl
- Jennifer Paige : Crush
- Jessie Murph et Jelly Roll : Wild Ones
- JISOO : earthquake
- Justice : DVNO
- Justin Bieber et BloodPop : Friends
- KATSEYE : Gabriela
- Kele : Tenderoni
- Kelly Rowland et Lil Wayne : Motivation
- Kenya Grace : Mr. Cool
- Kevin Lyttle : Turn Me On
- Kylie Minogue : Spinning Around
- La Roux : Bulletproof
- Lorde : Green Light
- Madonna, Nicki Minaj et M.I.A. : Give Me All Your Luvin’
- Major Lazer, DJ Snake et MØ : Lean On
- Mandy Moore : Candy
- Mariah Carey : Someday
- MGMT : Electric Feel
- Moloko : Forever More
- Natasha Bedingfield : Unwritten
- Ol’ Dirty Bastard et Kelis : Got Your Money
- Olivia Rodrigo : good 4 u
- Phoenix : 1901
- Robyn : Show Me Love
- Robyn, CA7RIEL et Paco Amoroso : Blow My Mind (CA7RIEL & Paco Amoroso Version)
- Sam Fender : People Watching
- Santigold : Disparate Youth
- Sia : Cheap Thrills
- Tate McRae : Sports Car
- Texas : Inner Smile
- The Black Keys : No Rain, No Flowers
- The Ting Tings : That’s Not My Name
- The Weeknd : Wanderlust
- Tove Lo et SG Lewis : HEAT
- TSHA et Rose Gray : Girls
- U2 : Lemon
- Usher et Pitbull : DJ Got Us Fallin’ in Love
- Xpansions : Move Your Body
- X-Press 2 et David Byrne : Lazy
- Zara Larsson et PinkPantheress : Midnight Sun (Girls Trip)
- Camila Cabello : Sweet Like Candy
- Dua Lipa : Go Easy
- CA7RIEL, Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. et Étienne de Crécy : Sexy Magic
- JENNIE : Power Trip
- Lana Del Rey : Crazy for You
- Morgan Wallen : Last Thing You Need
- Prospa et Halsey : So Hot
- Rina Sawayama : TRDWFE
- Rose Gray : All Again
- Tove Lo : Blood in Your Eyes
- Zara Larsson : Fast Emotion
Vice City FM
Vice City FM plonge dans les années 80 avec sa synth-pop, sa new wave et ses classiques de la décennie. Pour les animateurs, on retrouve « Weird Al » Yankovic dans le rôle de DJ Al, mais aussi Brigitte Nielsen qui incarne Madame Brigitte.
- A Flock of Seagulls : Wishing (If I Had a Photograph of You)
- ABC : Vanity Kills
- Alexander O’Neal : Fake
- Belouis Some : Imagination
- Big Audio Dynamite : E = MC2
- Billy Idol : Flesh for Fantasy
- Billy Ocean : Loverboy
- Blancmange : Don’t Tell Me
- Bryan Ferry : Kiss and Tell
- Change : Searching
- China Crisis : Working with Fire and Steel
- Culture Club : Miss Me Blind
- Curiosity Killed the Cat : Name and Number
- Daryl Hall et John Oates : Crime Pays
- Depeche Mode : People Are People
- Donna Summer : State of Independence
- Donna Summer : She Works Hard for the Money
- Echo & the Bunnymen : Lips Like Sugar
- Elton John : Kiss the Bride
- Erasure : Sometimes
- Feargal Sharkey : A Good Heart
- Fine Young Cannibals : Good Thing
- Fox the Fox : Precious Little Diamond
- Genesis : Land of Confusion
- Miami Sound Machine : Dr. Beat
- Howard Jones : Things Can Only Get Better
- Information Society : What’s on Your Mind (Pure Energy)
- Jellybean et Elisa Fiorillo : Who Found Who
- Jermaine Stewart : We Don’t Have to Take Our Clothes Off
- Joe Jackson : Steppin’ Out
- Johnny Hates Jazz : Shattered Dreams
- Kano : Another Life
- Kenny Loggins : I’m Alright
- Laid Back : White Horse
- Laid Back : Bakerman
- Lionel Richie : Dancing on the Ceiling
- Lionel Richie : All Night Long (All Night)
- Living in a Box : Blow the House Down
- Matthew Wilder : Break My Stride
- Missing Persons : Words
- Naked Eyes : When the Lights Go Out
- New Order : Thieves Like Us
- Orchestral Manoeuvres in the Dark : If You Leave
- Prefab Sprout : Cars and Girls
- Propaganda : Duel (Bittersweet) The Third Side Face to Face
- Red 7 : Heartbeat
- Robert Palmer : I Didn’t Mean to Turn You On
- Rod Stewart : Infatuation
- Simple Minds : Alive and Kicking
- Simple Minds : Love Song
- Simply Red : Money’s Too Tight (To Mention)
- Stanley Clarke et George Duke : Winners
- Steve Winwood : Valerie
- Stevie Nicks : Wild Heart
- Sting : If You Love Somebody Set Them Free
- Talk Talk : Talk Talk
- Tears for Fears : Head Over Heels
- The Cars : You Might Think
- The Cure : Just Like Heaven
- The Flirts : Passion
- The Motels : Suddenly Last Summer
- The Pointer Sisters : Neutron Dance
- The Pointer Sisters : Hot Together
- The Police : Walking on the Moon
- The Sisters of Mercy : Lucretia My Reflection
- Thompson Twins : Love on Your Side
- The The : This Is the Day
- Tina Turner : Steamy Windows
- Tina Turner : We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)
- Wang Chung : Everybody Have Fun Tonight
- Wax : Bridge to Your Heart
V-Rock
V-Rock est consacré aux classiques du rock avec une programmation très riche en morceaux des années 70, 80 et 90. On retrouve notamment AC/DC, Queen, Van Halen et plusieurs chansons de Tom Petty. La radio est animée par Lindsey Buckingham du groupe Fleetwood Mac, qui incarne The Buck, et Michael McDonald qui joue Skipper McD.
