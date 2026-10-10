Meilleure TV 4K (OLED et QLED) : quel modèle choisir en octobre 2026 ? 

Aujourd’hui, les Smart TV 4K (Ultra HD) se sont imposées comme la norme. Cependant, entre les technologies d’écran (OLED ou QLED), les diagonales, les fonctionnalités et des prix allant de 800 à 4000 €, trouver le téléviseur de ses rêves peut s’avérer être un véritable casse-tête. C’est pourquoi dans ce comparatif nous avons analysé les meilleures TV 4K de 2026.

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Top 3 des TV 4K en 2026

Le marché des TV 4K est en constante évolution, avec des innovations toujours plus importantes. Aujourd’hui, les téléviseurs OLED et QLED remplacent progressivement les anciens modèles équipés de dalles LCD. Il faut dire que ces nouvelles technologies offrent une luminosité importante avec de très bons contrastes. De même, le calibrage des écrans se révèle souvent parfait. Cependant, le choix n’est pas simple au milieu de toutes ces références avec l’étiquette « 4K Ultra HD ». En effet, les fonctionnalités varient énormément d’un produit à l’autre (HDMI 2.1, HDR, Dolby Audio, etc.).

De plus, l’écosystème choisi (Android TV, WebOS, etc.) impacte l’expérience utilisateur. Bien évidemment, il en va de même pour les tarifs avec de bons produits sous la barre des 1000 euros et d’autres haut de gamme coûtant plusieurs milliers d’euros. Notre comparatif prend en compte plusieurs critères, dont la qualité d’image, les performances en gaming, les fonctions Smart TV et le rapport qualité/prix. Découvrez notre sélection des meilleurs téléviseurs 4K (OLED et QLED) pour vous aider à faire le bon choix selon vos besoins et votre budget.

LG OLED55C4, la meilleure TV OLED

LG fait figure de référence sur le marché des téléviseurs OLED. Il faut dire que sa dernière génération de TV 4K se place parmi les produits les plus convaincants de l’année. Elle se décline dans plusieurs versions avec diagonales allant de 48 à 83 pouces. Quoiqu’il en soit, elle utilise la technologie OLED Evo du fabricant avec une définition Ultra HD. De même, la fréquence de rafraîchissement atteint 120 Hz.

Le tout est accompagné d’un processeur Alpha 9 de 7e génération améliorant la gestion d’image par rapport à son prédécesseur. La qualité d’affichage est simplement excellente avec des couleurs très naturelles. Au niveau des fonctionnalités, ce modèle est compatible avec les formats HDR10 et Dolby Vision. Si, elle est parfaite pour regarder films et séries, elle est tout aussi convaincante pour le gaming. Elle possède 4 ports HDMI 2.1 et elle dispose des fonctions VRR, G-Sync et Free-Sync.

Notons que la connectique est complétée par 3 ports USB, un connecteur Ethernet et une sortie audio numérique. Enfin, comme tous les produits LG, elle fonctionne avec l’interface WebOS. Il est toujours aussi facile à prendre en main, et n’a plus grand-chose à envier au traditionnel Android TV. Seul regret, avec ce téléviseur, le système audio peine à convaincre.

Philips 55OLED909, pour profiter de l’expérience Ambilight

Philips s’est fait une place dans le secteur très concurrentiel des téléviseurs grâce à sa technologie Ambilight. Plus concrètement, un halo lumineux apparaît derrière votre modèle pour vous offrir une meilleure immersion. Si vous souhaitez investir dans ce type de produit, nous ne pouvons que vous conseiller la Philips 55OLED909. Tout d’abord, là où l’ancienne génération avait un rétroéclairage arrière sur 3 côtés, cette nouvelle version couvre les 4 côtés.

La synchronisation avec les images à l’écran est parfaite, permettant de profiter d’une expérience immersive. Ceci devrait ravir les fans de cinéma, mais aussi les amateurs de jeux vidéo. Pour le reste, nous trouvons ici une dalle White OLED de grande qualité. De plus, si vous possédez un PC gaming, vous allez pouvoir profiter du 144 Hz. Sinon, plus dans le détail, les noirs sont profonds, les angles de vision importants, et les pics de luminosité élevés. En bref, nous sommes sur une TV haut de gamme.

Ensuite, la connectique comprend le strict essentiel avec deux ports USB, 4 connecteurs HDMI, une sortie audio optique et un port Ethernet. À cela s’ajoute évidemment, le Bluetooth et le Wifi. Cependant, il faut reconnaître que nous aurions apprécié une connectique un peu plus étoffée pour ce prix. Dernier point, elle est compatible avec les formats HDR10+ et Dolby Vision.

Sony Bravia XR-55A80L, la TV gaming au bon rapport qualité/prix

Sony est réputé pour proposer des TV premiums à des tarifs élevés. Cependant son téléviseur Bravia XR-55A80L, équipé d’une dalle OLED, a l’avantage d’offrir un excellent rapport qualité/prix. De plus, ce modèle est un choix tout indiqué si vous possédez une console de dernière génération comme la PS5. En effet, elle possède 4 ports HDMI, dont deux au standard 2.1. De même, cette version est compatible avec le VRR et l’ALLM. Enfin, vous pouvez profiter d’une définition 4K avec 120 images par seconde.

