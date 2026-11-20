GTA 6 propose une immense sélection musicale à travers toutes ses radios et ses centaines de chansons entre la pop, le rock, le rap, le reggae, le metal, le jazz, la musique classique ou encore la country. Il y en a pour tous les goûts. On vous donne la liste complète de toutes les radios et les musiques présentes dans GTA 6.

GTA 6 propose une immense carte de Leonida et tout autant de stations de radio. Et ce n’est pas tout puisque des stars internationales les animent comme Lana Del Rey, Bad Bunny, Robyn ou encore le légendaire Keith Richards. Bref, il n’y a pas que de la musique, mais aussi des podcasts et autres échanges.

À lire : Voici tous les codes de GTA 6 sur Xbox et PS5

En tout, on trouve 772 entrées musicales, dont plusieurs compositions créées spécialement pour le jeu par le duo de DJ français Justice. Il est possible d’écouter la radio dans les véhicules, mais aussi à pied grâce aux écouteurs connectés du smartphone de Jason ou Lucia.

Flash FM

Flash FM est de retour à Vice City avec sa programmation pop et dance. La station est animée par la chanteuse suédoise Robyn et le mannequin Alex Consani. On retrouve de nombreux tubes récents, des classiques de la pop et plusieurs morceaux originaux de GTA 6.

Addison Rae : Fame Is a Gun

Aluna et Jayda G : Mine O’ Mine

Ariana Grande et Zedd : Break Free

Billie Eilish : LUNCH

Booty Luv : Shine

Brittany Howard : Prove It to You

Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry et Big Sean : Feels

CamelPhat et Elderbrook : Cola

Carly Rae Jepsen : Run Away with Me

Chappell Roan : HOT TO GO!

Charli XCX : Good Ones

Chloe Moriondo : oyster

Ciara et Justin Timberlake : Love Sex Magic

Coldplay : Adventure of a Lifetime

Daft Punk : Around the World

Disclosure : Jaded

Doechii et SZA : Persuasive

Drake et Majid Jordan : Hold On, We’re Going Home

Dua Lipa : Houdini

Echosmith : Cool Kids

Ella Langley : Be Her

Foster the People : Pumped Up Kicks

Frank Ocean : Lost

Garbage : Only Happy When It Rains

George Michael : Fastlove, Pt. 1

Goldfrapp : Strict Machine

Gorillaz : DARE

Gwen Stefani : What You Waiting For?

Gwen Stefani et Eve : Rich Girl

Jennifer Paige : Crush

Jessie Murph et Jelly Roll : Wild Ones

JISOO : earthquake

Justice : DVNO

Justin Bieber et BloodPop : Friends

KATSEYE : Gabriela

Kele : Tenderoni

Kelly Rowland et Lil Wayne : Motivation

Kenya Grace : Mr. Cool

Kevin Lyttle : Turn Me On

Kylie Minogue : Spinning Around

La Roux : Bulletproof

Lorde : Green Light

Madonna, Nicki Minaj et M.I.A. : Give Me All Your Luvin’

Major Lazer, DJ Snake et MØ : Lean On

Mandy Moore : Candy

Mariah Carey : Someday

MGMT : Electric Feel

Moloko : Forever More

Natasha Bedingfield : Unwritten

Ol’ Dirty Bastard et Kelis : Got Your Money

Olivia Rodrigo : good 4 u

Phoenix : 1901

Robyn : Show Me Love

Robyn, CA7RIEL et Paco Amoroso : Blow My Mind (CA7RIEL & Paco Amoroso Version)

Sam Fender : People Watching

Santigold : Disparate Youth

Sia : Cheap Thrills

Tate McRae : Sports Car

Texas : Inner Smile

The Black Keys : No Rain, No Flowers

The Ting Tings : That’s Not My Name

The Weeknd : Wanderlust

Tove Lo et SG Lewis : HEAT

TSHA et Rose Gray : Girls

U2 : Lemon

Usher et Pitbull : DJ Got Us Fallin’ in Love

Xpansions : Move Your Body

X-Press 2 et David Byrne : Lazy

Zara Larsson et PinkPantheress : Midnight Sun (Girls Trip)

Camila Cabello : Sweet Like Candy

Dua Lipa : Go Easy

CA7RIEL, Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred again.. et Étienne de Crécy : Sexy Magic

JENNIE : Power Trip

Lana Del Rey : Crazy for You

Morgan Wallen : Last Thing You Need

Prospa et Halsey : So Hot

Rina Sawayama : TRDWFE

Rose Gray : All Again

Tove Lo : Blood in Your Eyes

Zara Larsson : Fast Emotion

Vice City FM

Vice City FM plonge dans les années 80 avec sa synth-pop, sa new wave et ses classiques de la décennie. Pour les animateurs, on retrouve « Weird Al » Yankovic dans le rôle de DJ Al, mais aussi Brigitte Nielsen qui incarne Madame Brigitte.

A Flock of Seagulls : Wishing (If I Had a Photograph of You)

ABC : Vanity Kills

Alexander O’Neal : Fake

Belouis Some : Imagination

Big Audio Dynamite : E = MC2

Billy Idol : Flesh for Fantasy

Billy Ocean : Loverboy

Blancmange : Don’t Tell Me

Bryan Ferry : Kiss and Tell

Change : Searching

China Crisis : Working with Fire and Steel

Culture Club : Miss Me Blind

Curiosity Killed the Cat : Name and Number

Daryl Hall et John Oates : Crime Pays

Depeche Mode : People Are People

Donna Summer : State of Independence

Donna Summer : She Works Hard for the Money

Echo & the Bunnymen : Lips Like Sugar

Elton John : Kiss the Bride

Erasure : Sometimes

Feargal Sharkey : A Good Heart

Fine Young Cannibals : Good Thing

Fox the Fox : Precious Little Diamond

Genesis : Land of Confusion

Miami Sound Machine : Dr. Beat

Howard Jones : Things Can Only Get Better

Information Society : What’s on Your Mind (Pure Energy)