- 38 Special : Rockin’ into the Night
- AC/DC : Sin City
- Aerosmith : Livin’ on the Edge
- April Wine : Roller
- Bad Company : Rock ‘n’ Roll Fantasy
- Billy Squier : Everybody Wants You
- Blue Öyster Cult : Shooting Shark
- Bob Seger : Shakedown
- Bon Jovi : Runaway
- Christopher Cross : Ride Like the Wind
- David Lee Roth : Just Like Paradise
- Def Leppard : Pour Some Sugar on Me
- Def Leppard : Comin’ Under Fire
- Dire Straits : Money for Nothing
- Eddie Money : Take Me Home Tonight
- Eric Clapton : Cocaine
- Eric Clapton : Bad Love
- Fleetwood Mac : Big Love
- Foreigner : Urgent
- Gerry Rafferty : Get It Right Next Time
- Gerry Rafferty : Right Down the Line
- Gino Vannelli : Black Cars
- Harry Nilsson : Jump into the Fire
- Huey Lewis & The News : I Want a New Drug
- Jane’s Addiction : Had a Dad
- Jay Ferguson : Thunder Island
- Jefferson Starship : Find Your Way Back
- John Mellencamp : Jack & Diane
- John Parr : Naughty Naughty
- Kenny Loggins : Heart to Heart
- Kiss : Sure Know Something
- Lindsey Buckingham : Go Insane
- Loverboy : Lovin’ Every Minute of It
- Michael McDonald : I Gotta Try
- Mötley Crüe : Dr. Feelgood
- Pete Townshend : Let My Love Open the Door
- Poison : Nothin’ But a Good Time
- Queen : Hammer to Fall
- Red Rider : Lunatic Fringe
- REO Speedwagon : Take It on the Run
- Stephen Stills : Love the One You’re With
- Stephen Stills : Stranger
- Stevie Nicks : Rooms on Fire
- Steve Winwood : Freedom Overspill
- Styx : Too Much Time on My Hands
- The Clash : Rock the Casbah
- The Doobie Brothers : Takin’ It to the Streets
- The Kinks : Living on a Thin Line
- The Police : Driven to Tears
- The Rolling Stones : Emotional Rescue
- The Romantics : Talking in Your Sleep
- The Steve Miller Band : Take the Money and Run
- The Who : Bargain
- Tina Turner : Better Be Good to Me
- Todd Rundgren : I Saw the Light
- Tom Petty : Love Is a Long Road
- Tom Petty : You Wreck Me
- Tom Petty : Dogs on the Run
- Tom Petty : The Wild One, Forever
- Tom Petty : Wildflowers
- Tom Petty : Between Two Worlds
- Tom Petty : The Damage You’ve Done
- Toto : Georgy Porgy
- U2 : The Unforgettable Fire
- Van Halen : Panama
- Warrant : Cherry Pie
- Warren Zevon : Lawyers, Guns and Money
- Whitesnake : Give Me All Your Love
- Yes : Rhythm of Love
- ZZ Top : Got Me Under Pressure
Emotion 98.3
Emotion 98.3 s’adresse aux amateurs de ballades, de soft rock et de chansons romantiques. Il s’agit d’une station historique de Vice City qui fait son retour avec Doug Stanhope, qui incarne Doug Van Dyke. Pour la programmation, on retrouve aussi bien Phil Collins, Elton John, George Michael ou encore Roxette.
- Ace : How Long
- Air Supply : All Out of Love
- Bruce Hornsby and the Range : The Way It Is
- Captain & Tennille : But I Think It’s a Dream
- Carly Simon : Coming Around Again
- Cheap Trick : The Flame
- Chicago : Hard to Say I’m Sorry / Get Away
- Chris Isaak : Lie to Me
- Chris Rea : Fool (If You Think It’s Over)
- Cliff Richard : Devil Woman
- Def Leppard : Love Bites
- Double : The Captain of Her Heart
- Dr. Hook : When You’re in Love with a Beautiful Woman
- Elton John : I Guess That’s Why They Call It the Blues
- Eric Carmen : All by Myself
- Exile : Kiss You All Over
- Gary Wright : Dream Weaver
- George Michael : Father Figure
- Genesis : Tonight, Tonight, Tonight
- Heart : Alone
- Juice Newton : Angel of the Morning
- Lindsey Buckingham : Trouble
- Patti LaBelle et Michael McDonald : On My Own
- Phil Collins : In the Air Tonight
- Phil Collins : Against All Odds (Take a Look at Me Now)
- Robert Plant : In the Mood
- Ronnie Milsap : Stranger in My House
- Roxette : Listen to Your Heart
- Russ Ballard : Voices
- Scritti Politti : Overnite
- Stevie Nicks et Tom Petty and the Heartbreakers : Stop Draggin’ My Heart Around
- The Cars : Drive
- The Doobie Brothers : It Keeps You Runnin’
- The Walker Brothers : No Regrets
- Will to Power : Baby, I Love Your Way / Freebird
The Chamber 106.6
The Chamber 106.6 est la station metal de GTA 6. La programmation se concentre autour de plusieurs décennies de metal, du thrash en passant par le heavy metal. La radio est animée par Kerry King et Tom Araya, deux membres de Slayer qui incarnent ici DJ Kerry et DJ Tom.
