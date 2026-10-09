Meilleures TV 4K 48 et 50 pouces : quel modèle choisir en octobre 2026 ? 

Vous êtes à la recherche d’une TV 4K de taille moyenne ? Les téléviseurs de 48 ou 50 pouces sont le bon compromis. Ils assurent une bonne qualité d’image avec la compatibilité HDR. De même, les dimensions sont parfaites si votre espace est réduit. Mais surtout, ils offrent un excellent rapport qualité/prix ! Voici notre sélection des meilleures TV de 48 et 50 pouces.

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Top 3 TV 4K de 48/50 pouces en 2026

Le format 48 ou 50 pouces est parfait pour les petits salons. En effet, les téléviseurs avec ces diagonales offrent une excellente immersion pour un encombrement minimal. De plus, avec des solutions dans ces dimensions, nous trouvons à la fois des téléviseurs QLED et OLED. Les constructeurs proposent de nombreuses références compatibles 4K Ultra HD (UHD) et adaptées à tous les budgets.

En effet, les prix vont de moins de 500 €, à plus de 1000 € pour les produits haut de gamme. Dans tous les cas, pour notre sélection, nous avons sélectionné un ensemble de Smart TV disposant de nombreuses normes HDR (Dolby Vision, HDR10, etc.). De même, nous avons pensé aux possesseurs de PS5 et Xbox Series en incluant des TV gaming abordables. Découvrez notre comparatif des meilleurs téléviseurs 4K de 48 et 50 pouces.

LG OLED48C4, la meilleure TV de 48 pouces

La gamme C4 de LG a l’avantage de se décliner dans de nombreuses diagonales différentes (de 42 à 83 pouces). De plus, la marque est réputée pour commercialiser les meilleurs téléviseurs OLED du marché. Une fois n’est pas coutume, la LG OLED48C4 se positionne comme la meilleure TV 4K de 48 pouces. Plus concrètement, elle offre une superbe qualité d’affichage avec des noirs profonds et un haut niveau de luminosité.

Il n’y a rien à redire non plus sur la colorimétrie et le taux de rafraîchissement qui atteint 144 Hz. Si à cela, l’on ajoute 4 ports HDMI 2.1, c’est une solution parfaitement adaptée au gaming. Bien évidemment, elle est compatible avec les technologies VRR et ALLM. Du côté des normes HDR, elles fonctionnent avec Dolby Vision, HDR10 et HLG. Pour la partie sonore, vous pouvez profiter du Dolby Atmos et du DTS:X. Cependant, si l’audio est important pour vous, nous vous conseillons d’investir dans une barre de son pour accompagner ce modèle.

En effet, les haut-parleurs de ce téléviseur peinent à convaincre. Enfin, ce produit fonctionne avec un écosystème maison : WebOS. Ce dernier est très intuitif et il donne accès à toutes les applications de streaming essentielles à une Smart TV.

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Sony XR-48A90K, petite diagonale pour grande qualité d’image

La Sony XR-48A90K se place comme la meilleure alternative au téléviseur LG OLED48C4. Cependant précisons que dans ces dimensions, il se positionne également comme l’un des produits les plus onéreux du marché. Dans tous les cas, il offre une superbe qualité d’affichage avec sa dalle OLED (fabriquée par LG) et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. De plus, nous retrouvons aussi un processeur performant avec le Cognitive Processor XR.

Dans le détail, le niveau de contrastes est impressionnant et une colorimétrie précise. La luminosité est également bonne, mais il faut reconnaître que le modèle présenté précédemment est un peu meilleur dans ce domaine. Notons également que cette TV 4K UHD est compatible avec de nombreuses normes HDR, mais fait l’impasse sur le HDR10+. Au niveau de la connectique, cette dernière embarque 4 ports HMDI, dont deux compatibles avec le standard 2.1. L’ensemble est complété par deux ports USB-C, un connecteur Ethernet et une sortie audio.

D’autre part, cette référence fonctionne sous Google TV. C’est l’OS le plus répandu. Il se montre complet et facile à prendre en main. Dernièrement, il faut avouer que le système audio peine à convaincre. C’est franchement dommage, sachant que cette version à un tarif de départ de presque 1500 euros.

Hisense 50E7NQ, la TV 50 pouces au bon rapport qualité/prix

Grâce à la Hisense 50E7NQ, il est possible de se procurer un téléviseur 4K de 50 pouces aux alentours de 400 euros. Bien que la marque ait dû faire quelques compromis, il s’agit d’une solution polyvalente, parfaite si votre budget est limité. Côté technique, nous retrouvons la fameuse technologie QLED chère à la marque. Les contrastes sont importants et le niveau de luminosité correct.

Cependant, les noirs manquent un brin de profondeur, mais rien de réellement dérangeant pour la tranche tarifaire. De plus, ce produit est compatible avec les standards HDR10/10+, HLG et Dolby Vision. Pour la partie audio, vous pouvez compter avec le Dolby Atmos. Le mode Sport IA, améliore la qualité d’image pour améliorer le rendu des rencontres sportives. D’un autre côté, le rafraîchissement ne dépasse pas 60 Hz. Ce n’est donc pas une solution conseillée pour jouer sur les consoles de dernière génération. Sinon, elle embarque trois connecteurs HDMI, et deux ports USB.

