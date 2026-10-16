Quelle est la meilleure TV Sony en octobre 2026 ? Notre comparatif pour bien choisir

Reconnue pour la qualité de ses téléviseurs, Sony reste une référence sur le marché actuel. Que vous soyez un cinéphile à la recherche d’une superbe qualité d’image ou un gamer souhaitant investir dans un produit compatible avec sa PS5, il est facile de trouver une solution adaptée dans le catalogue du fabricant avec ses modèles OLED et Mini-LED. Découvrez notre sélection des meilleures TV Sony du moment.

©Sony / BuzzArena

Notre top 3 des TV Sony

Si Sony ne fait plus partie des leaders incontestés sur le marché des téléviseurs (derrière Samsung et LG), il n’en reste pas moins un fabricant fiable proposant des solutions performantes. En effet, si vous êtes à la recherche d’une TV de milieu ou de haut de gamme (Bravia), le constructeur reste une valeur sûre. Ces produits sont généralement assez onéreux, même s’il est possible de trouver quelques références avec un très bon rapport qualité/prix.

La marque utilise des technologies de pointe avec ses dalles QD-OLED et des processeurs très puissants. De même, nous retrouvons toujours la fameuse interface Google TV. Sans oublier non plus que les TV Sony sont parfaites pour jouer sur PS5 ou PS5 Pro (HDMI 2.1, 120 Hz, VRR, etc.). Cependant, face à une gamme aussi riche, il devient difficile de faire le bon choix. Qualité d’image, performances sonores, connectivité, sont autant de points que nous avons pris en compte pour vous proposer notre comparatif des meilleurs téléviseurs Sony.

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Sony KD-43X75WL, le téléviseur Sony pas cher

Si Sony est principalement réputé pour ses téléviseurs haut de gamme, il propose quelques solutions abordables si vous êtes à la recherche d’une TV compacte. Dans cette catégorie, le Sony KD-43X75WL est un modèle très convaincant. Dans le détail, nous sommes ici sur une dalle LED classique avec une diagonale de 43 pouces. Ce produit possède une définition 4K et la qualité d’image est plus que correcte avec de bons angles de vision.

Cependant, il faut reconnaître qu’il manque un peu de précision au niveau de la colorimétrie. De même, son taux de rafraîchissement ne dépasse pas 60 Hz, ce qui n’en fait pas une solution adaptée au gaming. Enfin, il est compatible avec les standards HDR10, HLG et Dolby Vision. D’autre part, elle dispose de deux haut-parleurs pour une puissance totale de 20 W. Pour ce gabarit, le rendu est franchement appréciable et nous notons la présence de la norme Dolby Audio. Sinon, l’ensemble fonctionne avec le système d’exploitation Google TV et donne donc accès à plusieurs assistants vocaux, dont Alexa.

Pour la partie connectique, il embarque l’essentiel avec notamment quatre ports HDMI, deux ports USB et un connecteur Ethernet. En bref, c’est une excellente solution si vous êtes à la recherche d’une petite TV Sony pas chère.

Sony Bravia 8 II (55XR8M2), la meilleure TV Sony

Vous êtes à la recherche de la meilleure TV Sony ? Alors, nous ne pouvons que vous conseiller le Sony Bravia 8 II. Ce dernier offre une superbe qualité d’affichage et c’est une solution de choix pour les cinéphiles comme pour les gamers à la recherche d’un téléviseur dédié à la PS5. Plus concrètement, il est équipé d’une dalle QD-OLED avec un rafraîchissement à 120 Hz. Sans surprise, les noirs sont simplement parfaits avec des contrastes quasiment infinis.

De même, la luminosité est importante et le modèle ne souffre pas d’un effet de blooming. Et comme si cela ne suffisait pas, le filtre antireflet se révèle efficace. Notons tout de même, que les concurrents proposent des produits lumineux dans la même tranche tarifaire.

Ensuite, à titre de comparaison sur le segment haut de gamme, nous retrouvons le Dolby Vision absent des produits Samsung. Ce dernier est complété par d’autres standards HDR, mais le HDR10+ n’est toujours pas disponible. Il faut également noter la bonne restitution audio qui va satisfaire les amateurs de cinéma. Venons-en à la partie gaming. Il fonctionne avec le Dolby Vision Gaming et plusieurs modes dédiés aux jeux vidéo sont disponibles. Cependant, tout n’est pas parfait.