Jellybean et Elisa Fiorillo : Who Found Who

Jermaine Stewart : We Don’t Have to Take Our Clothes Off

Joe Jackson : Steppin’ Out

Johnny Hates Jazz : Shattered Dreams

Kano : Another Life

Kenny Loggins : I’m Alright

Laid Back : White Horse

Laid Back : Bakerman

Lionel Richie : Dancing on the Ceiling

Lionel Richie : All Night Long (All Night)

Living in a Box : Blow the House Down

Matthew Wilder : Break My Stride

Missing Persons : Words

Naked Eyes : When the Lights Go Out

New Order : Thieves Like Us

Orchestral Manoeuvres in the Dark : If You Leave

Prefab Sprout : Cars and Girls

Propaganda : Duel (Bittersweet) The Third Side Face to Face

Red 7 : Heartbeat

Robert Palmer : I Didn’t Mean to Turn You On

Rod Stewart : Infatuation

Simple Minds : Alive and Kicking

Simple Minds : Love Song

Simply Red : Money’s Too Tight (To Mention)

Stanley Clarke et George Duke : Winners

Steve Winwood : Valerie

Stevie Nicks : Wild Heart

Sting : If You Love Somebody Set Them Free

Talk Talk : Talk Talk

Tears for Fears : Head Over Heels

The Cars : You Might Think

The Cure : Just Like Heaven

The Flirts : Passion

The Motels : Suddenly Last Summer

The Pointer Sisters : Neutron Dance

The Pointer Sisters : Hot Together

The Police : Walking on the Moon

The Sisters of Mercy : Lucretia My Reflection

Thompson Twins : Love on Your Side

The The : This Is the Day

Tina Turner : Steamy Windows

Tina Turner : We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)

Wang Chung : Everybody Have Fun Tonight

Wax : Bridge to Your Heart

V-Rock

V-Rock est consacré aux classiques du rock avec une programmation très riche en morceaux des années 70, 80 et 90. On retrouve notamment AC/DC, Queen, Van Halen et plusieurs chansons de Tom Petty. La radio est animée par Lindsey Buckingham du groupe Fleetwood Mac, qui incarne The Buck, et Michael McDonald qui joue Skipper McD.

38 Special : Rockin’ into the Night

AC/DC : Sin City

Aerosmith : Livin’ on the Edge

April Wine : Roller

Bad Company : Rock ‘n’ Roll Fantasy

Billy Squier : Everybody Wants You

Blue Öyster Cult : Shooting Shark

Bob Seger : Shakedown

Bon Jovi : Runaway

Christopher Cross : Ride Like the Wind

David Lee Roth : Just Like Paradise

Def Leppard : Pour Some Sugar on Me

Def Leppard : Comin’ Under Fire

Dire Straits : Money for Nothing

Eddie Money : Take Me Home Tonight

Eric Clapton : Cocaine

Eric Clapton : Bad Love

Fleetwood Mac : Big Love

Foreigner : Urgent

Gerry Rafferty : Get It Right Next Time

Gerry Rafferty : Right Down the Line

Gino Vannelli : Black Cars

Harry Nilsson : Jump into the Fire

Huey Lewis & The News : I Want a New Drug

Jane’s Addiction : Had a Dad

Jay Ferguson : Thunder Island

Jefferson Starship : Find Your Way Back

John Mellencamp : Jack & Diane

John Parr : Naughty Naughty

Kenny Loggins : Heart to Heart

Kiss : Sure Know Something

Lindsey Buckingham : Go Insane

Loverboy : Lovin’ Every Minute of It

Michael McDonald : I Gotta Try

Mötley Crüe : Dr. Feelgood

Pete Townshend : Let My Love Open the Door

Poison : Nothin’ But a Good Time

Queen : Hammer to Fall

Red Rider : Lunatic Fringe

REO Speedwagon : Take It on the Run

Stephen Stills : Love the One You’re With

Stephen Stills : Stranger

Stevie Nicks : Rooms on Fire

Steve Winwood : Freedom Overspill

Styx : Too Much Time on My Hands

The Clash : Rock the Casbah

The Doobie Brothers : Takin’ It to the Streets

The Kinks : Living on a Thin Line

The Police : Driven to Tears

The Rolling Stones : Emotional Rescue

The Romantics : Talking in Your Sleep

The Steve Miller Band : Take the Money and Run

The Who : Bargain

Tina Turner : Better Be Good to Me

Todd Rundgren : I Saw the Light

Tom Petty : Love Is a Long Road

Tom Petty : You Wreck Me

Tom Petty : Dogs on the Run

Tom Petty : The Wild One, Forever

Tom Petty : Wildflowers

Tom Petty : Between Two Worlds

Tom Petty : The Damage You’ve Done

Toto : Georgy Porgy

U2 : The Unforgettable Fire

Van Halen : Panama

Warrant : Cherry Pie

Warren Zevon : Lawyers, Guns and Money

Whitesnake : Give Me All Your Love

Yes : Rhythm of Love

ZZ Top : Got Me Under Pressure

Emotion 98.3

Emotion 98.3 s’adresse aux amateurs de ballades, de soft rock et de chansons romantiques. Il s’agit d’une station historique de Vice City qui fait son retour avec Doug Stanhope, qui incarne Doug Van Dyke. Pour la programmation, on retrouve aussi bien Phil Collins, Elton John, George Michael ou encore Roxette.

