Meilleure TV 4K 55 pouces : quel modèle choisir en octobre 2026 ? 

Quelle TV 4K de 55 pouces choisir ? Que ce soit pour le gaming ou pour profiter de films et de séries, il s’agit de l’un des formats les plus populaires sur le marché. En effet, nous trouvons des références OLED et QLED, ainsi que des modèles adaptés à tous les budgets. Voici notre sélection des meilleurs téléviseurs 55 pouces.

©BuzzArena/Sony

Notre top 3 des TV 55 pouces

Avec le temps, le format de 55 pouces (129 cm) s’est imposé comme la taille idéale pour les téléviseurs 4K UHD. Ils sont suffisamment grands pour offrir une expérience immersive sans pour autant nécessiter un recul important. En bref, c’est le format parfait si vous êtes à la recherche d’une TV pour votre salon. Sur ce segment, les fabricants les plus réputés comme Samsung, LG ou Philips sont présents avec des solutions OLED. De même, si votre budget est limité, certaines marques, notamment chinoises, proposent des modèles QLED avec un très bon rapport qualité/prix.

Quoiqu’il en soit, ils possèdent toutes les fonctionnalités essentielles avec de nombreux standards HDR (HDR10+, Dolby Vision, etc.) et une connectique complète avec des ports HDMI 2.1 pour le gaming. Dans tous les cas, le choix est vaste et si vous avez du mal à vous décider, notre comparatif des meilleures TV 55 pouces va vous aider à trouver la solution qui correspond à vos besoins et à votre budget.

À lire aussi : notre sélection dédiée aux téléviseurs Samsung

🔎 Comparatif rapide

Modèle Technologie Fréquence HDR OS LG OLED55C4 OLED 120 Hz HDR10 / Dolby Vision WebOS Hisense 55E7NQ Pro QLED 144 Hz HDR10+ / Dolby Vision Vidaa Samsung TQ55S95D QD-OLED 120 Hz HDR10+ Tizen Philips 55OLED909 OLED + Ambilight 120 Hz HDR10+ / Dolby Vision Google TV TCL 55C89B QLED 144 Hz HDR10+ / Dolby Vision Google TV

LG OLED55C4, la meilleure TV de 55 pouces

La LG OLEDC4 s’impose comme la référence en 55 pouces. Elle offre un assez bon rapport qualité/prix à la vue de ses performances. Plus concrètement, elle est équipée des fameuses dalles du fabricant et son taux de rafraîchissement atteint 120 Hz. Nous apprécions son excellent calibrage d’usine, avec une forte luminosité et des noirs profonds. Elle est idéale pour regarder les derniers Blockbusters dans les meilleures conditions et en HDR.

Cependant, s’il est compatible avec HDR10 et Dolby Vision, nous regrettons tout de même l’absence du standard HDR10+. Elle est également taillée pour le gaming avec sa haute fréquence et ses ports HDMI 2.1. N’oublions pas non plus les normes VRR et ALLM qui sont essentielles dans ce domaine. Pour le reste, la connectique est plus que complète. L’ensemble fonctionne avec WebOS, un système d’exploitation TV maison. Ce dernier regorge d’applications et se montre très facile à prendre en main. Il donne ainsi accès à différents assistants vocaux. Seul regret, la partie audio manque de profondeur.

Une barre de son est quasi indispensable. De même, nous aurions aimé avoir le droit au rétroéclairage avec la télécommande.

On aime On aime pas ✅ Noirs profonds et pics de luminosité ❌ Partie audio peu convaincante ✅ Web OS complet et intuitif ❌ Télécommande sans rétroéclairage ✅ Parfaite pour le cinéma et le gaming ✅ Un écran parfaitement bien calibré

Hisense 55E7NQ Pro, la TV gaming 55 pouces abordable

Pour les personnes ne souhaitant pas dépenser une fortune pour une TV gaming de 55 pouces, le téléviseur Hisense 55E7NQ Pro est une solution tout indiquée. En effet, elle embarque toutes les fonctionnalités importantes pour jouer sur PS5 ou Xbox Series et elle dispose d’un tarif maîtrisé. En effet, elle est équipée d’une dalle QLED avec un rafraîchissement pouvant attendre 144 Hz.

Dans l’ensemble, l’écran est bien calibré, mais comme souvent avec cette technologie, les angles de vision sont très mauvais. De même, un effet de blooming est persistant. D’un autre côté, il faut reconnaître que les noirs sont assez profonds et la colorimétrie précise en jeu. Cependant, notons un input lag un brin élevé. La latence est légère, mais bien présente. Pour le reste, nous trouvons une compatibilité avec de nombreux standards HDR dont HDR10+ et Dolby Vision IQ. Sur ce point, les téléviseurs Hisense sont toujours complets.

Sachez également que si ce modèle embarque quatre connecteurs HDMI, seulement deux sont compatibles HDMI 2.1. Pour le reste, elle embarque tout le nécessaire. Enfin, ce produit utilise l’interface Vidaa. Si ce dernier est ergonomique, il n’est pas aussi complet que d’autres écosystèmes comme Google TV.

