Meilleures TV gaming pour PS5 et Xbox Series : quel modèle choisir en octobre 2026 ? 

Pour accompagner votre PS5 ou Xbox Series X, il faut posséder un téléviseur adapté pour profiter des performances de votre console de dernière génération. 4K à 120 Hz, VRR et ALLM sont autant de critères à prendre en compte pour faire le bon choix. Découvrez notre comparatif des meilleures TV HDMI 2.1 du moment.

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Top 3 des TV pour PS5/Xbox Series

Pour bénéficier pleinement des capacités de sa PS5, PS5 Pro ou Xbox Series, il est important de posséder un matériel compatible. Avec les consoles actuelles, un simple téléviseur 4K n’est pas suffisant. Votre TV gaming doit embarquer plusieurs fonctionnalités si vous souhaitez exploiter pleinement les performances de vos machines. En effet, elle doit être compatible avec le HDMI 2.1, avoir un taux de rafraîchissement à 120 Hz (le 144 Hz n’est ici pas essentiel), proposer un input lag faible et des fonctions comme l’ALLM et le VRR.

Mais pour profiter totalement de vos jeux vidéo, votre TV doit également vous fournir une bonne qualité d’affichage avec des couleurs précises et un bon niveau de luminosité. De même, le choix de la technologie (OLED ou QLED) va grandement influencer le tarif. Mais rassurez-vous, il existe tout de même plusieurs références offrant un bon rapport qualité/prix. Dans tous les cas, nous avons comparé les points forts et les faiblesses de nombreuses solutions pour vous proposer notre sélection des meilleurs téléviseurs gaming PS5 et Xbox Series X/S.

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LG OLED55G4, la meilleure TV gaming en OLED

Dans le domaine des téléviseurs OLED, le modèle OLEDG4 est la référence. Sans surprise, ce dernier se positionne comme une superbe solution pour le gaming. Plus concrètement, nous retrouvons 4 ports HDMI 2.1 avec une fréquence pouvant atteindre 144 Hz. Pour le reste, le calibrage est excellent avec une bonne colorimétrie et un haut niveau de luminosité. De même, comme toujours avec cette technologie, nous bénéficions d’une grande profondeur des noirs.

D’autre part, nous retrouvons toutes les fonctionnalités importantes pour jouer avec une PS5 ou une Xbox Series. Sinon, l’input lag est assez faible et est presque imperceptible. Nous trouvons également plusieurs modes d’affichage, dont un est dédié au gaming. Au niveau de la qualité d’image, nous regrettons simplement l’absence du HDR10+. Cependant, ce produit n’est pas non plus exempt de tout reproche. En effet, pour ce tarif, la partie audio est un peu décevante. Mais attention, cette solution est étudiée pour une installation murale.

Si vous souhaitez la placer sur un meuble télé, vous allez devoir acheter un pied en option. Tout cela ne l’empêche pas de se placer comme l’une des meilleures TV gaming OLED avec ses angles de visions parfaits et son filtre antireflet performant.

Sony XR-55A95L, la meilleure TV pour PS5

Comme l’on peut s’en douter, les TV gaming Sony sont parfaitement adaptées pour profiter pleinement des capacités de la PS5 ou même de la PS5 Pro. En effet, la Sony XR-55A95L dispose d’une superbe dalle OLED avec un taux de rafraîchissement natif à 120 Hz. Ici, vous pouvez bénéficier de plusieurs standards et technologies comme le G-Sync de Nvidia ou le FreeSync de son concurrent.

Mais ce n’est pas tout, le Dolby Vision Gaming, est lui aussi, de la partie. Il y a même trois modes d’image dédiés aux jeux vidéo (RTS, FPS et standard). De plus, il est facile d’activer les différentes options via la télécommande grâce à une interface réactive. Précisons tout de même que si la latence est très faible, les concurrents font mieux sur le segment premium. Par contre, plus surprenant, la connectique se limite à deux connecteurs HDMI 2.1. C’est franchement dommage, sachant que nous sommes sur la référence la plus onéreuse du marché des téléviseurs gaming.

D’ailleurs, d’une certaine façon, son tarif est clairement son principal défaut. Pour le reste, la qualité d’affichage est excellente avec une colorimétrie précise et des noirs profonds. Elle est aussi convaincante pour regarder de bons films que pour jouer aux derniers AAA.