Sachez également que les produits Hisense utilisent une interface maison nommée Vidaa U. Cette dernière donne accès à l’assistant vocal Alexia (micro dans la télécommande), mais aussi à tous les services de streaming comme Netflix, Disney+, Prime Video, etc.

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TCL 50C805, la TV gaming abordable

Comme à son habitude, TCL commercialise des téléviseurs à l’excellent rapport qualité. Si vous êtes à la recherche d’une TV gaming de 50 pouces abordable pour accompagner votre PS5 ou votre Xbox Series, nous ne pouvons que vous conseiller la TCL 50C805. Il s’agit d’un produit avec une dalle QLED compatible 4K UHD et une fréquence pouvant atteindre 144 Hz.

Plus précisément, le rendu visuel est bon avec des contrastes importants. Cependant, comme souvent avec la marque nous regrettons une dalle brillante. De même, l’ensemble manque un brin d’uniformité. Quoiqu’il en soit, pour ce tarif, la qualité d’affichage reste excellente. Ensuite, nous trouvons 4 ports HDMI 2.1 ainsi que les standards ALLM et VRR. En bref, c’est un excellent téléviseur gaming disponible aux environs de 600 euros. Le reste de la connectique est assez limitée avec un unique port USB, un connecteur Ethernet et une sortie audio.

Petite curiosité, ce modèle dispose d’une prise casque, devenue rare avec les appareils actuels. Pour le reste, il fonctionne avec Google TV que nous ne présentons plus. Sinon, comme souvent avec les produits de petites diagonales, l’audio n’est clairement pas son point fort, malgré une puissance affichée de 30 W.

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Philips 48OLED759, pour une superbe immersion grâce à l’Ambilight

Aujourd’hui, il est possible de se procurer des téléviseurs Ambilight de 48 pouces. Dans ce secteur, nous trouvons la Philips 48OLED759. Ce modèle profite également de la technologie OLED. Si cette dernière offre une meilleure qualité d’affichage, elle entraîne un prix très élevé. Quoiqu’il en soit, pour ceux qui l’ignorent, l’Ambilight consiste en une diffusion de lumière à l’arrière de l’écran (ici sur 3 côtés), grâce à un système de LED.

Un halo lumineux coloré apparaît, qui permet une immersion plus importante quand vous regardez des films et des séries. Ensuite, le taux de rafraîchissement natif est de 120 Hz et il est possible d’atteindre 144 Hz via le port HDMI dédié. En résumé, en plus d’être un excellent choix pour les cinéphiles, c’est également une solution intéressante pour le gaming. Sinon, ce produit est compatible avec de nombreux standards HDR. Seul bémol, la colorimétrie se révèle parfois imprécise. C’est dommage quand l’on voit le tarif de départ.

Pour le reste, les noirs sont profonds et le niveau de luminosité est important. Enfin, ce téléviseur utilise l’écosystème Titan du fabricant. Toutes les principales applications de streaming sont présentes, mais le catalogue Google TV reste plus important.

📺 Quel recul pour une TV de 48 ou 50 pouces ?

Pour profiter pleinement de votre TV de 48 ou 50 pouces, il est conseillé d’avoir une distance de visionnage d’environ 2 mètres. Cela vous permet de bien voir tous les détails offerts par la 4K UHD, mais également de limiter la fatigue visuelle. Ensuite, vous pouvez la placer plus ou moins près de votre canapé selon vos préférences. D’ailleurs, il est conseillé de légèrement avancer son téléviseur pour le gaming. Pour rappel, voici les dimensions en centimètres des TV de 48 et 50 pouces

TV 48 pouces : 108 cm

TV 50 pouces : 127 cm

🕹️ PS5 et Xbox Series X : les TV de 48 et 50 pouces sont-elles adaptées au gaming ?

Oui, il existe des téléviseurs de 48 et 50 pouces parfaitement adaptés pour le gaming PS5 ou Xbox Series X/S. Les dimensions sont suffisantes pour offrir une bonne immersion. Cependant, il est important de prendre en compte plusieurs critères. Tout d’abord, vous devez privilégier les modèles avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. De même, votre produit doit disposer d’au moins un port HDMI 2.1 et être compatible avec les normes ALLM et VRR pour exploiter toute la puissance de votre console. Enfin, si possible, optez pour une référence avec un input lag inférieur à 10 ms. Si votre solution répond à tous ces critères, alors vous allez pouvoir profiter d’une bonne TV gaming.

💰 Quel est le prix d’un bon téléviseur de 48 ou 50 pouces ?

Avant toute chose, il faut savoir que les téléviseurs OLED offrent une meilleure qualité d’affichage que les TV QLED, cependant ils sont plus onéreux. Si votre budget est limité, des marques comme Hisense ou TCL commercialisent des modèles performants aux alentours de 500 euros. Ensuite, si vous souhaitez investir dans un excellent produit OLED de 48 ou 50 pouces, il va falloir compter au minimum un budget de 1000 euros. Quoiqu’il en soit, il est possible de trouver des références avec des diagonales de 48 et 50 pouces à tous les tarifs. D’ailleurs, plusieurs solutions offrent un très bon rapport qualité/prix.

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