Ace : How Long

Air Supply : All Out of Love

Bruce Hornsby and the Range : The Way It Is

Captain & Tennille : But I Think It’s a Dream

Carly Simon : Coming Around Again

Cheap Trick : The Flame

Chicago : Hard to Say I’m Sorry / Get Away

Chris Isaak : Lie to Me

Chris Rea : Fool (If You Think It’s Over)

Cliff Richard : Devil Woman

Def Leppard : Love Bites

Double : The Captain of Her Heart

Dr. Hook : When You’re in Love with a Beautiful Woman

Elton John : I Guess That’s Why They Call It the Blues

Eric Carmen : All by Myself

Exile : Kiss You All Over

Gary Wright : Dream Weaver

George Michael : Father Figure

Genesis : Tonight, Tonight, Tonight

Heart : Alone

Juice Newton : Angel of the Morning

Lindsey Buckingham : Trouble

Patti LaBelle et Michael McDonald : On My Own

Phil Collins : In the Air Tonight

Phil Collins : Against All Odds (Take a Look at Me Now)

Robert Plant : In the Mood

Ronnie Milsap : Stranger in My House

Roxette : Listen to Your Heart

Russ Ballard : Voices

Scritti Politti : Overnite

Stevie Nicks et Tom Petty and the Heartbreakers : Stop Draggin’ My Heart Around

The Cars : Drive

The Doobie Brothers : It Keeps You Runnin’

The Walker Brothers : No Regrets

Will to Power : Baby, I Love Your Way / Freebird

The Chamber 106.6

The Chamber 106.6 est la station metal de GTA 6. La programmation se concentre autour de plusieurs décennies de metal, du thrash en passant par le heavy metal. La radio est animée par Kerry King et Tom Araya, deux membres de Slayer qui incarnent ici DJ Kerry et DJ Tom.

Anthrax : I Am the Law

Black Sabbath : I

Dio : We Rock

Exodus : Bonded by Blood

Flotsam & Jetsam : Hammerhead

Iron Maiden : The Trooper

Judas Priest : Freewheel Burning

Mastodon : Blood and Thunder

Megadeth : Symphony of Destruction

Metallica : Master of Puppets

Metallica : Seek & Destroy

Overkill : Rotten to the Core

Pantera : I’m Broken

Sepultura : Territory

Slayer : Raining Blood

Slayer : Payback

System of a Down : Sugar

Testament : Over the Wall

TOOL : Sober

Venom : Countess Bathory

Voivod : Panorama

Power Trip : Mutual Death Warrant

Back Country Radio

Back Country Radio propose de la country américaine, principalement des classiques et des chansons du sud des États-Unis. Lana Del Rey anime notamment cette radio en tant que Delta Dawne. Jeremy Dufrene joue Mud Dog Mike, un correspondant qui sillonne les marécages de Leonida à bord de son hydroglisseur. La radio propose des morceaux de The Bellamy Brothers, Hank Williams Jr. ou encore Waylon Jennings.

The Bellamy Brothers : Let Your Love Flow

David Allan Coe : Need a Little Time Off for Bad Behavior

George Jones et Johnny Paycheck : You Can Have Her

George Strait : The Fireman

Glen Campbell : Rhinestone Cowboy

Hank Williams Jr. : I’ve Been Down

Hank Williams Jr. : A Country Boy Can Survive

Hank Williams Jr. et Waylon Jennings : The Conversation

Jerry Reed : When You’re Hot, You’re Hot

Jessi Colter : Is There Any Way (You’d Stay Forever)

Joe Diffie : Pickup Man

Johnny Paycheck : Someone to Give My Love To

Loretta Lynn : Don’t Come Home A-Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind)

Mel McDaniel : Louisiana Saturday Night

Merle Haggard : Stop the World and Let Me Off

Rosanne Cash : Tennessee Flat Top Box

Tammy Wynette : Talkin’ to Myself Again

Tony Joe White : Polk Salad Annie

The Judds : Love Is Alive

The Kentucky Headhunters : Walk Softly on This Heart of Mine

Waylon Jennings : Waymore’s Blues

Waylon Jennings : Gold Dust Woman

Waylon Jennings et Willie Nelson : Just to Satisfy You

Waylon Jennings : Thanks to the Cathouse (I’m in the Doghouse with You)

Gloriana Blues Radio

Gloriana Blues Radio diffuse du blues américain, des classiques du genre et plusieurs enregistrements historiques. On retrouve deux célébrités à la présentation avec Buddy Guy et Keith Richards, légende des Rolling Stones. D’ailleurs, on trouve même un morceau exclusif de Keith Richards à la programmation qui s’appelle Bright Lights, Big City. D’autres grands noms sont à la programmation comme Ella Fitzgerald, B.B. King ou encore Jimmy Rogers.

Albert Collins : Ice Pick

B.B. King : Chains and Things

Big Mama Thornton : Bumble Bee

Bo Diddley : I’m a Man

Buddy Guy : Stone Crazy

Champion Jack Dupree : One Scotch, One Bourbon, One Beer

Earl Hooker : Blue Guitar

Ella Fitzgerald : Trouble in Mind

Freddie King : Yonder Wall

Howlin’ Wolf : Smokestack Lightnin’

Jimmy Rogers : That’s All Right

John Lee Hooker : Boogie Chillen’

John Lee Hooker : Dimples

Junior Kimbrough : Feels So Good #1

Koko Taylor : I Got What It Takes

Lightnin’ Hopkins : Back to New Orleans

Lightnin’ Slim : Hoodoo Blues

Little Walter et Memphis Minnie : Me and My Chauffeur Blues

Muddy Waters : Got My Mojo Working

Sister Rosetta Tharpe, Marie Knight et Sam Price Trio : Didn’t It Rain

Slim Harpo : Baby Scratch My Back

Sonny Boy Williamson II : Bring It on Home

Keith Richards : Bright Lights, Big City

Dirty South Classics

Dirty South Classics est consacré au rap du sud des États-Unis avec l’illustre Gucci Mane, figure de la trap d’Atlanta, qui intervient dans l’émission The Tap In. On trouve donc des grands noms du rap comme Lil Wayne, Rick Ross, Outkast, Tupac, Kodak Black, Three 6 Mafia, Ying Yang Twins, Birdman ou encore Gucci Mane en personne.