Hisense 55E7NQ Pro, la TV gaming pas chère

Avec la Hisense 55E7NQ Pro, nous quittons les téléviseurs OLED pour les produits QLED. Si la qualité d’affichage n’est pas aussi impressionnante, le prix est bien plus bas. Pour autant, vous allez bien évidemment pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités essentielles à une TV gaming. Dans le détail, elle embarque des connecteurs HDMI 2.1 (dont eArc), les fonctions VRR et ALLM, mais aussi un taux de rafraîchissement à 144 Hz.

D’un autre côté, elle n’est pas non plus parfaite. En effet, le temps de réponse est supérieur aux autres modèles de notre sélection. Il y a un très léger temps de latence entre la commande et la réaction à l’écran. Mais pour ce tarif, ce n’est pas non plus très dérangeant. Pour le reste, comme toujours avec cette technologie, les angles de vision laissent à désirer, et la luminosité est faible. À l’inverse, la dalle offre un bon niveau de contraste. En bref, nous sommes en présence d’un produit d’entrée de gamme. D’un autre côté, il est appréciable de trouver les normes HDR10+ et Dolby Vision IQ. Enfin, son système audio de 40 W offre un bon résultat.

Pour conclure, si votre budget est limité, il va être difficile de trouver une meilleure TV gaming aux alentours de 500 euros.

Samsung TQ55S95D, le meilleur téléviseur gaming

La Samsung TQ55S95D se place comme le meilleur téléviseur du fabricant coréen. Il offre une superbe qualité d’affichage avec toutes les options importantes pour profiter à fond des performances de sa PS5 ou de sa Xbox Series X. D’ailleurs, nous sommes en présence de l’une des meilleures TV gaming sur le marché actuel. Elle est équipée d’une dalle QD-OLED avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz.

Le G-Sync et le FreeSync Premium sont de la partie, tout comme le VRR et l’ALLM. Ensuite, l’input lag est faible et un mode d’affichage détecte automatiquement le jeu à l’écran pour adapter l’image. Seul problème, comme toujours avec Samsung, le Dolby Vision est absent. Ce qui signifie donc que vous n’allez pas pouvoir accéder au Dolby Vision Gaming, ce qui est forcément regrettable. De même, la précision des couleurs laisse à désirer. En effet, ces dernières semblent très saturées en mode Jeu. Pour le reste, on apprécie la présence du boîtier One Connect (4 HDMI 2.1) qui permet de cacher ses câbles et de facilement accéder à la connectique.

Pareillement, grâce à l’interface Tizen, il est possible d’accéder au Gaming hub. Celui-ci permet d’utiliser différents services de cloud gaming directement depuis le téléviseur (GeForce Now, Luna, etc.)

Sony Bravia XR-55A80L, le meilleur rapport qualité/prix

Le Sony Bravia XR-55A80L est le téléviseur OLED au meilleur port qualité/prix. Il est bien plus abordable que la version premium A95L, tout en garantissant une superbe qualité d’image. Nous sommes donc en présence d’une excellente TV gaming pour accompagner votre PlayStation 5. Une nouvelle fois, nous trouvons deux entrées HDMI 2.1 avec un rafraîchissement à 120 Hz. Les technologies VRR et ALLM sont présentes, mais lui aussi fait l’impasse sur le HDR10+.

D’un autre côté, cela signifie la présence du Dolby Vision. La latence est plus élevée qu’avec les produits haut de gamme, mais rien d’extravagant. Sans surprise, le mode Jeu est excellent avec une bonne colorimétrie et la luminosité est importante, même si ce n’est pas la meilleure dans cet exercice. Pour le reste, elle possède tous les avantages offerts par l’OLED avec notamment des contrastes infinis. Notons également la présence d’un pied à plusieurs positions, vous permettant de facilement installer votre barre de son. D’autre part, il faut reconnaître que le rendu audio est très bon avec ce modèle.

Enfin, cette référence est livrée avec deux télécommandes et nous retrouvons le système d’exploitation Google TV. Ce dernier est aussi intuitif que complet.

S’il faut bien évidemment, au minimum, un téléviseur 4K pour accompagner sa PlayStation 5 ou son Xbox Series X, de nombreux autres facteurs sont à prendre en compte avant de faire son choix. Dans cette partie, nous avons listé les critères clés à surveiller pour choisir la meilleure TV gaming.

