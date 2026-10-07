Meilleures TV 43 pouces en octobre 2026 : quel modèle choisir ? 

À la recherche de la TV 43 pouces idéale pour 2026 ? Découvrez notre guide comparatif des modèles incontournables du moment. Notre sélection regroupe des téléviseurs adaptés à tous les budgets et équipés des technologies LCD ou OLED. De plus, dans ce segment, la majorité des produits offrent un excellent rapport qualité/prix. Voici les meilleures TV 4K de 43 pouces.

Top 3 des TV 4K 43 pouces en 2026

Si vous êtes à la recherche de la meilleure Smart TV pas chère, vous avez de grandes chances de la trouver dans notre comparatif dédié aux téléviseurs de 43 pouces. Ces produits compacts (environ 108 cm) sont le compromis idéal entre immersion visuelle et encombrement modéré. Si vous souhaitez vous procurer un modèle pour une pièce moyenne comme votre chambre ou un petit salon, ces derniers sont la solution la plus intéressante.

En bref, c’est le meilleur format si vous souhaitez investir dans un téléviseur secondaire. D’autre part, si les fabricants font quelques compromis avec ces produits, il est tout de même possible de trouver quelques références avec des dalles OLED et une définition 4K UHD. Cependant, à l’inverse des TV aux larges diagonales, vous allez généralement devoir vous satisfaire d’écrans LCD (avec rétroéclairage LED). Quoiqu’il en soit, nous avons analysé et comparé de nombreux modèles pour vous fournir ce comparatif des meilleures TV 43 pouces.

LG OLED42C4, la meilleure TV compacte

Les téléviseurs OLED sont assez rares dans le secteur des TV compactes. Cependant, LG commercialise une version 42 pouces de son excellent modèle OLEDC4. Sans surprise, ce dernier se positionne comme la référence sur le marché actuel. D’ailleurs, si vous souhaitez profiter de tous les avantages de cette technologie, c’est la seule véritable solution en 2026. Quoiqu’il arrive, ce modèle possède une définition 4K UHD avec un taux de rafraîchissement natif à 100 Hz.

D’autre part, en gaming, vous pouvez atteindre 144 Hz et profiter des standards VRR et ALLM. Ensuite, la qualité d’affichage est tout simplement excellente. Dans cette catégorie, vous ne risquez pas de trouver mieux. La luminosité est importante et les couleurs sont naturelles. Enfin, ce produit est compatible avec les formats HDR10, HLG et Dolby Vision. D’un autre côté, sa puissance sonore se limite à 20 W. Le résultat est correct, mais pour une meilleure immersion, il est toujours conseillé d’accompagner ce téléviseur par une barre de son.

Pour finir sur ce point, notons que vous pouvez ici profiter du Dolby Atmos. Enfin, il fonctionne avec un écosystème maison nommé WebOS. Ce dernier donne accès à toutes les applications essentielles et se révèle très facile à prendre en main.

Sony KD-43X75WL, la meilleure TV LCD de 43 pouces

Avec le Sony KD-43X75WL, nous arrivons sur les meilleurs téléviseurs de 43 pouces utilisant des dalles au rétroéclairage LED. Bien évidemment, cette technologie n’est pas non plus au niveau de l’OLED, mais pour ce prix le résultat est franchement convaincant. Dans le détail, nous notons un design sobre avec deux pieds situés aux extrémités. Ensuite, la qualité d’affichage est bonne avec de bons contrastes. D’un autre côté, les angles de vision sont assez bons pour la gamme.

Cependant, le taux de rafraîchissement se limite à 50 Hz, ce qui est dommage. D’ailleurs, ce n’est clairement pas un modèle que nous conseillons pour le gaming, malgré la présence de deux ports HDMI 2.1. C’est un choix intéressant uniquement pour regarder la télé ou profiter de ses films et séries Netflix. Pour le reste, il possède un système audio de 20 W qui surprend par ses capacités. Le rendu est vraiment bon pour un produit de cette taille. De plus, il est compatible avec le Dolby Audio.

Au niveau de la vidéo, nous retrouvons les normes HDR10, HLG et Dolby Vision. Cette TV fonctionne avec l’écosystème Google TV, toujours aussi complet et intuitif à utiliser. Dernièrement, la connectique comprend un total de 4 connecteurs HDMI, deux ports USB et un port Ethernet.

Philips 43PUS8909, l’expérience Ambilight en 43 pouces

Désormais, il est possible de se procurer des téléviseurs Philips de petite taille profitant de la technologie Ambilight. Pour rappel, ces modèles diffusent une lumière à l’arrière de l’écran grâce à un petit système LED. Cela permet une expérience beaucoup plus immersive qu’avec les TV classiques. Côté technique, ce produit bénéficie d’une définition 4K UHD avec un rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. La qualité d’image est exceptionnelle et nous retrouvons la compatibilité avec Dolby Vision et Dolby Audio.

Les couleurs se montrent assez fidèles, cependant les angles de vision sont vraiment très limités. C’est clairement le principal défaut de ce produit. Sinon, les 4 ports HDMI sont au format 2.1 et vous pouvez profiter des technologies VRR et FreeSync. En bref, c’est un bon choix de TV gaming abordable. La connectique est complétée par deux ports USB et nous retrouvons tous les connecteurs essentiels attendus sur un téléviseur moderne. Pour le reste, nous notons la présence d’un pied central. Un point intéressant si votre meuble télé est petit. Dernière précision, le tout fonctionne avec l’interface de la marque Titan OS.

La prise en main est assez facile et nous retrouvons les assistants vocaux Google et Alexa. Mais il faut reconnaître que les classiques Android TV (ou Google TV) et Web OS sont plus agréables à utiliser.