- Anthrax : I Am the Law
- Black Sabbath : I
- Dio : We Rock
- Exodus : Bonded by Blood
- Flotsam & Jetsam : Hammerhead
- Iron Maiden : The Trooper
- Judas Priest : Freewheel Burning
- Mastodon : Blood and Thunder
- Megadeth : Symphony of Destruction
- Metallica : Master of Puppets
- Metallica : Seek & Destroy
- Overkill : Rotten to the Core
- Pantera : I’m Broken
- Sepultura : Territory
- Slayer : Raining Blood
- Slayer : Payback
- System of a Down : Sugar
- Testament : Over the Wall
- TOOL : Sober
- Venom : Countess Bathory
- Voivod : Panorama
- Power Trip : Mutual Death Warrant
Back Country Radio
Back Country Radio propose de la country américaine, principalement des classiques et des chansons du sud des États-Unis. Lana Del Rey anime notamment cette radio en tant que Delta Dawne. Jeremy Dufrene joue Mud Dog Mike, un correspondant qui sillonne les marécages de Leonida à bord de son hydroglisseur. La radio propose des morceaux de The Bellamy Brothers, Hank Williams Jr. ou encore Waylon Jennings.
- The Bellamy Brothers : Let Your Love Flow
- David Allan Coe : Need a Little Time Off for Bad Behavior
- George Jones et Johnny Paycheck : You Can Have Her
- George Strait : The Fireman
- Glen Campbell : Rhinestone Cowboy
- Hank Williams Jr. : I’ve Been Down
- Hank Williams Jr. : A Country Boy Can Survive
- Hank Williams Jr. et Waylon Jennings : The Conversation
- Jerry Reed : When You’re Hot, You’re Hot
- Jessi Colter : Is There Any Way (You’d Stay Forever)
- Joe Diffie : Pickup Man
- Johnny Paycheck : Someone to Give My Love To
- Loretta Lynn : Don’t Come Home A-Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind)
- Mel McDaniel : Louisiana Saturday Night
- Merle Haggard : Stop the World and Let Me Off
- Rosanne Cash : Tennessee Flat Top Box
- Tammy Wynette : Talkin’ to Myself Again
- Tony Joe White : Polk Salad Annie
- The Judds : Love Is Alive
- The Kentucky Headhunters : Walk Softly on This Heart of Mine
- Waylon Jennings : Waymore’s Blues
- Waylon Jennings : Gold Dust Woman
- Waylon Jennings et Willie Nelson : Just to Satisfy You
- Waylon Jennings : Thanks to the Cathouse (I’m in the Doghouse with You)
Gloriana Blues Radio
Gloriana Blues Radio diffuse du blues américain, des classiques du genre et plusieurs enregistrements historiques. On retrouve deux célébrités à la présentation avec Buddy Guy et Keith Richards, légende des Rolling Stones. D’ailleurs, on trouve même un morceau exclusif de Keith Richards à la programmation qui s’appelle Bright Lights, Big City. D’autres grands noms sont à la programmation comme Ella Fitzgerald, B.B. King ou encore Jimmy Rogers.
- Albert Collins : Ice Pick
- B.B. King : Chains and Things
- Big Mama Thornton : Bumble Bee
- Bo Diddley : I’m a Man
- Buddy Guy : Stone Crazy
- Champion Jack Dupree : One Scotch, One Bourbon, One Beer
- Earl Hooker : Blue Guitar
- Ella Fitzgerald : Trouble in Mind
- Freddie King : Yonder Wall
- Howlin’ Wolf : Smokestack Lightnin’
- Jimmy Rogers : That’s All Right
- John Lee Hooker : Boogie Chillen’
- John Lee Hooker : Dimples
- Junior Kimbrough : Feels So Good #1
- Koko Taylor : I Got What It Takes
- Lightnin’ Hopkins : Back to New Orleans
- Lightnin’ Slim : Hoodoo Blues
- Little Walter et Memphis Minnie : Me and My Chauffeur Blues
- Muddy Waters : Got My Mojo Working
- Sister Rosetta Tharpe, Marie Knight et Sam Price Trio : Didn’t It Rain
- Slim Harpo : Baby Scratch My Back
- Sonny Boy Williamson II : Bring It on Home
- Keith Richards : Bright Lights, Big City
Dirty South Classics
Dirty South Classics est consacré au rap du sud des États-Unis avec l’illustre Gucci Mane, figure de la trap d’Atlanta, qui intervient dans l’émission The Tap In. On trouve donc des grands noms du rap comme Lil Wayne, Rick Ross, Outkast, Tupac, Kodak Black, Three 6 Mafia, Ying Yang Twins, Birdman ou encore Gucci Mane en personne.
- 2 Chainz et Drake : No Lie
- 2Pac et Trick Daddy : Still Ballin’ (Nitty Remix)
- B.G., Hot Boys et Big Tymers : Bling Bling
- Big Tymers, Juvenile et Lil Wayne : #1 Stunna
- Birdman et Lil Wayne : Pop Bottles
- Brisco : Bitch I’m Me
- Chingy, Ludacris et Snoop Dogg : Holidae In
- Choppa et Master P : Choppa Style
- Crime Mob et Lil Scrappy : Knuck If You Buck
- David Banner et Lil’ Flip : Like a Pimp
- Dem Franchize Boyz : White Tee
- DJ Khaled, Trick Daddy, Rick Ross et Pitbull : Born N Raised
- Gang Starr : Step in the Arena
- Gangsta Boo, DJ Paul et Juicy J : Where Dem Dollas At
- Geto Boys : Damn It Feels Good to Be a Gangsta
- Gorilla Zoe, Gucci Mane et OJ da Juiceman : HelluvaLife
- Gucci Mane : Lemonade
- Gucci Mane : Freaky Girl
- Jay-Z et UGK : Big Pimpin’
- Jeezy et Jay-Z : Seen It All
- JT Money et Solé : Who Dat
- Juvenile et Soulja Slim : Slow Motion
- Kodak Black : Skrilla
- Lil Wayne : A Milli
- Lil Jon & the East Side Boyz et Lil Scrappy : What U Gon’ Do
- Mike Jones : Back Then
- Outkast : Player’s Ball
- Petey Pablo : Freek-A-Leek
- Rick Ross : Hustlin’
- Rick Ross : Push It
- Shawty Lo : Dey Know
- T.I. : Rubber Band Man
- Three 6 Mafia : Side 2 Side
- Three 6 Mafia et Paula Campbell : Hard Out Here for a Pimp
- Trick Daddy : I’m a Thug
- Trina : Da Baddest Bitch
- Ying Yang Twins et Trick Daddy : What’s Happenin!