2 Chainz et Drake : No Lie

2Pac et Trick Daddy : Still Ballin’ (Nitty Remix)

B.G., Hot Boys et Big Tymers : Bling Bling

Big Tymers, Juvenile et Lil Wayne : #1 Stunna

Birdman et Lil Wayne : Pop Bottles

Brisco : Bitch I’m Me

Chingy, Ludacris et Snoop Dogg : Holidae In

Choppa et Master P : Choppa Style

Crime Mob et Lil Scrappy : Knuck If You Buck

David Banner et Lil’ Flip : Like a Pimp

Dem Franchize Boyz : White Tee

DJ Khaled, Trick Daddy, Rick Ross et Pitbull : Born N Raised

Gang Starr : Step in the Arena

Gangsta Boo, DJ Paul et Juicy J : Where Dem Dollas At

Geto Boys : Damn It Feels Good to Be a Gangsta

Gorilla Zoe, Gucci Mane et OJ da Juiceman : HelluvaLife

Gucci Mane : Lemonade

Gucci Mane : Freaky Girl

Jay-Z et UGK : Big Pimpin’

Jeezy et Jay-Z : Seen It All

JT Money et Solé : Who Dat

Juvenile et Soulja Slim : Slow Motion

Kodak Black : Skrilla

Lil Wayne : A Milli

Lil Jon & the East Side Boyz et Lil Scrappy : What U Gon’ Do

Mike Jones : Back Then

Outkast : Player’s Ball

Petey Pablo : Freek-A-Leek

Rick Ross : Hustlin’

Rick Ross : Push It

Shawty Lo : Dey Know

T.I. : Rubber Band Man

Three 6 Mafia : Side 2 Side

Three 6 Mafia et Paula Campbell : Hard Out Here for a Pimp

Trick Daddy : I’m a Thug

Trina : Da Baddest Bitch

Ying Yang Twins et Trick Daddy : What’s Happenin!

Young Buck : Shorty Wanna Ride

Yung Joc et Nitti : It’s Goin’ Down

VCRR

VCRR diffuse du rap américain récent avec plusieurs artistes très populaires. La radio est animée par JT et DJ Stevie J. Au programme, des artistes rap comme Cardi B, Sexyy Red, 21 Savage, Future, Jeezy, French Montana, Offset, Playboi Carti, Travis Scott, Kodak Black, etc. Bref, des artistes très populaires aujourd’hui.

Coi Leray : Players

DJ Khaled, Latto et City Girls : BILLS PAID

Famous Sally et YB : Wassup Gway

French Montana et Swae Lee : Unforgettable

Future : Xanny Family

Jeezy et Bankroll Fresh : All There

Sexyy Red et Tay Keith : Pound Town

21 Savage : Cookin

BossMan Dlow : Left Wrist

Cardi B : Don’t Chart

Central Cee : Rock N Roll

Denzel Curry et 454 : FLA Flow

HXG, Tana et Quavo : RCKSTRL!VING

JT : GMA

Kodak Black et Don Toliver : Let’s Rock

Latto et Flo Milli : Go Shorty

Offset : I Just Came to Pop It

Playboi Carti : AHH YEA

Pooh Shiesty : Got Dat

SoFaygo : CASHOUT

Tee Grizzley : IKYFL

Travis Scott : RHYNO

Young Nudy : Don Da Da

Young Thug : WAKIN UP FLEX

Yung Lean, Future et Metro Boomin : That’s It

Real Boston Richey : Help Me

Kodak Black et XXXTentacion : Roll in Peace

Drake : Nokia

Honey FM

Honey FM est consacré au R&B, à la soul et aux tubes des années 1990 et 2000. La radio est animée par deux membres du groupe TLC, Chilli et T-Boz. La programmation est de haute qualité avec du Mariah Carey, Mary J. Blige, D’Angelo, Akon, TLC, T-Pain, Usher, Barry White, Jeremih, etc.

112 : Dance with Me

Akon et Styles P : Locked Up

Babyface : Whip Appeal

Blu Cantrell : Hit ‘Em Up Style (Oops!)

Bobby Brown : Humpin’ Around

Brandy : Baby

Brandy et Monica : The Boy Is Mine

Chingy et Tyrese : Pullin’ Me Back

Color Me Badd : I Adore Mi Amor

D’Angelo : Lady

Faith Evans : Love Like This

Groove Theory : Tell Me

Jagged Edge et Nelly : Where the Party At

Jodeci : Feenin’

Jody Watley : Looking for a New Love

Joe et G-Unit : Ride Wit U

Keith Sweat : Twisted

Mariah Carey et Jermaine Dupri : Get Your Number

Mary J. Blige : My Life

Montell Jordan : Get It on Tonite

Next : Too Close

Portrait : Here We Go Again!

Pretty Ricky : On the Hotline

Silk : Freak Me

Sounds of Blackness : Optimistic

TLC : Creep

TLC : What About Your Friends

Toni Braxton : You’re Makin’ Me High

Toni Braxton et Loon : Hit the Freeway

Tony! Toni! Toné! : Feels Good

Total et The Notorious B.I.G. : Can’t You See

T-Pain et Yung Joc : Buy U a Drank (Shawty Snappin’)

Usher : Bad Girl

Wayne Wonder : No Letting Go

Zhané : Hey Mr. D.J.