Xiaomi A Pro 43, un petit format à petit prix

Dans la catégorie des TV 4K pas chères, la Xiaomi A Pro 43 se positionne clairement comme la solution la plus abordable du marché. En effet, avec un prix conseillé de 299 euros, c’est le meilleur choix possible si vous avez un budget limité. Pour autant, malgré ce petit prix, la qualité d’affichage est vraiment correcte. Plus concrètement, nous sommes ici sur une dalle QLED avec un taux de rafraîchissement à 60 Hz.

Comme souvent avec cette technologie, nous remarquons de bons pics de luminosité avec des couleurs éclatantes. Le tout est complété par les standards HDR10 et HLG. Cependant, vous allez devoir vous satisfaire du Dolby Audio, le Dolby Video n’étant pas disponible avec ce modèle. D’autre part, cette version fonctionne avec l’évolution d’Android TV, c’est-à-dire Google TV. Nous ne présentons plus le célèbre OS toujours aussi intuitif et complet. D’un autre côté, la puissance audio se limite à 16 W. C’est clairement ici que le fabricant a fait quelques sacrifices.

Le son manque de clarté et il est vivement conseillé d’accompagner ce produit d’une barre de son. Dernier point, la connectique est un peu limitée. Cette dernière comprend uniquement trois ports HDMI et un port USB. D’un autre côté, les fonctionnalités Wifi et Bluetooth sont disponibles.

Samsung 43CU7025, la TV Samsung pas chère

Samsung est une marque peu présente sur le secteur des téléviseurs de 43 pouces. Il existe tout de même quelques solutions et pour ce comparatif nous avons sélectionné la version 43CU7025. Ce modèle à l’avantage d’être abordable, mais il faut reconnaître que le fabricant a fait quelques sacrifices au niveau de l’équipement. En effet, vous allez devoir vous contenter d’une dalle LCD avec un taux de rafraîchissement bloqué à 50 Hz (et non 120 Hz comme l’annonce certains revendeurs).

Quoiqu’il arrive, vous pouvez profiter d’une définition 4K UHD. De même, la qualité d’affichage est franchement correcte pour un appareil d’entrée de gamme. Les angles de visions sont bons, mais il faut avouer que l’ensemble manque de contraste avec des couleurs plutôt fades. D’un autre côté, et de manière assez surprenante, nous retrouvons ici le format HDR10+. Un vrai plus sur un produit à petit prix. Pour le reste, la mise en place et l’installation sont très simples.

Notez tout de même que les pieds situés aux extrémités sont fixes. C’est toujours un point important à prendre en compte avant de réaliser son chat. Enfin, ce téléviseur fonctionne avec le Tizen OS du fabricant. Cette interface est toujours agréable au quotidien.

👾 Les TV de 43 pouces sont-elles optimisées pour le gaming sur PS5 et Xbox Series ?

Oui, certaines TV de 43 pouces sont parfaitement adaptées pour le gaming sur PS5 et Xbox Series X/S. Les fabricants commercialisent de plus en plus de téléviseurs de petite taille, compatibles avec les consoles de dernière génération. La majorité des modèles sont équipés de ports HDMI 2.1 et eARC. De même, ils fonctionnent avec les technologies VRR et ALLM.

Cependant, il y a un problème récurrent avec ces produits. Il s’agit du taux de rafraîchissement. De nombreux téléviseurs de 43 pouces sont limités à 50 ou 60 Hz. C’est problématique, sachant que les PS5 et Xbox Series offrent une expérience 4K à 120 Hz. C’est donc le principal point à surveiller si vous êtes à la recherche de la meilleure TV 43 pouces pour le gaming.

🛋️ Quelle est la distance idéale pour regarder une TV de 43 pouces ?

Dans le cas des téléviseurs 4K de 43 pouces, il est conseillé de les placer à une distance entre 1,75 et 2 mètres pour garantir un confort optimal. Cela permet de limiter la fatigue visuelle et de profiter pleinement de la qualité d’image offerte par la 4K. D’un autre côté, si vous optez pour une TV Full HD, il est conseillé d’augmenter la distance aux environ de 2,2/2,5 mètres. Ces distances font des téléviseurs de 43 pouces des objets polyvalents adaptés à une chambre ou à un petit salon.

📺 Quelle taille fait une télé de 43 pouces ?

Il y a parfois de quoi s’y perdre au milieu de ces téléviseurs dont la taille est affichée en pouces. Dans le cas d’un produit de 43 pouces, la diagonale d’écran atteint 108 cm. Cela signifie également qu’en termes de largeur votre TV ne dépasse pas un mètre. Il faut donc opter pour un meuble télé d’au moins 100 cm de large. Si vous n’avez pas la place chez vous, vous pouvez toujours vous tourner vers des modèles disposant d’un pied central.

🤔 Existe-t-il des téléviseurs de 43 pouces avec la technologie OLED ?

Vous avez pu le remarquer dans notre comparatif, les téléviseurs OLED de 43 pouces sont assez rares. D’ailleurs, si l’on doit uniquement évoquer des produits très récents, nous retrouvons simplement la LG OLED42C4. De base, cette dernière se place comme le meilleur téléviseur compact du marché. Cependant, cette qualité a un prix supérieur à 1000 euros, ce qui peut être un frein à l’achat. Nous vous aurions bien conseillé de vous tourner vers la génération précédente, mais cette dernière est en rupture de stock chez presque tous les revendeurs.

Dernier point, vous pouvez toujours opter pour des TV QLED. La qualité d’affichage reste très bonne et le choix est un peu plus élevé. De même, ces solutions sont généralement plus abordables.

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