On aime On aime pas ✅ Son rapport qualité/prix ❌ Des angles de vision très mauvais ✅ Dalle QLED bien calibrée ❌ Manque un peu de luminosité ✅ Toutes les fonctionnalités pour le gaming ✅ Compatible avec plusieurs standards HDR

Samsung TQ55S95D, le top en TV OLED chez Samsung

Samsung est également présent sur le segment des téléviseurs OLED de 55 pouces. Cependant, la marque met en avant une technologie propre avec ses dalles QD-OLED. Quoiqu’il en soit, la Samsung TQ55S95D se place comme une excellente alternative à la LG OLED55C4. Plus concrètement, son écran est lui aussi rafraîchi à 120 Hz et elle possède toutes les options nécessaires pour profiter à fond des consoles de dernière génération.

Au niveau de la qualité d’image, vous pouvez compter sur un très bon calibrage avec des noirs profonds. De même, les pics de luminosité sont bons et les contrastes importants. Cependant, si ce modèle fonctionne avec le HDR10+, il fait l’impasse sur le Dolby Vision. Aucune TV du fabricant coréen ne dispose de cette technologie, et c’est un peu dommage. Sinon, nous apprécions toujours la présence d’un boîtier One Connect pour cacher les câbles. D’ailleurs, la connectique est on ne peut plus complète.

Ensuite, il utilise le système d’exploitation Tizen OS. Celui-ci n’a pas grand-chose à envier à ses concurrents et depuis peu sachez que l’application Canal+ est à nouveau accessible. Dernièrement, son système sonore d’une puissance de 70 W offre un bon rendu si jamais vous ne souhaitez pas investir dans une barre de son.

On aime On aime pas ✅ Grande qualité de la dalle QD-OLED (120 Hz) ❌ Des angles de vision très mauvais ✅ Système audio puissant ❌ Manque un peu de luminosité ✅ Un écran toujours bien calibré ✅ Le boîtier One Connect est un plus

Philips 55OLED909, le téléviseur OLED avec Ambilight

Pour les personnes qui aiment s’immerger à fond dans leurs films, rien ne vaut la technologie Ambilight de Philips. Pour faire simple, un halo lumineux est diffusé à l’arrière de l’écran et les couleurs s’adaptent aux images présentes à l’écran. De plus, ce principe n’empêche pas le fabricant de proposer des téléviseurs très fins.

Si vous recherchez la meilleure immersion possible avec une TV 55, la Philips 55OLED909 est faite pour vous. Cette version possède un système d’éclairage sur 4 côtés alors que la génération précédente se contente de 3 côtés. Ce produit possède une dalle OLED rafraîchie à 120 Hz. Comme toujours, nous avons le droit à de bons pics de luminosité, à une bonne profondeur des noirs et la compatibilité avec les standards HDR. D’ailleurs, nous apprécions les bons angles de vision de ce modèle. Ensuite, elle déploie une puissance sonore de 80 W. Le rendu est franchement bon et vous pouvez profiter du Dolby Atmos et du DTS:X.

Pour cette gamme, c’est l’un des téléviseurs les plus convaincants. Enfin, on regrette que seulement deux des quatre ports HDMI soient compatibles 2.1. Pour finir, l’ensemble est animé par Google TV, toujours aussi complet.

On aime On aime pas ✅ Technologie Ambilight à 4 côtés ❌ Uniquement deux ports HDMI 2.1 ✅ Téléviseur animé par Google TV ❌ Pas le meilleur filtre antireflet ✅ Bons pics de luminosité + supports HDR ✅ Partie audio très réussie

TCL 55C89B, la TV 55 pouces au meilleur rapport qualité/prix

Le fabricant chinois est réputé pour proposer des téléviseurs au très bon rapport qualité/prix. Dans ce domaine, en 55 pouces, le TCL 55C89B se place comme une solution intéressante. Une fois n’est pas coutume, ce dernier embarque un écran QLED avec une fréquence de rafraîchissement à 144 Hz pour les appareils compatibles. Elle offre de très bons pics de luminosité, même s’il faut reconnaître que la dalle est assez brillante.

Pour le reste, la colorimétrie est plutôt précise avec un bon niveau de contrastes. Sinon, les angles de vision ne sont pas excellents, mais ce n’est pas non plus une surprise. Dans tous les cas, elle est adaptée au gaming et elle reste une bonne solution pour regarder films et séries. Au niveau de la connectique, nous retrouvons le strict essentiel avec 4 ports HDMI, un port USB, un connecteur Ethernet et une sortie audio numérique. Bien évidemment, comme les autres produits de la marque, ce téléviseur profite de l’interface Google TV que nous ne présentons plus.

Sinon, en matière de qualité audio, le résultat est franchement plaisant. De plus, il est possible de profiter du Dolby Audio. Au niveau des supports HDR, cette version dispose, entre autres, du HDR10+ et du Dolby Vision.