Anita Baker : Sweet Love

Ashford & Simpson : Solid

Barry White : Your Sweetness Is My Weakness

Blowfly : The Vampire That Ate Miami

Earth, Wind & Fire : After the Love Has Gone

Egyptian Lover : I Need a Freak

Gregory Abbott : Shake You Down

Jeremih : Birthday Sex

Kleeer : Intimate Connection

LeVert : Casanova

Loose Ends : Slow Down

Mariah Carey : Vision of Love

Midnight Star : Slow Jam

Parliament : Handcuffs

Rick James : She Blew My Mind (69 Times)

Rose Royce : Love Don’t Live Here Anymore

T-Pain et Mike Jones : I’m N Luv (Wit a Stripper)

Liquid City est une émission de Honey FM présentée par Craig Robinson sous le nom de Liquid Wilson. L’émission propose huit compositions originales.

Come In Liquid City (Theme Song)

Finger Bang My Heart

Girl in Gloriana

Liquids Words of Wisdom

Oochie Coochie Man

Sex Specs

Sexification

Titties for Liquid

Cocoteo FM

Cocoteo FM se consacre aux musiques latines modernes avec du reggaeton, du dembow, de la bachata et du merengue. C’est notamment Bad Bunny qui anime la radio. La programmation fait donc la part belle aux artistes de Porto Rico, de République dominicaine et d’autres pays d’Amérique latine. On retrouve aussi bien Bad Bunny que Don Omar, Tokischa, etc.

Anuel AA et Haze : Amanece

Axel Rulay, Farruko et El Alfa : Si Es Trucho Es Trucho (Remix)

Bad Bunny : Otra Noche en Miami

Bad Bunny : EoO

Bb Trickz : Malvada

CA7RIEL et Paco Amoroso : Dumbai

Calle 13 : Suave Mix (Blass Remix)

Chimbala et Omega : Se Me Nota (Agarrame)

Don Omar : Intocable

El Alfa, CJ, Chael Produciendo et El Cherry Scom : La Mamá de la Mamá

Elvis Crespo : Nuestra Canción

Farruko : Pepas

Feid : CHORRITO PA LAS ANIMAS

Judeline : Besito

Karol G et Mariah Angeliq : EL MAKINON

Latin Mafia et Omar Apollo : Hecho para ti

MJ Nebreda : La Pari

Myke Towers : Girl

RaiNao et El Laberinto del Coco : mariposas en el estómago

Romeo Santos et El Chaval de la Bachata : Canalla

Rosalía : CANDY

Slow Jamz : Sin Dormir

Tainy et Bad Bunny : MOJABI GHOST

Tokischa et Bulin 47 : CELOS

Young Miko : Ni le cabe

Arca : Sandunguea

Fuerza Regida : Suzuki

Kali Uchis et Helado Negro : Largate

Jhayco : X

Rauw Alejandro : Macacoa 2000

Radio La Ola

Radio La Ola propose une programmation latine plus traditionnelle avec de la salsa, de la musique cubaine et des classiques des Caraïbes. Gloria Estefan et Emilio Estefan jouent leur propre rôle à l’animation. On trouve de grandes figures de la salsa dans la sélection dont Celia Cruz, Héctor Lavoe et Willie Colón. Gloria Estefan elle-même a un morceau sur Radio La Ola.

Albita Rodríguez et Willy Chirino : Que Viva Chango

Banda Blanca : Sopa de Caracol (Original Caribe Mix)

Benny Moré : Que Bueno Baila Usted

Cachao : Descarga Cubana

Celia Cruz : Bemba Colorá

Celia Cruz, Justo Betancourt, Johnny Pacheco et Papo Lucca : Besito de coco

Charlie Palmieri : La Hija de Lola

Cheo Feliciano : Anacaona

El Gran Combo de Puerto Rico : Brujeria

El Gran Combo de Puerto Rico : No Hay Cama Pa’ Tanta Gente

Frankie Ruiz : Tú Con Él

Gloria Estefan : Mi Tierra

Hansel y Raúl : Kuku-Cha Ku-Cha

Héctor Lavoe : Periódico de Ayer

Joe Arroyo y La Verdad : Rebelión (No Le Pegue a la Negra)

José Luis Rodríguez : Pavo Real

Jossie Esteban & La Patrulla 15 : El Tigueron

Orquesta Harlow, Larry Harlow et Junior Gonzalez : La Cartera

Oscar D’León : Llorarás

Pete « El Conde » Rodríguez : Catalina la O

Roberto Torres : Caballo Viejo

Rubén Blades et Willie Colón : Ligia Elena

Wilfrido Vargas : Abusadora

Willie Colón et Rubén Blades : Pedro Navaja

Willy Chirino : Soy Guajiro

AfroBank FM

AfroBank FM honore les musiques africaines avec des classiques du XXe siècle et des titres afrobeats, amapiano et 3-step. Burna Boy présente les morceaux avec DJ Palms Trax. Oumou Sangaré, Souley Kanté, Ayra Starr, Burna Boy ou encore Omah Lay apparaissent parmi les artistes que l’on peut entendre sur cette radio.

Alafia : Assanssan

Alaska : Accuse

Asake : Joha

Balcony Mix Africa, Lady Du, Focalistic, Major League DJz, LuuDadeejay et Aunty Gelato : Government

Burna Boy et Seyi Vibez : Giza

Ciza, Jazzwrld et Thukuthela : Isaka (6am)

De Mogul Sa, Ms Mo et Makhensa : Oe Batla Kae

DJ Lag, Robot Boii et Kamo Mphela : Shay’sana

Penny Penny : Milandu Bhe (Dr Moruti Remix)

DopeNation : Kakalika

Eparapo, Dele Sosimi et Bayaka : From London to Lagos (Bayaka Remix)

Fireboy DML : YAWA

Hugh Masekela : Run No More (A Vuo Mo)