- Young Buck : Shorty Wanna Ride
- Yung Joc et Nitti : It’s Goin’ Down
VCRR
VCRR diffuse du rap américain récent avec plusieurs artistes très populaires. La radio est animée par JT et DJ Stevie J. Au programme, des artistes rap comme Cardi B, Sexyy Red, 21 Savage, Future, Jeezy, French Montana, Offset, Playboi Carti, Travis Scott, Kodak Black, etc. Bref, des artistes très populaires aujourd’hui.
- Coi Leray : Players
- DJ Khaled, Latto et City Girls : BILLS PAID
- Famous Sally et YB : Wassup Gway
- French Montana et Swae Lee : Unforgettable
- Future : Xanny Family
- Jeezy et Bankroll Fresh : All There
- Sexyy Red et Tay Keith : Pound Town
- 21 Savage : Cookin
- BossMan Dlow : Left Wrist
- Cardi B : Don’t Chart
- Central Cee : Rock N Roll
- Denzel Curry et 454 : FLA Flow
- HXG, Tana et Quavo : RCKSTRL!VING
- JT : GMA
- Kodak Black et Don Toliver : Let’s Rock
- Latto et Flo Milli : Go Shorty
- Offset : I Just Came to Pop It
- Playboi Carti : AHH YEA
- Pooh Shiesty : Got Dat
- SoFaygo : CASHOUT
- Tee Grizzley : IKYFL
- Travis Scott : RHYNO
- Young Nudy : Don Da Da
- Young Thug : WAKIN UP FLEX
- Yung Lean, Future et Metro Boomin : That’s It
- Real Boston Richey : Help Me
- Kodak Black et XXXTentacion : Roll in Peace
- Drake : Nokia
Honey FM
Honey FM est consacré au R&B, à la soul et aux tubes des années 1990 et 2000. La radio est animée par deux membres du groupe TLC, Chilli et T-Boz. La programmation est de haute qualité avec du Mariah Carey, Mary J. Blige, D’Angelo, Akon, TLC, T-Pain, Usher, Barry White, Jeremih, etc.
- 112 : Dance with Me
- Akon et Styles P : Locked Up
- Babyface : Whip Appeal
- Blu Cantrell : Hit ‘Em Up Style (Oops!)
- Bobby Brown : Humpin’ Around
- Brandy : Baby
- Brandy et Monica : The Boy Is Mine
- Chingy et Tyrese : Pullin’ Me Back
- Color Me Badd : I Adore Mi Amor
- D’Angelo : Lady
- Faith Evans : Love Like This
- Groove Theory : Tell Me
- Jagged Edge et Nelly : Where the Party At
- Jodeci : Feenin’
- Jody Watley : Looking for a New Love
- Joe et G-Unit : Ride Wit U
- Keith Sweat : Twisted
- Mariah Carey et Jermaine Dupri : Get Your Number
- Mary J. Blige : My Life
- Montell Jordan : Get It on Tonite
- Next : Too Close
- Portrait : Here We Go Again!
- Pretty Ricky : On the Hotline
- Silk : Freak Me
- Sounds of Blackness : Optimistic
- TLC : Creep
- TLC : What About Your Friends
- Toni Braxton : You’re Makin’ Me High
- Toni Braxton et Loon : Hit the Freeway
- Tony! Toni! Toné! : Feels Good
- Total et The Notorious B.I.G. : Can’t You See
- T-Pain et Yung Joc : Buy U a Drank (Shawty Snappin’)
- Usher : Bad Girl
- Wayne Wonder : No Letting Go
- Zhané : Hey Mr. D.J.
- Anita Baker : Sweet Love
- Ashford & Simpson : Solid
- Barry White : Your Sweetness Is My Weakness
- Blowfly : The Vampire That Ate Miami
- Earth, Wind & Fire : After the Love Has Gone
- Egyptian Lover : I Need a Freak
- Gregory Abbott : Shake You Down
- Jeremih : Birthday Sex
- Kleeer : Intimate Connection
- LeVert : Casanova
- Loose Ends : Slow Down
- Mariah Carey : Vision of Love
- Midnight Star : Slow Jam
- Parliament : Handcuffs
- Rick James : She Blew My Mind (69 Times)
- Rose Royce : Love Don’t Live Here Anymore
- T-Pain et Mike Jones : I’m N Luv (Wit a Stripper)
Liquid City est une émission de Honey FM présentée par Craig Robinson sous le nom de Liquid Wilson. L’émission propose huit compositions originales.
- Come In Liquid City (Theme Song)
- Finger Bang My Heart
- Girl in Gloriana
- Liquids Words of Wisdom
- Oochie Coochie Man
- Sex Specs
- Sexification
- Titties for Liquid
Cocoteo FM
Cocoteo FM se consacre aux musiques latines modernes avec du reggaeton, du dembow, de la bachata et du merengue. C’est notamment Bad Bunny qui anime la radio. La programmation fait donc la part belle aux artistes de Porto Rico, de République dominicaine et d’autres pays d’Amérique latine. On retrouve aussi bien Bad Bunny que Don Omar, Tokischa, etc.
