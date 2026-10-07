Meilleures box TV (Android TV et tvOS) en octobre 2026 : quel boîtier multimédia choisir ? 

Les boîtiers TV sont les accessoires idéaux pour nos téléviseurs, mais aussi pour les vidéoprojecteurs. En effet, ils permettent de profiter de services de streaming comme Netflix et Disney+ sur certains appareils non connectés. Ils prennent différentes formes et divers écosystèmes sont disponibles (Android TV, tvOS ou FireTV). Voici notre sélection des meilleures box TV.

Notre top 3 des meilleurs boîtiers TV

Les box multimédias n’ont rien à voir avec nos décodeurs traditionnels. Ils permettent de transformer un téléviseur et tout autre écran en un véritable objet connecté. À l’ère du streaming, ils deviennent des produits intéressants pour notre salon. Certains ont la forme d’une boîte tandis que d’autres ressemblent à des clés USB et sont couramment nommés Stick ou Dongle TV. Depuis l’apparition de la première Chromecast, de nombreux fabricants ont développé leur propre produit et désormais le marché regorge de références. Certaines box permettent aujourd’hui d’utiliser des services de cloud gaming.

De même, vous pouvez naviguer sur Internet, écouter de la musique et bien évidemment accéder à tous les services possibles de vidéo à la demande. Enfin, il s’agit d’accessoires complets, compacts et qui disposent de leur propre télécommande. Sinon, il existe deux interfaces : Android avec Google TV et tvOS d’Apple. Amazon est également présent sur ce segment avec ses Fire TV. Quoiqu’il arrive, le choix peut être compliqué face à toutes ces solutions aux diverses fonctionnalités. C’est pourquoi nous vous proposons ce comparatif des meilleurs boîtiers multimédia du moment.

Nvidia Shield, la meilleure box TV

Nvidia est sans conteste la marque proposant les meilleures box TV. En effet, nous retrouvons deux modèles dans le catalogue du fabricant. Pour notre comparatif, nous avons sélectionné la version basique, la Nvidia Shield. Cette dernière est à la fois complète, polyvalente et facile à prendre en main. Plus dans le détail, son design ovale permet de facilement lui trouver une place près d’un téléviseur ou proche d’un vidéoprojecteur.

Avec ce produit, vous pouvez profiter d’un flux vidéo 4K à 60 images par seconde avec les normes Dolby Vision/Audio et HDR10. Il n’y a rien à redire sur cette partie. Ensuite, sa connectique se compose d’un connecteur HDMI 2.0 et d’un port pour carte mémoire microSD. Cet accessoire fait l’impasse sur le port USB. Dans tous les cas, ce boîtier dispose de 8 Go de stockage. D’autre part, cette dernière est équipée du processeur Tegra X1+ avec 2 Go de mémoire vive. Bien évidemment, vous allez pouvoir découvrir le service GeForce Now. Sinon, elle utilise l’écosystème Android TV, toujours aussi agréable à utiliser et facile à prendre en main.

Le tout est livré avec une télécommande rétroéclairée sur laquelle nous trouvons un raccourci pour Netflix. Dernier point, il existe une autre version plus puissante avec deux ports USB : la Nvidia Shield TV Pro.

On aime On aime pas ✅ 4K à 60 ips + possibilités en gaming ❌ Absence de port USB ✅ Télécommande ergonomique ❌ Faible capacité de stockage ✅ Compacte avec un design réussi ✅ Nombreux services disponibles

Apple TV 4K (2022), le boîtier TV signé Apple

Apple est également présent sur le marché des boîtiers multimédias avec son modèle sobrement nommé, Apple TV 4K. À l’inverse de la majorité de ses concurrentes, cette box utilise une interface propre : tvOS. Les possesseurs d’iPhone et autres iPad ne seront pas dépaysés avec ce modèle. L’interface est complète et on ne peut plus intuitive. Avant tout de chose, il existe deux versions. La première fonctionne uniquement en Wifi et la seconde embarque un port Ethernet.

La différence de prix est de l’ordre de 20 euros chez les revendeurs. Dans tous les cas, il s’agit d’accessoires parmi les plus onéreux. Sinon, le design est très sobre, et la boîte s’intègre parfaitement bien dans notre salon. Elle est livrée avec une Siri Remote fonctionnant sur batterie. Celle-ci ne dispose pas de raccourcis ni de rétroéclairage. C’est un peu dommage à la vue du tarif. Enfin, il est possible d’utiliser l’assistant vocal Siri avec cette dernière. D’autre part, elle dispose d’un flux vidéo 4K et elle est compatible avec les normes Dolby Vision, HDR10 et HLG. Le rendu est tout simplement impeccable, peu importe le support utilisé.