Kiki Gyan : Keep on Dancing

Manu Dibango : Goro City

NO11, Ayjay Bobo et Monochrome : HOW FAR

Ntombi Ndaba : Tomorrow

Ofege : Burning Jungle

Omah Lay : Holy Ghost

Orlando Julius : Disco Hi-Life

Oumou Sangaré : Sarama

Pat Thomas et Ebo Taylor : Gye Wani

Phyno et Burna Boy : Do I (Remix)

Souley Kanté : Bi Magni

Tony Allen & The Afro Messengers : No Discrimination

Uncle Waffles, Royal MusiQ, OHP Sage et Pcee : Wadibusa

William Onyeabor : Fantastic Man

Yoruba Singers : Black Pepper

Ayra Starr : SEX BILLS BASS THRILLS

Burna Boy : Bigger

Zaylevelten : Guap Up

The Sniper of La Perle

The Sniper of La Perle propose une sélection de musique haïtienne et haïtiano-américaine. C’est Kodak Black qui présente la programmation. On trouve du rap, du kompa et plusieurs artistes de la scène musicale haïtienne comme Kodak Black lui-même, mais aussi Wyclef Jean, Michaël Brun, Djakout et Black Dada.

The Sniper of La Perle se débloque en scannant quatre affiches avec le smartphone de Jason et Lucia. On trouve les trois premières dans le quartier de La Perle à Vice City, près de la caisse du restaurant Aunt Zola’s Soul Food, sur une table à l’entrée du salon de tatouage TWA Ponya Tattoo et sur le comptoir du magasin de vêtements Drip Drops.

La dernière affiche se trouve dans le club Jack of Hearts à Crosstown, au deuxième étage, sur une caisse dans la cabine d’enregistrement à l’est du bâtiment. Une fois les quatre affiches scannées, la radio est accessible depuis le menu On Demand, aussi bien en voiture qu’à pied avec les écouteurs.

5Lan et TonyMix : Kanpe devan’m

Alan Cavé : Chokola

Barikad Crew : Ou Paka Gangster

Billy Blue : Fresh from Head to Toe

Black Dada : Imma Zoe

Carimi : Are You Ready

DJ Platinum D : Ou Pa Ka Fè Sa

Djakout : La Familia

Emeline Michel : Flanm

John Wicks et Kodak Black : Haiti

King Posse : Koul Non

Kodak Black : 300 Blackout

Kodak Black : Haitian Scarface

Michaël Brun, J Balvin, SAINt JHN, Charly Black et J Perry : Jessica

Naïka : 6:45

R Dydy : Magic Gouyad #6

Roody Roodboy : Tranble

Top Adlerman : Ville

T-Vice : Tu Me Touches

Wyclef Jean, Ms. Lauryn Hill, Celia Cruz et Jeni Fujita : Guantanamera

Zenglen : Child Support

Kodak Black et Michaël Brun : Tèt Kale Bobis

Radio On-U

Radio On-U propose une programmation centrée sur le reggae, le dub et les sonorités jamaïcaines. C’est le producteur britannique Adrian Sherwood, figure du label On-U Sound, qui présente la radio. Parmi les artistes, Augustus Pablo, Gregory Isaacs ou encore Lee Perry et Carroll Thompson.

Adrian Sherwood : Dub Inspector

Augustus Pablo : Ras Menilik Congo – Harp

Carroll Thompson : I’m So Sorry

Creation Rebel : Frontline Dub

Freddie McGregor : Big Ship

Gregory Isaacs : Mr. Cop

Horace Andy : Skylarking

Janet Kay : Silly Games

Jennifer Lara : I Am in Love

Ken Boothe : Everything I Own

Lee Perry & The Upsetters : Black Panta

Louisa Mark : Caught You in a Lie

King Jammy : Under Me Sleng Teng Version

Susan Cadogan : Hurt So Good

The Aggrovators, Linval Thompson, Bunny Lee et Prince Fatty : Jah Jah Dub the Conqueror

The Revolutionaries : Ragnampaiza Version

Stockyard FM

Stockyard FM propose de l’indie dance, de l’electroclash et des musiques électroniques alternatives. C’est The Dare et PinkPantheress qui animent la radio. On retrouve plusieurs morceaux de Justice, LCD Soundsystem, Hot Chip, Kitty Ca$h et bien évidemment PinkPantheress elle-même.

!!! : All U Writers

!!! et Meah Pace : Off the Grid

ANOTR : Paradise

Elderbrook et Bob Moses : Inner Light

Caribou : Never Come Back

CMD/CTRL : No Stress

Digitalism : Space Invaders

Fischerspooner : Emerge

GENER8ION et Yung Lean : STORM I

Holy Ghost! : Soon

Hot Chip : Hungry Child

Justice et RIMON : Afterimage

Justice et Tame Impala : One Night/All Night

Kitty Ca$h, Thundercat et James Fauntleroy : Time Machine

LCD Soundsystem : North American Scum

Måneskin : I WANNA BE YOUR SLAVE

Mount Kimbie : Monroe

Nation of Language : Across That Fine Line

Neil Frances : You Move Me

Overmono et Kindora : Even Angels Ghost

Overmono : Good Lies

PinkPantheress : Illegal

Psychic Mirrors : French Dip

Róisín Murphy : Overpowered

Shygirl, Empress Of et Kingdom : 4eva

Tommy Richman : MILLION DOLLAR BABY

underscores : Do It

Wet Leg et The Dare : mangetout (The Dare Remix)

WhoMadeWho et Rampa : Abu Simbel

Zimmer90 : What Love Is

Alex Frankel : Playa Rosa Theme

Favored Nations : There Is Only Us

Fcukers : Only One

Fred Jesse : Bring Me Down

HEALTH : NIGHTMARE

Slayyyter : INTERNET $TAR

The Dare : Interesting

CircoLoco Records Radio

CircoLoco Records Radio diffuse de la house et de la techno. Elle reprend la scène musicale des soirées Circoloco, bien connues dans la musique électronique. Seth Troxler et Antonio Carbonaro présentent la programmation sous les noms de DJ Seth et DJ Antonio. La programmation se compose de morceaux composés par Seth Troxler, Chris Stussy, Chloé Caillet, Skream ou encore Jimi Jules.