- Anuel AA et Haze : Amanece
- Axel Rulay, Farruko et El Alfa : Si Es Trucho Es Trucho (Remix)
- Bad Bunny : Otra Noche en Miami
- Bad Bunny : EoO
- Bb Trickz : Malvada
- CA7RIEL et Paco Amoroso : Dumbai
- Calle 13 : Suave Mix (Blass Remix)
- Chimbala et Omega : Se Me Nota (Agarrame)
- Don Omar : Intocable
- El Alfa, CJ, Chael Produciendo et El Cherry Scom : La Mamá de la Mamá
- Elvis Crespo : Nuestra Canción
- Farruko : Pepas
- Feid : CHORRITO PA LAS ANIMAS
- Judeline : Besito
- Karol G et Mariah Angeliq : EL MAKINON
- Latin Mafia et Omar Apollo : Hecho para ti
- MJ Nebreda : La Pari
- Myke Towers : Girl
- RaiNao et El Laberinto del Coco : mariposas en el estómago
- Romeo Santos et El Chaval de la Bachata : Canalla
- Rosalía : CANDY
- Slow Jamz : Sin Dormir
- Tainy et Bad Bunny : MOJABI GHOST
- Tokischa et Bulin 47 : CELOS
- Young Miko : Ni le cabe
- Arca : Sandunguea
- Fuerza Regida : Suzuki
- Kali Uchis et Helado Negro : Largate
- Jhayco : X
- Rauw Alejandro : Macacoa 2000
Radio La Ola
Radio La Ola propose une programmation latine plus traditionnelle avec de la salsa, de la musique cubaine et des classiques des Caraïbes. Gloria Estefan et Emilio Estefan jouent leur propre rôle à l’animation. On trouve de grandes figures de la salsa dans la sélection dont Celia Cruz, Héctor Lavoe et Willie Colón. Gloria Estefan elle-même a un morceau sur Radio La Ola.
- Albita Rodríguez et Willy Chirino : Que Viva Chango
- Banda Blanca : Sopa de Caracol (Original Caribe Mix)
- Benny Moré : Que Bueno Baila Usted
- Cachao : Descarga Cubana
- Celia Cruz : Bemba Colorá
- Celia Cruz, Justo Betancourt, Johnny Pacheco et Papo Lucca : Besito de coco
- Charlie Palmieri : La Hija de Lola
- Cheo Feliciano : Anacaona
- El Gran Combo de Puerto Rico : Brujeria
- El Gran Combo de Puerto Rico : No Hay Cama Pa’ Tanta Gente
- Frankie Ruiz : Tú Con Él
- Gloria Estefan : Mi Tierra
- Hansel y Raúl : Kuku-Cha Ku-Cha
- Héctor Lavoe : Periódico de Ayer
- Joe Arroyo y La Verdad : Rebelión (No Le Pegue a la Negra)
- José Luis Rodríguez : Pavo Real
- Jossie Esteban & La Patrulla 15 : El Tigueron
- Orquesta Harlow, Larry Harlow et Junior Gonzalez : La Cartera
- Oscar D’León : Llorarás
- Pete « El Conde » Rodríguez : Catalina la O
- Roberto Torres : Caballo Viejo
- Rubén Blades et Willie Colón : Ligia Elena
- Wilfrido Vargas : Abusadora
- Willie Colón et Rubén Blades : Pedro Navaja
- Willy Chirino : Soy Guajiro
AfroBank FM
AfroBank FM honore les musiques africaines avec des classiques du XXe siècle et des titres afrobeats, amapiano et 3-step. Burna Boy présente les morceaux avec DJ Palms Trax. Oumou Sangaré, Souley Kanté, Ayra Starr, Burna Boy ou encore Omah Lay apparaissent parmi les artistes que l’on peut entendre sur cette radio.
- Alafia : Assanssan
- Alaska : Accuse
- Asake : Joha
- Balcony Mix Africa, Lady Du, Focalistic, Major League DJz, LuuDadeejay et Aunty Gelato : Government
- Burna Boy et Seyi Vibez : Giza
- Ciza, Jazzwrld et Thukuthela : Isaka (6am)
- De Mogul Sa, Ms Mo et Makhensa : Oe Batla Kae
- DJ Lag, Robot Boii et Kamo Mphela : Shay’sana
- Penny Penny : Milandu Bhe (Dr Moruti Remix)
- DopeNation : Kakalika
- Eparapo, Dele Sosimi et Bayaka : From London to Lagos (Bayaka Remix)
- Fireboy DML : YAWA
- Hugh Masekela : Run No More (A Vuo Mo)
- Kiki Gyan : Keep on Dancing
- Manu Dibango : Goro City
- NO11, Ayjay Bobo et Monochrome : HOW FAR
- Ntombi Ndaba : Tomorrow
- Ofege : Burning Jungle
- Omah Lay : Holy Ghost
- Orlando Julius : Disco Hi-Life
- Oumou Sangaré : Sarama
- Pat Thomas et Ebo Taylor : Gye Wani
- Phyno et Burna Boy : Do I (Remix)
- Souley Kanté : Bi Magni
- Tony Allen & The Afro Messengers : No Discrimination
- Uncle Waffles, Royal MusiQ, OHP Sage et Pcee : Wadibusa
- William Onyeabor : Fantastic Man
- Yoruba Singers : Black Pepper
- Ayra Starr : SEX BILLS BASS THRILLS
- Burna Boy : Bigger
- Zaylevelten : Guap Up
The Sniper of La Perle
The Sniper of La Perle propose une sélection de musique haïtienne et haïtiano-américaine. C’est Kodak Black qui présente la programmation. On trouve du rap, du kompa et plusieurs artistes de la scène musicale haïtienne comme Kodak Black lui-même, mais aussi Wyclef Jean, Michaël Brun, Djakout et Black Dada.