Nous retrouvons également un port HDMI 2.1. Pour finir, sa puce A15 offre des performances amplement suffisantes pour un produit de ce type.

On aime On aime pas ✅ Superbe design et fonctionnement silencieux ❌ Connectique limitée (pas de port USB ou microSD) ✅ Qualité vidéo excellente + HMDI 2.1 ❌ Télécommande non rétroéclairée ✅ Compatible Audio Spatial + Siri intégré ✅ Interface intuitive (tvOS)

Fire TV Cube, pour profiter des services Amazon

La principale concurrente aux boîtiers Apple et Android est la box d’Amazon, la Fire TV Cube. C’est une alternative intéressante, mais il faut reconnaître qu’elle n’est pas aussi convaincante que les produits précédents. Tout d’abord, elle est assez imposante. En effet, en plus de servir de boîtier multimédia, elle est également une véritable enceinte connectée.

Il est possible d’utiliser l’assistant vocal Alexa. D’un autre côté, si l’interface Fire TV a longtemps manqué de fluidité, la marque a fait de gros progrès à ce niveau. Aujourd’hui, l’écosystème Amazon n’a plus grand-chose à envier à la concurrence. Pour le reste, elle propose la 4K UHD avec les formats HDR10/10+ et Dolby Vision. Pour la partie connectique, elle embarque tout l’essentiel avec un port HDMI, un support Ethernet et un port USB-A. L’ensemble est complété par le Wifi 6E et le Bluetooth. Ensuite, sa télécommande fonctionne grâce à deux piles AAA. Un micro est intégré à cette dernière.

Cependant, les performances en gaming de ce modèle laissent un peu à désirer. Il est équipé d’une puce Amlogic POP1-G offrant une assez bonne fluidité. Mais ce n’est pas non plus le meilleur produit de notre sélection pour cet usage.

On aime On aime pas ✅ Support de la 4K et compatible Dolby Vision ❌ Pas la mieux adaptée au gaming ✅ Facile à prendre en main ❌ Télécommande très basique ✅ Partie audio réussie + présence d’Alexa ✅ Grand choix dans les services

Xiaomi TV Box S, la box TV au meilleur rapport qualité/prix

Une fois n’est pas coutume, Xiaomi nous a gratifié d’un produit à l’excellent rapport qualité/prix. Sans être la meilleure box TV du marché, cette TV Box S permet d’avoir un flux 4K pour environ 50 euros. Bien évidemment, vous avez accès à tous les services essentiels dont Netflix, Disney+, Prime Video, Apple TV ou YouTube. De même, vous pouvez profiter de la compatibilité HDR 10+, Dolby Vision et Dolby Audio. Pour ce tarif, il n’y a rien à redire sur la qualité d’image.

Bien entendu, elle n’est pas exempte de tout reproche. Son stockage se limite à 64 Go, et ce modèle n’est absolument pas étudié pour le gaming. Si cette dernière fonction est importante pour vous, mieux vaut passer votre chemin. Pour le reste, elle fonctionne avec Google TV (Chromecast intégré), et son assistant vocal est de la partie. Sinon, nous trouvons une petite télécommande qui rappelle un peu celle de la box Nvidia avec son raccourci Netflix. Ce modèle utilise également un système de piles.

Dernièrement, elle dispose d’un connecteur HDMI 2.1, d’un port USB-A, d’une prise jack, du Bluetooth et du Wifi. Sur ce point, c’est du classique, mais au moins nous trouvons tout le nécessaire.

On aime On aime pas ✅ Tarif abordable

❌ Pas adaptée au gaming ✅ Flux vidéo 4K avec HDR ❌ Reste très similaire à la première génération ✅ Chromecast intégrée ✅ Connectique complète

Google TV Streamer 4K, le successeur du Chromecast

Google a arrêté la commercialisation de sa célèbre Chromecast. À la place, le géant américain nous propose un véritable boîtier Android TV, mais ce dernier possède hélas un tarif de lancement plus élevé. Quoiqu’il en soit, l’utilisation reste très simple. Il suffit de la configurer avec l’application Google Home. Côté technique, il possède une puce Meditatek avec 4 Go de ram. Sa capacité de stockage est de 32 Go, mais il est impossible d’étendre ce dernier.