ANOTR et Emily Warren : Silver Lines

Jamback : Positive

Jimi Jules : Turbo Rosso

Michael Bibi et KETTAMA : MYSTERY OF RAW

PAWSA : COLLECT THE COMMAS

Prospa et RAHH : This Rhythm

Prospa et Murda Beatz : Baby

Skream et Jackmaster : The Attention Deficit Track

Skream : Floral

The Ghostbusters : CLOWN

Aline Umber, Krol et Tillmann Ostendarp : Home Now

Aline Umber, Maxime dB et André Baum : Coming Back to Life

Black Lounge : Bickering (Max Dean Remix)

Carlita et Bakar : Last Night

Chloé Caillet et MYD : I FEEL LOVE

Chris Stassy : We on This Ride

DJ Tennis et Tomike : Never Look Back

Jimi Jules : Don’t Break My Heart

Larry Latenight : Addicted

Map.ache : ROCKMI

Michael Bibi : Rhythm of the Night

Mind Against : Let It Go

PAWSA et Fast Eddie : Body Rock FM

Pional : CeeSeeMee

Rampa : The Church (DJ Lag & Palms Trax Remix)

Rossi. et Demi : Deep n Sexy

Seth Troxler : Bootlicker

The Vault Radio

The Vault Radio est une station qui se débloque dans la boîte de nuit The Vault. Pour y accéder, il faut scanner une affiche qui représente un masque à gaz dans l’établissement. C’est DJ Pretzel qui anime cette radio autour de la house, de la techno et des remixes électroniques. On peut entendre Lana Del Rey, Pryda, Argoman ou encore DJ Koze.

DJ Koze : XTC

Bob Moses : Nothing But You (DJ Tennis Remix)

Róisín Murphy : Simulation (Mano Le Tough Remix)

Argoman : Chimicalissimo

Jimi Jules et Black Coffee : Trippy Yeah

Adana Twins et Glowal : My Computer

Skream et FLETCH : Lost Without You

Âme : Rej

Jaden Thompson, Rampa et Nafe Smallz : Personal

PAWSA et Nate Dogg : PICK UP THE PHONE

Pryda : Armed

Barry Can’t Swim : Return to Bhibo

Junior Jack, Tube et Berger : E Samba 2018

Cajmere et Dajae : Brighter Days (Marco Lys Remix)

Dom Dolla et Solomun : Damn

Michael Bibi, KinAhau et Audio Bullys : Different Side

KETTAMA et Chris Stassy : Don’t Play Around

Notre Dame : Yumi

Daphni : Ye Ye

Four Tet : Baby (Tony Romera Remix)

SG Lewis et DJ Seinfeld : Simple Times

Renato Cohen : Bismuth

Lana Del Rey : West Coast (Solomun Remix)

Real Dimez : FTH (Pawsa Remix)

Worldwide FM

Worldwide FM mélange plusieurs genres, du funk à la soul en passant par le jazz, les musiques électroniques et autres compositions internationales. Pour la sélection, des artistes connus comme Jamiroquai, Thundercat et D’Angelo, mais aussi des morceaux moins populaires.

4hero : Star Chasers

Atmos Blaq : Skhaftin’ Saka Fonque

Alewya : Maktoub

Bobby Caldwell : What You Won’t Do for Love

Change : Hold Tight

Champion, BAKEY et Jamakabi : International Man

Chaz Jankel : Glad to Know You (Todd Terje Re-Edit)

Cloud One : Atmosphere Strut

Cristina Camargo : Moral Tem Hora (Ray Mang Edit)

Digable Planets : Rebirth of Slick (Cool Like Dat)

DONGURIZU : Yoppa Ratta

Elements of Life, Rahsaan Patterson et Cindy Mizelle : Love from the Sun (Louie Vega’s We Out Here Edit)

Facta, Warrior Queen et Killa P : SLoPE VIP

fejao et Samtheman : Brasil da Capoeira

Floating Points : Del Oro

Garfield Fleming : Don’t Send Me Away

Gilles Peterson’s Havana Cultura Band, Danay et Carina : Think Twice (4hero Remix)

IZCO, Reek0 et S.I : Japan Greatly

Jan Hammer Group : Don’t You Know

Jamiroquai : Smile

Jazztronik : SAMURAI (Samba House Remix)

Kassa Overall : REBIRTH OF SLICK (COOL LIKE DAT)

Klash & Brown : Yu Done Know (Jingle)

Lil Simz et Obongjayar : Lion

Luis Antonio Diaz y Su Sol Banda : Qué es lo que Hare para Amarte

Mala et Magugu : MILITANT DON

Moses Ideka et phil : Do It for You

Mystery Tiime : Thank You Deeply

Narasimha : Fanga

Queen Yahna : Ain’t It Time

Roberta Flack : The First Time Ever I Saw Your Face

Rupa : Aaj Shanibar

Srirajah Sound System et Molam Inteng Keawbuala : Si Phan Don Lovers Rock

Teena Marie : I’m a Sucker for Your Love

The Crusaders : Free as the Wind

ZENA : MY LOVE YOUR LOVE

Food Courts : If There Are Health Food Stores, Then What Is Everything Else

Jesse Johnson et DāM-FunK : Stone Kold Krazy Luuv

D’Angelo : Kamikazi

Omar Apollo : NO ME BUSQUES

Roy Ayers, Thundercat et Om’Mas Keith : McDonalds Drug Money

Kaleidoscope FM

Kaleidoscope FM a une programmation originale avec des chansons enregistrées dans plusieurs langues et des reprises de tubes internationaux. L’acteur Jeremy Irons anime la station. Les Français seront ravis de savoir que l’on retrouve une reprise de Sylvie Vartan à la programmation de Kaleidoscope FM.