4K à 120 Hz au minimum

au minimum Au moins une entrée HDM 2.1

Compatibilité avec les normes VRR et ALLM

Un temps de latence faible (si possible input lag inférieur à 10 ms)

(si possible input lag inférieur à 10 ms) Présence des technologies G-Sync et/ou FreeSync

Tous les téléviseurs présents dans notre comparatif répondent à ces points. D’autre part, sachez que les solutions OLED, bien que plus onéreuses, offrent souvent une qualité d’affichage supérieure au modèle QLED. Mais dans une pièce très lumineuse, cette technologie va sûrement être plus intéressante. Dernièrement, de plus en plus de fabricants proposent des modes Jeu. Si parfois, cela offre une amélioration du rendu visuel, le plus souvent ce type d’options se révèle anecdotique.

📺 Quelle est l’importance du HDMI 2.1 pour une TV gaming ?

La connectique avec les entrées HDMI 2.1 est le principal point mis en avant par les fabricants. En effet, c’est un critère essentiel pour bénéficier de toute la puissance offerte par votre console. Contrairement au classique HMDI 2.0, cela permet plusieurs choses.

Tout d’abord, elle donne accès à la 4K à 120 Hz avec les jeux compatibles. Sans une entrée HDMI 2.1, vous allez être bloqués au 60 Hz.

avec les jeux compatibles. Sans une entrée HDMI 2.1, vous allez être bloqués au 60 Hz. Ensuite, elle permet d’utiliser le VRR (Variable Refresh Rate) . Cette technologie réduit l’effet de tearing en synchronisant la fréquence du téléviseur avec les images envoyées par la console. C’est cela qui permet de jouer en 4K à 60 fps.

. Cette technologie réduit l’effet de tearing en synchronisant la fréquence du téléviseur avec les images envoyées par la console. C’est cela qui permet de jouer en 4K à 60 fps. L’ALLM (Auto Low Latency Mode) est également dépendante de l’HDMI 2.1. Plus simplement, cela permet de réduire l’input lag et donc de diminuer la latence entre le coup de joystick et la réaction à l’écran.

est également dépendante de l’HDMI 2.1. Plus simplement, cela permet de réduire l’input lag et donc de diminuer la latence entre le coup de joystick et la réaction à l’écran. N’oublions pas non plus l’eARC qui pour faire simple permet d’accéder à un meilleur rendu audio. Par exemple, le son transféré vers votre barre de son est d’une qualité supérieure. De même, cela permet de profiter des normes Dolby Audio comme le fameux Dolby Atmos.

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🤔 Faut-il absolument une TV 120 Hz pour la PS5 et les Xbox Series X/S ?

Sur le papier, une TV gaming à 120 Hz n’est pas obligatoire pour jouer à vos jeux PS5 ou Xbox Series. Cependant, cette fonctionnalité va garantir un avantage certain. Cette dernière offre une plus grande fluidité et cela se remarque sur certains jeux compétitifs comme les FPS. De même, l’affichage est plus réactif et le temps de latence va être beaucoup plus faible.

Sachant qu’aujourd’hui, des téléviseurs aux environs de 500 euros sont compatibles avec la 4K à 120 Hz, il serait dommage de faire l’impasse sur cette technologie. Elle reste essentielle, si vous souhaitez exploiter pleinement les capacités de votre machine.

📐 Quelle est la meilleure taille d’écran pour un téléviseur gaming ?

En règle générale, il est conseillé d’utiliser une TV de 55 ou 65 pouces pour le gaming. Ici, vous allez pouvoir trouver toutes les fonctionnalités essentielles, avec un bon confort d’utilisation et un input lag faible. D’un autre côté, certaines solutions entre 42 et 50 pouces peuvent être intéressantes si votre espace est réduit. En effet, il ne faut pas oublier le recul nécessaire. Il faut tout de même savoir qu’avec les téléviseurs 4K, cette dernière est moins importante qu’avec la Full HD.

Quoi qu’il en soit, dans ce gabarit, il y a assez peu de produits offrant toutes les options nécessaires pour la PS5, la PS5 Pro ou les Xbox Series. Il est toujours possible de se tourner vers des produits avec une diagonale de 75 pouces ou plus, si vous avez de la place.

🖥️ Est-il possible de jouer sur une TV avec un PC ?

Oui, vous pouvez tout à fait brancher votre téléviseur gaming à votre ordinateur. De plus, dans cette situation, il y a la possibilité de bénéficier d’un taux de rafraîchissement à 144 Hz avec un équipement compatible. De même, les technologies actuelles (G-Sync et FreeSync) permettent de profiter de ses jeux préférés sur un grand écran. Pour finir, sachez aussi que de plus en plus de TV embarquent des services de cloud gaming accessibles depuis l’interface.

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