En effet, ce produit fait l’impasse sur le port USB destiné à cet effet, et c’est un peu dommage. Sinon, nous trouvons un connecteur HDMI 2.1 et Ethernet. Pour le reste, c’est un accessoire compatible avec de nombreux standards HDR dont le HDR10+ et Dolby Vision. Pour la partie audio, vous avez également le droit au Dolby Audio et au DTS:X. Petite originalité par rapport à certains de ses concurrents, le boîtier peut servir de hub domotique pour accéder et gérer ses différents appareils connectés.

Cependant, il est franchement problématique de devoir se contenter du Wifi 5 avec un objet commercialisé aussi récemment. De même, le câble HDMI n’est pas fourni et est donc à vos frais. Pour finir, la télécommande est plus grande que par le passé, offrant une meilleure ergonomie.

On aime On aime pas ✅ Compatible avec les principaux standards HDR ❌ Pas de câble HDMI dans la boîte ✅ Peut servir de hub domotique ❌ Bloqué en Wifi 5

✅ Un design épuré et une télécommande ergonomique ✅ Interface Google TV et ses nombreuses applications

Xiaomi Mi TV Stick, une solution complète et nomade

Il existe une alternative encore plus compacte que les boîtiers multimédias : les Sticks ou Dongle TV. Ces derniers n’ont pas les performances des boîtes, mais ils ont l’avantage d’être parfaits si vous vous déplacez fréquemment entre deux logements. Pour notre comparatif, nous avons choisi le Xiaomi Mi TV Stick, un appareil abordable. Celui-ci se branche directement sur un port HDMI et fonctionne avec l’écosystème Android TV. Ici, vous allez devoir vous contenter de la Full HD, mais rien de surprenant à ce tarif. Cependant, vous pouvez tout de même profiter du Dolby Audio.

D’autre part, la fonction Chromecast est disponible. Nous retrouvons une petite télécommande avec des raccourcis pour Netflix et Prime Video. De plus, avec son petit micro intégré, il est possible d’utiliser l’assistant vocal de Google. Bien évidemment, cet appareil n’est pas adapté au gaming.

On aime On aime pas ✅ Petit et léger avec fonction Chromecast ❌ Limité à la Full HD ✅ Interface Android TV fluide ❌ Manque de puissance selon le type d’usage ✅ Livrée avec télécommande ✅ Son rapport qualité/prix

👇 Pourquoi acheter une box TV ?

À l’ère des téléviseurs connectés, on peut se demander quelle est l’utilité d’un boîtier multimédia. Premièrement, si votre TV est ancienne et ne dispose pas d’une interface Android ou autre, c’est une solution abordable pour profiter de tous les services d’un appareil connecté. Et cela, en toute fluidité. De même, ces box fonctionnent avec des vidéoprojecteurs. C’est la meilleure solution pour utiliser Netflix ou YouTube avec son accessoire. De plus, n’oublions pas qu’il est possible, avec ces dernières, de regarder des chaînes TV avec des applications compatibles comme Molotov.

L’installation d’une box TV est très simple. Tout d’abord, connectez l’alimentation. Ensuite, il suffit de brancher votre boîtier à un port HDMI et de le connecter à votre réseau Wifi. Puis, utilisez votre télécommande pour naviguer dans les différents menus. Il ne vous reste plus qu’à profiter de toutes les fonctions offertes pas votre produit.

🤔 Utiliser un boîtier TV nécessite-t-il un abonnement ?

Non, il n’est pas nécessaire de payer un abonnement pour utiliser votre box TV. Bien évidemment, le prix des forfaits aux plateformes de streaming n’est pas inclus dans le prix de l’accessoire. Vous pouvez accéder à YouTube, France TV, Arte ou Molotov TV gratuitement. Cependant, pour Netflix, Apple TV ou Disney+, vous allez devoir souscrire à une formule payante.

🤖 Box Android ou Apple : laquelle choisir ?

Qui est le meilleur entre Android et iOS ? Ceci est le débat éternel qui concerne aujourd’hui un grand nombre d’objets, dont les smartphones, tablettes et ordinateurs. Les boîtiers multimédias n’échappent pas non plus à cette règle.

Tout d’abord, Android TV (parfois Google TV selon l’appareil) a l’avantage de donner accès à un grand choix d’applications. Le contenu est important tout comme les possibilités de personnalisation. À l’opposé, tvOS d’Apple, dispose d’une interface beaucoup plus épurée et intuitive. De plus, si vous êtes déjà équipés de produits de la firme, vous allez pouvoir profiter de tous les avantages de son écosystème. On peut, par exemple, citer l’Audio Spatial avec les casques et écouteurs compatibles de la marque.