Curieusement, pour une référence haut de gamme, il y a uniquement deux ports HDMI 2.1. C’est franchement dommage d’avoir deux connecteurs limités à 60 Hz. De même, si la latence est assez faible, dans cette tranche tarifaire les concurrents font mieux.

Sony Bravia 8 (55XR80), la TV parfaite pour la PS5

Le terme Bravia est très connu auprès du grand public. Pour cette sélection, nous vous proposons le Sony Bravia 8 55XR80. Celui-ci utilise une dalle OLED offrant un excellent niveau de contrastes avec des noirs toujours aussi profonds. Cependant, cette TV n’est pas non plus parfaite. Si elle est compatible avec de nombreux standards HDR, dans cet exercice les pics de luminosité se révèlent décevants.

D’ailleurs, sur le segment haut de gamme, ce produit de la marque nipponne est tout simplement le moins bon. C’est dommage, mais la qualité d’affichage reste exceptionnelle. S’il y a bien un point où il se démarque, c’est le gaming. Pour les possesseurs de PS5 ou de PS5 Pro, c’est une référence très intéressante. Elle supporte le VRR et l’ALLM avec la présence du Dolby Vision Gaming. De plus, les joueurs PC peuvent profiter du 144 Hz. Ensuite, l’input lag est très faible, mais nous regrettons encore une fois la présence de seulement deux ports HDMI 2.1 sur les quatre connecteurs du téléviseur.

Ensuite, elle embarque 3 modes Jeu : Standard, RTS et FPS. Mais surtout, le système de barre de jeu de Sony offre une superbe ergonomie pour modifier les réglages en temps réel. Dans ce domaine, la marque est supérieure à ses concurrents.

Sony Bravia 3 (K-65S3), le bon rapport qualité/prix

Pour obtenir un téléviseur Sony de 65 pouces au bon rapport qualité/prix, il est presque obligatoire de se tourner vers les produits utilisant des dalles Full LED. Pour ce comparatif, nous vous proposons le Sony Bravia 3 qui allie une bonne qualité d’écran avec un tarif raisonnable. Plus précisément, il possède une définition 4K UHD, mais la fréquence est limitée à 60 Hz. Si le rendu n’est pas au niveau de la technologie OLED, il faut reconnaître que l’ensemble est bien calibré.

La colorimétrie est assez précise si l’on passe l’appareil en mode Cinéma ou Jeu. Cependant, elle manque tout de même un peu de luminosité si on à la compare aux modèles chinois (TCL ou Hisense) aux mêmes prix. D’ailleurs, ce modèle n’est pas du tout adapté au gaming malgré ses deux ports HDMI 2.1. Pour la partie audio, nous trouvons un ensemble de deux haut-parleurs pour une puissance totale de 20 W. Si sur le papier cela semble bon pour la gamme, à la pratique, le rendu peine à convaincre.

Tout va dépendre de vos exigences, mais il est conseillé d’accompagner ce téléviseur d’une bonne barre de son pour une expérience optimale. Une fois n’est pas coutume, il fonctionne sous Google TV. L’écosystème offre une bonne réactivité et va faciliter la prise en main.

Sony Bravia 9 65XR90, le plus lumineux des téléviseurs

Le Sony Bravia 9 65XR90 est très certainement le téléviseur le plus lumineux du marché. Particulièrement onéreux pour un modèle avec une dalle Mini-LED, il n’en reste pas moins un produit de choix pour les fans de cinémas. Nous notons tout de suite la grande précision des couleurs avec des noirs très profonds. Un résultat impressionnant sachant qu’il ne s’agit pas d’une TV OLED.

Le revers de la médaille se situe au niveau des angles de visions qui sont imparfaits. De même, bien que léger, le blooming reste présent. Sinon, c’est une habitude chez Sony, le HDR10+ n’est toujours pas de la partie. Mais vous pouvez quand même profiter du Dolby Vision. Sachez également que le taux de rafraîchissement se limite à 120 Hz. Il n’est pas possible d’accéder au 144 Hz, ce qui est regrettable à la vue du tarif. D’ailleurs, l’input lag est élevé pour un téléviseur de cette gamme.

Ce n’est donc pas le produit le plus conseillé si le gaming est le point essentiel pour vous. D’autre part, le rendu sonore est lui plus que satisfaisant et nous avons le droit au format DTS et Dolby Audio. Pour finir, ce modèle intègre aussi Google TV. Celui-ci est toujours aussi complet et facile à prendre en main. Nous apprécions également de trouver une télécommande avec rétroéclairage.