The Sniper of La Perle se débloque en scannant quatre affiches avec le smartphone de Jason et Lucia. On trouve les trois premières dans le quartier de La Perle à Vice City, près de la caisse du restaurant Aunt Zola’s Soul Food, sur une table à l’entrée du salon de tatouage TWA Ponya Tattoo et sur le comptoir du magasin de vêtements Drip Drops.
La dernière affiche se trouve dans le club Jack of Hearts à Crosstown, au deuxième étage, sur une caisse dans la cabine d’enregistrement à l’est du bâtiment. Une fois les quatre affiches scannées, la radio est accessible depuis le menu On Demand, aussi bien en voiture qu’à pied avec les écouteurs.
- 5Lan et TonyMix : Kanpe devan’m
- Alan Cavé : Chokola
- Barikad Crew : Ou Paka Gangster
- Billy Blue : Fresh from Head to Toe
- Black Dada : Imma Zoe
- Carimi : Are You Ready
- DJ Platinum D : Ou Pa Ka Fè Sa
- Djakout : La Familia
- Emeline Michel : Flanm
- John Wicks et Kodak Black : Haiti
- King Posse : Koul Non
- Kodak Black : 300 Blackout
- Kodak Black : Haitian Scarface
- Michaël Brun, J Balvin, SAINt JHN, Charly Black et J Perry : Jessica
- Naïka : 6:45
- R Dydy : Magic Gouyad #6
- Roody Roodboy : Tranble
- Top Adlerman : Ville
- T-Vice : Tu Me Touches
- Wyclef Jean, Ms. Lauryn Hill, Celia Cruz et Jeni Fujita : Guantanamera
- Zenglen : Child Support
- Kodak Black et Michaël Brun : Tèt Kale Bobis
Radio On-U
Radio On-U propose une programmation centrée sur le reggae, le dub et les sonorités jamaïcaines. C’est le producteur britannique Adrian Sherwood, figure du label On-U Sound, qui présente la radio. Parmi les artistes, Augustus Pablo, Gregory Isaacs ou encore Lee Perry et Carroll Thompson.
- Adrian Sherwood : Dub Inspector
- Augustus Pablo : Ras Menilik Congo – Harp
- Carroll Thompson : I’m So Sorry
- Creation Rebel : Frontline Dub
- Freddie McGregor : Big Ship
- Gregory Isaacs : Mr. Cop
- Horace Andy : Skylarking
- Janet Kay : Silly Games
- Jennifer Lara : I Am in Love
- Ken Boothe : Everything I Own
- Lee Perry & The Upsetters : Black Panta
- Louisa Mark : Caught You in a Lie
- King Jammy : Under Me Sleng Teng Version
- Susan Cadogan : Hurt So Good
- The Aggrovators, Linval Thompson, Bunny Lee et Prince Fatty : Jah Jah Dub the Conqueror
- The Revolutionaries : Ragnampaiza Version
Stockyard FM
Stockyard FM propose de l’indie dance, de l’electroclash et des musiques électroniques alternatives. C’est The Dare et PinkPantheress qui animent la radio. On retrouve plusieurs morceaux de Justice, LCD Soundsystem, Hot Chip, Kitty Ca$h et bien évidemment PinkPantheress elle-même.
- !!! : All U Writers
- !!! et Meah Pace : Off the Grid
- ANOTR : Paradise
- Elderbrook et Bob Moses : Inner Light
- Caribou : Never Come Back
- CMD/CTRL : No Stress
- Digitalism : Space Invaders
- Fischerspooner : Emerge
- GENER8ION et Yung Lean : STORM I
- Holy Ghost! : Soon
- Hot Chip : Hungry Child
- Justice et RIMON : Afterimage
- Justice et Tame Impala : One Night/All Night
- Kitty Ca$h, Thundercat et James Fauntleroy : Time Machine
- LCD Soundsystem : North American Scum
- Måneskin : I WANNA BE YOUR SLAVE
- Mount Kimbie : Monroe
- Nation of Language : Across That Fine Line
- Neil Frances : You Move Me
- Overmono et Kindora : Even Angels Ghost
- Overmono : Good Lies
- PinkPantheress : Illegal
- Psychic Mirrors : French Dip
- Róisín Murphy : Overpowered
- Shygirl, Empress Of et Kingdom : 4eva
- Tommy Richman : MILLION DOLLAR BABY
- underscores : Do It
- Wet Leg et The Dare : mangetout (The Dare Remix)
- WhoMadeWho et Rampa : Abu Simbel
- Zimmer90 : What Love Is
- Alex Frankel : Playa Rosa Theme
- Favored Nations : There Is Only Us
- Fcukers : Only One
- Fred Jesse : Bring Me Down
- HEALTH : NIGHTMARE
- Slayyyter : INTERNET $TAR
- The Dare : Interesting
CircoLoco Records Radio
CircoLoco Records Radio diffuse de la house et de la techno. Elle reprend la scène musicale des soirées Circoloco, bien connues dans la musique électronique. Seth Troxler et Antonio Carbonaro présentent la programmation sous les noms de DJ Seth et DJ Antonio. La programmation se compose de morceaux composés par Seth Troxler, Chris Stussy, Chloé Caillet, Skream ou encore Jimi Jules.