Alim Qasimov et Fargana Qasimova : Say It Right

Alkistis Protopsalti : Ola Afta Pou Fovamai

Brazil : Tvoj Svijet

Don Melody Club : T’ Materiaal

Fadoul : Al Zman Saib

George Lam : Gan Ai Gan Zuo

Heinz Rudolf Kunze : Lola

Kumbia Queers : Kumbia Dark

Laibach : Geburt einer Nation

Mexican Institute of Sound : Sinfonía Agridulce

Mona Carita : Gloria

Phuong Thanh : Chia Tay Trong Mua

Rolf Bergström et Pyhimykset : Rokkibaby

Ron : Hai capito o no?

Sylvie Vartan : Danse ta vie

Touré Kunda : Nobel

Trevor M. Simpson et Hi Lo Singers : Stupid Girl

Wim Damri : Ies Manziel

Leonida Jazz Radio

Leonida Jazz Radio, comme son nom l’indique, se concentre sur le jazz et le jazz fusion avec plusieurs compositions instrumentales. Les musiciens Randy Brecker et Stanley Clarke animent la station. Le batteur Yussef Dayes intervient dans l’émission The Nook.

DOMi & JD BECK : WHATUP

Kaidi Tatham et Stro Elliot : Stro Kyat

Kokoroko : Tojo

Moses Boyd : Rye Lane Shuffle

Moses Yoofee Trio : WHIP.wav

The Kount et CARRTOONS : On My Way

Thundercat : Fleer Ultra

Venna, Yussef Dayes, Marco Bernardis et Rocco Palladino : Sicily’ Box

Azymuth : Águia não come mosca

Billy Cobham : Crosswind

Bob James : Night Crawler

Bob James et David Sanborn : Maputo

The Brecker Brothers : Scrunch

Casiopea : Time Limit

Dave Grusin : Modaji

Dave Grusin : Friends and Strangers

David Sanborn : Breaking Point

Donny Hathaway : Valdez in the Country

Euge Groove : Mr. Groove

Fuse One : Silk

Grover Washington Jr. : Mister Magic

Herb Alpert : Rotation

Marcus Miller : Power

Miles Davis : Mystery

Najee : Betcha Don’t Know

Placebo : Humpty Dumpty

Return to Forever : Sorceress

Ronnie Laws : Always There

Stanley Clarke : School Days

Stanley Clarke et George Duke : Wild Dog

The Brecker Brothers : Funky Sea, Funky Dew

Tom Browne : Forever More

Weather Report : Birdland

BADBADNOTGOOD et Randy Brecker : Blowin’ Smoke

Joe Armon-Jones : Hotel Alphonso

Stanley Clarke, Yussef Dayes et Robert Glasper : Overtown Lights

Symphony FM

Symphony FM diffuse de la musique classique. C’est la pianiste Yuja Wang qui anime la station et propose des œuvres de Beethoven, Mozart, Bach, Tchaïkovski et plusieurs autres compositeurs. Symphony FM propose aussi bien des enregistrements orchestraux qu’instrumentaux.

Georg Friedrich Haendel : Messiah, HWV 56, partie III, I Know That My Redeemer Liveth

Piotr Ilitch Tchaïkovski : Symphonie nº 5 en mi mineur, op. 64, quatrième mouvement

Ludwig van Beethoven : Symphonie nº 7 en la majeur, op. 92, deuxième mouvement

Wolfgang Amadeus Mozart : Sinfonia concertante pour violon et alto, K. 364, deuxième mouvement

Johann Sebastian Bach : Messe en si mineur, BWV 232, Sanctus

Johannes Brahms : Symphonie nº 3 en fa majeur, op. 90, troisième mouvement

Claude Debussy : Nocturnes, L. 91, Fêtes

Leoš Janáček : Sinfonietta, JW VI/18, cinquième mouvement

Franz Liszt : Les Préludes, S. 97

Witold Lutosławski : Concerto pour orchestre, premier mouvement

Gustav Mahler : Symphonie nº 6 en la mineur, premier mouvement

Sergueï Prokofiev : Concerto pour piano nº 2 en sol mineur, op. 16, quatrième mouvement

Maurice Ravel : La Valse, M. 72

Franz Schubert : Erlkönig, op. 1, D. 328

Dmitri Chostakovitch : Symphonie nº 5 en ré mineur, op. 47, quatrième mouvement

Jean Sibelius : Symphonie nº 5 en mi bémol majeur, op. 82, troisième mouvement

WKTT Talk Radio

WKTT Talk Radio est une radio qui ne diffuse pas de musique, mais uniquement des émissions satiriques sur la politique et la société étatsunienne. WKTT signifie « We Know The Truth », soit « Nous connaissons la vérité » dans la langue de Molière. Bien évidemment, ici, on parle de complotistes avec une radio animée par l’acteur Jason Sudeikis, notamment vu dans Comment tuer son boss avec Jennifer Aniston. Stavros Halkias joue quant à lui Dominic « The Brick » Brizzolato dans l’émission Hit the Bricks.

The Wipe

The Wipe est la deuxième radio uniquement faite de discussions de GTA 6. On trouve des émissions humoristiques, des discussions et des interventions de personnages fictifs. Plusieurs personnalités participent à la programmation.

Les podcasts et la bande originale de GTA 6

En plus des radios, GTA 6 propose des podcasts qu’il est possible d’écouter en tant que Jason et Lucia depuis leur smartphone. Parmi les émissions, on trouve Drunk Kings, The Safe Trap, Vice City True Stories et Final Act.