🤔 Qu’est-ce qu’une TV Sony Bravia ?

Vous l’avez compris, certains téléviseurs Sony mettent en avant la dénomination Bravia (« Best Resolution Audio Visual Integrated Architecture »). Mais en soi-même, tous les téléviseurs de l’entreprise portent ce nom. Cependant, nous distinguons les modèles nommés Bravia XR qui embarquent le meilleur processeur de la marque : le Cognitive XR. Ce dernier analyse en temps réel les images et le son pour vous offrir un rendu idéal.

Sinon, il s’agit exclusivement de solutions avec une définition 4K UHD, le Dolby Vision et des fonctionnalités intéressantes pour le gaming. D’un autre côté, nous retrouvons à la fois des versions avec des dalles OLED ou mini-LED. D’autres références utilisent une puce KD, mais cette dernière est moins performante.

🎮 Quelle est la meilleure TV Sony pour jouer à la PS5 ?

Il faut savoir que dans le catalogue Sony, nous trouvons plusieurs TV estampillées « Perfect for PlayStation 5 » (Parfait pour PS5). Dans l’ensemble, la majorité des produits avec le processeur XR sont parfaits pour accompagner votre PS5 ou PS5 Pro. Dans ce domaine, nous avons tendance à conseiller la Sony Bravia 8 55XR80 ou le modèle de dernière génération Sony Bravia 8 II (55XR8M2).

Ces dernières possèdent des ports HDMI 2.1, le VRR, l’ALLM et le Dolby Vision Gaming. De plus, nous sommes sur des téléviseurs 4K OLED avec un rafraîchissement à 120 Hz. N’oublions pas non plus que ces deux modèles ont un input lag faible.

📺 Sony OLED ou Mini-LED : quel téléviseur choisir ?

Dans le catalogue Sony, nous retrouvons principalement deux technologies : l’OLED et le Mini-LED. Celles-ci offrent divers avantages et inconvénients.

L’ OLED est réputé pour offrir des contrastes infinis avec des noirs profonds. En effet, chaque pixel émet sa propre lumière, ce qui va assurer un bon temps de réponse. Enfin, il n’y a pas de problème avec les angles de vision. C’est une technologie intéressante pour les fans de cinéma.

est réputé pour offrir des contrastes infinis avec des noirs profonds. En effet, chaque pixel émet sa propre lumière, ce qui va assurer un bon temps de réponse. Enfin, il n’y a pas de problème avec les angles de vision. C’est une technologie intéressante pour les fans de cinéma. Les téléviseurs Mini-LED de Sony sont réputés pour offrir une luminosité très élevée avec un bon niveau de contrastes. Ils sont parfaits dans une pièce lumineuse, mais ils souffrent d’angles de vision imparfaits.

🧐 Quelle est la durée de vie d’un téléviseur Sony ?

Sony est réputé pour fournir des téléviseurs de qualité. En règle général, on considère que les TV de la marque vont fonctionner entre 7 et 10 ans selon votre utilisation. Cependant, il faut noter que les produits OLED semblent s’épuiser plus rapidement que les modèles LED si l’on se réfère aux avis des utilisateurs. En effet, selon la génération de votre téléviseur OLED, il risque de souffrir du phénomène de burn-in qui va marquer l’écran.

🥵 Les TV OLED de Sony risquent-elles le marquage (burn-in) ?

Pour ceux qui l’ignorent, le burn-in aussi appelé marquage d’écran, est un problème qui touche uniquement les TV OLED. Quand une image statique reste affichée trop longtemps (HUD d’un jeu, logo d’une chaîne, etc.), une marque risque d’apparaître à l’écran. Si ce problème était récurrent avec les premières générations utilisant cette technologie, les fabricants ont amélioré leurs équipements et notamment Sony. Plusieurs sécurités sont mises en place pour éviter ce phénomène. Ces dernières se lancent automatiquement.

Un décalage automatique des pixels pour éviter l’usure.

pour éviter l’usure. Rafraîchissement de la dalle pour régler l’uniformité après plusieurs heures d’utilisation.

pour régler l’uniformité après plusieurs heures d’utilisation. Détection automatique des images statiques et ajustement de la luminosité.

Pour faire simple, si votre téléviseur n’a que quelques années, vous ne devriez pas être touché par le burn-in. Dans le doute, il est toujours bon d’alterner les contenus à l’écran.

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