- ANOTR et Emily Warren : Silver Lines
- Jamback : Positive
- Jimi Jules : Turbo Rosso
- Michael Bibi et KETTAMA : MYSTERY OF RAW
- PAWSA : COLLECT THE COMMAS
- Prospa et RAHH : This Rhythm
- Prospa et Murda Beatz : Baby
- Skream et Jackmaster : The Attention Deficit Track
- Skream : Floral
- The Ghostbusters : CLOWN
- Aline Umber, Krol et Tillmann Ostendarp : Home Now
- Aline Umber, Maxime dB et André Baum : Coming Back to Life
- Black Lounge : Bickering (Max Dean Remix)
- Carlita et Bakar : Last Night
- Chloé Caillet et MYD : I FEEL LOVE
- Chris Stassy : We on This Ride
- DJ Tennis et Tomike : Never Look Back
- Jimi Jules : Don’t Break My Heart
- Larry Latenight : Addicted
- Map.ache : ROCKMI
- Michael Bibi : Rhythm of the Night
- Mind Against : Let It Go
- PAWSA et Fast Eddie : Body Rock FM
- Pional : CeeSeeMee
- Rampa : The Church (DJ Lag & Palms Trax Remix)
- Rossi. et Demi : Deep n Sexy
- Seth Troxler : Bootlicker
The Vault Radio
The Vault Radio est une station qui se débloque dans la boîte de nuit The Vault. Pour y accéder, il faut scanner une affiche qui représente un masque à gaz dans l’établissement. C’est DJ Pretzel qui anime cette radio autour de la house, de la techno et des remixes électroniques. On peut entendre Lana Del Rey, Pryda, Argoman ou encore DJ Koze.
- DJ Koze : XTC
- Bob Moses : Nothing But You (DJ Tennis Remix)
- Róisín Murphy : Simulation (Mano Le Tough Remix)
- Argoman : Chimicalissimo
- Jimi Jules et Black Coffee : Trippy Yeah
- Adana Twins et Glowal : My Computer
- Skream et FLETCH : Lost Without You
- Âme : Rej
- Jaden Thompson, Rampa et Nafe Smallz : Personal
- PAWSA et Nate Dogg : PICK UP THE PHONE
- Pryda : Armed
- Barry Can’t Swim : Return to Bhibo
- Junior Jack, Tube et Berger : E Samba 2018
- Cajmere et Dajae : Brighter Days (Marco Lys Remix)
- Dom Dolla et Solomun : Damn
- Michael Bibi, KinAhau et Audio Bullys : Different Side
- KETTAMA et Chris Stassy : Don’t Play Around
- Notre Dame : Yumi
- Daphni : Ye Ye
- Four Tet : Baby (Tony Romera Remix)
- SG Lewis et DJ Seinfeld : Simple Times
- Renato Cohen : Bismuth
- Lana Del Rey : West Coast (Solomun Remix)
- Real Dimez : FTH (Pawsa Remix)
Worldwide FM
Worldwide FM mélange plusieurs genres, du funk à la soul en passant par le jazz, les musiques électroniques et autres compositions internationales. Pour la sélection, des artistes connus comme Jamiroquai, Thundercat et D’Angelo, mais aussi des morceaux moins populaires.
- 4hero : Star Chasers
- Atmos Blaq : Skhaftin’ Saka Fonque
- Alewya : Maktoub
- Bobby Caldwell : What You Won’t Do for Love
- Change : Hold Tight
- Champion, BAKEY et Jamakabi : International Man
- Chaz Jankel : Glad to Know You (Todd Terje Re-Edit)
- Cloud One : Atmosphere Strut
- Cristina Camargo : Moral Tem Hora (Ray Mang Edit)
- Digable Planets : Rebirth of Slick (Cool Like Dat)
- DONGURIZU : Yoppa Ratta
- Elements of Life, Rahsaan Patterson et Cindy Mizelle : Love from the Sun (Louie Vega’s We Out Here Edit)
- Facta, Warrior Queen et Killa P : SLoPE VIP
- fejao et Samtheman : Brasil da Capoeira
- Floating Points : Del Oro
- Garfield Fleming : Don’t Send Me Away
- Gilles Peterson’s Havana Cultura Band, Danay et Carina : Think Twice (4hero Remix)
- IZCO, Reek0 et S.I : Japan Greatly
- Jan Hammer Group : Don’t You Know
- Jamiroquai : Smile
- Jazztronik : SAMURAI (Samba House Remix)
- Kassa Overall : REBIRTH OF SLICK (COOL LIKE DAT)
- Klash & Brown : Yu Done Know (Jingle)
- Lil Simz et Obongjayar : Lion
- Luis Antonio Diaz y Su Sol Banda : Qué es lo que Hare para Amarte
- Mala et Magugu : MILITANT DON
- Moses Ideka et phil : Do It for You
- Mystery Tiime : Thank You Deeply
- Narasimha : Fanga
- Queen Yahna : Ain’t It Time
- Roberta Flack : The First Time Ever I Saw Your Face
- Rupa : Aaj Shanibar
- Srirajah Sound System et Molam Inteng Keawbuala : Si Phan Don Lovers Rock
- Teena Marie : I’m a Sucker for Your Love
- The Crusaders : Free as the Wind
- ZENA : MY LOVE YOUR LOVE
- Food Courts : If There Are Health Food Stores, Then What Is Everything Else
- Jesse Johnson et DāM-FunK : Stone Kold Krazy Luuv
- D’Angelo : Kamikazi
- Omar Apollo : NO ME BUSQUES
- Roy Ayers, Thundercat et Om’Mas Keith : McDonalds Drug Money
Kaleidoscope FM
Kaleidoscope FM a une programmation originale avec des chansons enregistrées dans plusieurs langues et des reprises de tubes internationaux. L’acteur Jeremy Irons anime la station. Les Français seront ravis de savoir que l’on retrouve une reprise de Sylvie Vartan à la programmation de Kaleidoscope FM.
- Alim Qasimov et Fargana Qasimova : Say It Right
- Alkistis Protopsalti : Ola Afta Pou Fovamai
- Brazil : Tvoj Svijet
- Don Melody Club : T’ Materiaal
- Fadoul : Al Zman Saib
- George Lam : Gan Ai Gan Zuo
- Heinz Rudolf Kunze : Lola
- Kumbia Queers : Kumbia Dark
- Laibach : Geburt einer Nation
- Mexican Institute of Sound : Sinfonía Agridulce
- Mona Carita : Gloria
- Phuong Thanh : Chia Tay Trong Mua
- Rolf Bergström et Pyhimykset : Rokkibaby
- Ron : Hai capito o no?