On aime On aime pas ✅ Bonne qualité de salle QLED ❌ Faiblesse des angles de vision ✅ Compatible Dolby Atmos et Dolby Vision ❌ Strict essentiel pour la connectique ✅ Adaptée au gaming et au cinéma ✅ Système audio efficace

🏆 Verdict

La meilleure et parfaite pour les cinéphiles : LG OLED55C4

Pour les gamers exigeants : Samsung TQ55S95D

Le meilleur rapport qualité/prix : TCL 55C89B

Pour la meilleure immersion : Philips 55OLED909

Le gaming abordable : Hisense 55E7NQ Pro

🛋️ Quelle est la distance idéale pour regarder une TV de 55 pouces ?

Un téléviseur de 55 pouces possède une diagonale de 139 cm. Dans le détail, une TV 4K UHD de cette taille doit être placée à environ 2,5 mètres de votre canapé. Cela permet de profiter d’une expérience optimale, mais surtout de limiter la fatigue visuelle. Précisons également que si vous possédez un produit Full HD, il est recommandé de mettre au moins 3 mètres de distance.

📺 OLED ou QLED : que choisir pour une TV de 55 pouces ?

Pour faire simple, les téléviseurs OLED offrent une qualité d’affichage supérieure aux modèles QLED. En effet, ils disposent de noirs plus profonds, d’excellents angles de visions et l’on parle souvent de contrastes infinis. Pour les cinéphiles, c’est généralement la technologie recommandée. Cependant, il s’agit presque exclusivement de TV haut de gamme, notamment en 55 pouces.

À l’opposé, les téléviseurs QLED de même taille sont bien plus abordables. Ils offrent une bonne luminosité avec une colorimétrie assez précise. D’ailleurs, c’est une solution intéressante pour obtenir une TV gaming au bon rapport qualité/prix. Pour résumer :

OLED : meilleure qualité d’affichage avec noirs profonds, contrastes infinis, bons angles de visions. C’est idéal pour les cinéphiles et les fans de cinéma

QLED : luminosité plus importante et souvent bien plus abordable. C’est un choix solide pour le gaming est les pièces très éclairées.

🎮 Quelle TV 55 pouces pour le gaming ?

Les TV de 55 pouces sont excellentes pour le gaming, du moment qu’elles embarquent toutes les options nécessaires. Dans notre comparatif, la majorité de nos références sont parfaites pour accompagner votre PS5 ou Xbox Series X. Pour une expérience optimale, votre téléviseur doit être équipé :

d’un ou plusieurs ports HDMI 2.1 ,

être compatible avec la 4K à 120 Hz ,

fonctionner avec les normes VRR et ALLM ,

N’oublions pas non plus l’input lag qui doit être le plus bas possible. En effet, si ce dernier est élevé, vous allez remarquer une latence entre vos coups de joysticks et les mouvements à l’écran.

Pour conclure, en haut de gamme, nous conseillons la Samsung TQ55S95D et la LG OLED55C4. Si vous ne voulez pas vous ruiner, la Hisense 55E7NQ Pro est la solution la plus fiable.

💰 Quelle est la meilleure TV 55 pouces pas chère en 2026 ?

Pour les personnes au budget limité, on trouve plusieurs solutions. Mais la meilleure TV 55 pouces pas chère est la Hisense 55E7NQ Pro. En effet, pour moins de 500 euros, vous allez pouvoir profiter d’une dalle QLED bien calibrée avec une fréquence de 144 Hz. Elle est compatible avec les principales normes HDR et possède une connectique complète. Enfin, bien que le système Vidaa ne soit pas le plus complet, il reste ergonomique tout en intégrant les services de streaming essentiels.

🧐 Android TV (Google TV), WebOS, Tizen, quelle Smart TV choisir ?

Comme vous avez pu le constater, de plus en plus de téléviseurs possèdent un système d’exploitation propre. Face à ce choix, il peut devenir difficile de s’y retrouver. Dans cette partie, nous vous présentons les différences entre les principaux écosystèmes.

Android TV (Google TV) : c’est l’interface la plus répandue. Elle offre le meilleur catalogue d’application et intègre presque toujours Google Assistant et la fonction Chromecast.

c’est l’interface la plus répandue. Elle offre le meilleur catalogue d’application et intègre presque toujours Google Assistant et la fonction Chromecast. WebOS : c’est le système d’exploitation développé par LG. Celui-ci équipe tous ses téléviseurs. Il est facile à prendre en main, et profite d’un bon suivi logiciel. Vous pouvez également profiter du AirPlay d’Apple.

c’est le système d’exploitation développé par LG. Celui-ci équipe tous ses téléviseurs. Il est facile à prendre en main, et profite d’un bon suivi logiciel. Vous pouvez également profiter du AirPlay d’Apple. Tizen : il est développé par Samsung et il équipe ses Smart TV. Il se montre rapide et très intuitif. Au départ, certaines applications manquaient, mais le catalogue s’est étoffé avec le temps.

il est développé par Samsung et il équipe ses Smart TV. Il se montre rapide et très intuitif. Au départ, certaines applications manquaient, mais le catalogue s’est étoffé avec le temps. Vidaa : c’est probablement l’écosystème le moins connu. On le retrouve sur les téléviseurs Hisense. Son catalogue d’applications est désormais complet et il donne accès à plusieurs assistants vocaux dont Alexa d’Amazon.

Nos autres comparatifs autour des TV