- Sylvie Vartan : Danse ta vie
- Touré Kunda : Nobel
- Trevor M. Simpson et Hi Lo Singers : Stupid Girl
- Wim Damri : Ies Manziel
Leonida Jazz Radio
Leonida Jazz Radio, comme son nom l’indique, se concentre sur le jazz et le jazz fusion avec plusieurs compositions instrumentales. Les musiciens Randy Brecker et Stanley Clarke animent la station. Le batteur Yussef Dayes intervient dans l’émission The Nook.
- DOMi & JD BECK : WHATUP
- Kaidi Tatham et Stro Elliot : Stro Kyat
- Kokoroko : Tojo
- Moses Boyd : Rye Lane Shuffle
- Moses Yoofee Trio : WHIP.wav
- The Kount et CARRTOONS : On My Way
- Thundercat : Fleer Ultra
- Venna, Yussef Dayes, Marco Bernardis et Rocco Palladino : Sicily’ Box
- Azymuth : Águia não come mosca
- Billy Cobham : Crosswind
- Bob James : Night Crawler
- Bob James et David Sanborn : Maputo
- The Brecker Brothers : Scrunch
- Casiopea : Time Limit
- Dave Grusin : Modaji
- Dave Grusin : Friends and Strangers
- David Sanborn : Breaking Point
- Donny Hathaway : Valdez in the Country
- Euge Groove : Mr. Groove
- Fuse One : Silk
- Grover Washington Jr. : Mister Magic
- Herb Alpert : Rotation
- Marcus Miller : Power
- Miles Davis : Mystery
- Najee : Betcha Don’t Know
- Placebo : Humpty Dumpty
- Return to Forever : Sorceress
- Ronnie Laws : Always There
- Stanley Clarke : School Days
- Stanley Clarke et George Duke : Wild Dog
- The Brecker Brothers : Funky Sea, Funky Dew
- Tom Browne : Forever More
- Weather Report : Birdland
- BADBADNOTGOOD et Randy Brecker : Blowin’ Smoke
- Joe Armon-Jones : Hotel Alphonso
- Stanley Clarke, Yussef Dayes et Robert Glasper : Overtown Lights
Symphony FM
Symphony FM diffuse de la musique classique. C’est la pianiste Yuja Wang qui anime la station et propose des œuvres de Beethoven, Mozart, Bach, Tchaïkovski et plusieurs autres compositeurs. Symphony FM propose aussi bien des enregistrements orchestraux qu’instrumentaux.
- Georg Friedrich Haendel : Messiah, HWV 56, partie III, I Know That My Redeemer Liveth
- Piotr Ilitch Tchaïkovski : Symphonie nº 5 en mi mineur, op. 64, quatrième mouvement
- Ludwig van Beethoven : Symphonie nº 7 en la majeur, op. 92, deuxième mouvement
- Wolfgang Amadeus Mozart : Sinfonia concertante pour violon et alto, K. 364, deuxième mouvement
- Johann Sebastian Bach : Messe en si mineur, BWV 232, Sanctus
- Johannes Brahms : Symphonie nº 3 en fa majeur, op. 90, troisième mouvement
- Claude Debussy : Nocturnes, L. 91, Fêtes
- Leoš Janáček : Sinfonietta, JW VI/18, cinquième mouvement
- Franz Liszt : Les Préludes, S. 97
- Witold Lutosławski : Concerto pour orchestre, premier mouvement
- Gustav Mahler : Symphonie nº 6 en la mineur, premier mouvement
- Sergueï Prokofiev : Concerto pour piano nº 2 en sol mineur, op. 16, quatrième mouvement
- Maurice Ravel : La Valse, M. 72
- Franz Schubert : Erlkönig, op. 1, D. 328
- Dmitri Chostakovitch : Symphonie nº 5 en ré mineur, op. 47, quatrième mouvement
- Jean Sibelius : Symphonie nº 5 en mi bémol majeur, op. 82, troisième mouvement
WKTT Talk Radio
WKTT Talk Radio est une radio qui ne diffuse pas de musique, mais uniquement des émissions satiriques sur la politique et la société étatsunienne. WKTT signifie « We Know The Truth », soit « Nous connaissons la vérité » dans la langue de Molière. Bien évidemment, ici, on parle de complotistes avec une radio animée par l’acteur Jason Sudeikis, notamment vu dans Comment tuer son boss avec Jennifer Aniston. Stavros Halkias joue quant à lui Dominic « The Brick » Brizzolato dans l’émission Hit the Bricks.
The Wipe
The Wipe est la deuxième radio uniquement faite de discussions de GTA 6. On trouve des émissions humoristiques, des discussions et des interventions de personnages fictifs. Plusieurs personnalités participent à la programmation.
Les podcasts et la bande originale de GTA 6
En plus des radios, GTA 6 propose des podcasts qu’il est possible d’écouter en tant que Jason et Lucia depuis leur smartphone. Parmi les émissions, on trouve Drunk Kings, The Safe Trap, Vice City True Stories et Final Act.
Rockstar a confié la musique originale de GTA 6 au duo de DJ français Justice, composé de Gaspard Augé et Xavier de Rosnay. Les compositions de Justice accompagnent les missions et plusieurs cinématiques en jeu.
Rappelons que Grand Theft Auto VI: The Album propose 34 chansons originales créées pour le jeu. Plusieurs de ces morceaux sont aussi diffusés à la radio dans le jeu, dont RHYNO de Travis Scott, Go Easy de Dua Lipa et Crazy for You de Lana Del Rey.
Un avis, une expérience, un désaccord ? La discussion est ouverte.