Pour le reste, les couleurs sont éclatantes, et l’affichage précis. Nous retrouvons également les normes HDR10, HLG et Dolby Vision. Cependant, il fait l’impasse sur le HDR10+. Autre regret, l’écran manque un brin de luminosité par rapport aux produits OLED proposés par la concurrence au même prix. D’autre part, cette TV est livrée avec deux télécommandes dont une possédant des raccourcis pour accéder à des services comme Netflix ou Prime Video. Enfin, elle fonctionne avec l’évolution d’Android TV avec Google TV.

Sur ce point, il n’y a rien à redire, la prise en main est facile. Dernier point, ce modèle se décline également dans des versions de 65, 77 et 83 pouces. Cependant, les tarifs s’envolent très rapidement avec les grands formats.

TCL 65C89B, le meilleur rapport qualité/prix

TCL est une marque chinoise s’étant rapidement fait une réputation sur le marché des téléviseurs. Il faut dire que le fabricant propose des produits fiables avec un excellent rapport qualité/prix. Dans tous les cas, si vous êtes à la recherche d’une TV 4K grand format nous ne pouvons que vous conseiller la TCL C89B dans sa version de 65 pouces. D’ailleurs, sachez qu’elle existe également en 75, 85 et même 98 pouces. Côté technique, elle utilise la technologie QLED.

Plus concrètement, nous retrouvons une dalle LCD avec un rétroéclairage mini-LED. Si l’on compare cette version, à la génération précédente, nous notons une nette amélioration de la luminosité avec des pics enregistrés à 3300 nits. Les contrastes sont bons et les couleurs naturelles. Cependant, on remarque parfois quelques effets de blooming. D’un autre côté, nous regrettons une dalle très brillante. Un problème récurrent avec les téléviseurs LCD. Cependant, dans l’ensemble, ce modèle n’a pas grand-chose à envier aux produits avec des écrans OLED.

Petite précision, ce modèle est parfait pour les jeux vidéo avec ses deux ports HDMI 2.1, son rafraîchissement à 144 Hz, et sa compatibilité avec les formats ALLM, VRR et AMD Freesync Premium. Dernièrement, elle fonctionne avec Google TV et la partie sonore se révèle convaincante.

Hisense 55E7NQ Pro, la meilleure TV 4K pas chère

Actuellement, il est tout à fait possible de trouver de bonne TV 4K sans avoir à se ruiner. Aux environs de 600, la Hisense 55E7NQ Pro se positionne comme le meilleur téléviseur abordable. Plus dans le détail, ce modèle est équipé d’une dalle QLED capable d’atteindre 144 Hz pour le gaming. L’écran surprend grâce à son bon calibrage. La qualité d’affichage est bonne avec des noirs assez profonds.

Cependant, comme souvent avec les produits d’entrée de gamme, les angles de vision laissent clairement à désirer. D’un autre côté, à l’inverse de certains objets premiums, il est compatible avec tous les standards HDR dont le Dolby Vision et le HDR10+. De même, le VRR et l’ALLM sont également de la partie. Ensuite, il se démarque de la concurrence avec un écosystème maison nommé VidaaU. Si ce dernier reste méconnu, il n’en est pas moins ergonomique. Si vous avez l’habitude de l’interface Android TV, vous ne serez pas dépaysés.

Seul bémol, s’il est compatible AirPlay, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Chromecast. D’autre part, il délivre une puissance sonore de 40 W. Le résultat est correct pour la tranche tarifaire, mais le mieux reste de compléter ce téléviseur avec une bonne barre de son pour une meilleure immersion.

Samsung TQ65S95D, un excellent téléviseur grand format

Dans le domaine des meilleurs téléviseurs haut de gamme, le Samsung TQ65S95D est une solution intéressante. C’est un produit polyvalent, offrant une grande qualité d’affichage et permettant de profiter à fond de ses films, séries et jeux préférés. Cependant, cette qualité a un prix important (environ 2500 € dans cette version de 65 pouces). Plus dans le détail, nous retrouvons une dalle QD-LED avec un rafraîchissement à 120 Hz (possibilité de 144 Hz).

Sans surprise, le niveau de luminosité est important et le filtre antireflet se montre très efficace. De même, aucun effet de blooming n’est à signaler et les angles de vision sont très larges. Cela pourrait être un sans-faute si l’on ne notait pas l’absence de la norme Dolby Vision. Il faut dire que c’est un problème récurrent chez Samsung. Sinon, la connectique est complète avec notamment 4 ports HDMI 2.1. D’autre part, comme toujours avec la marque, nous retrouvons le boîtier Connect permettant de moins remarquer tous les câbles derrière la télé.

Ce n’est pas grand-chose, mais c’est toujours un petit plus. Pour la partie sonore, la puissance affichée est de 70 W pour un résultat convaincant. Bien évidemment, cela ne vaut pas non plus une barre de son dédiée.

🤔 OLED ou QLED : quelle est la meilleure technologie de TV en 2026 ?

L’OLED et le QLED représentent aujourd’hui les technologies phares sur le marché des téléviseurs. Voici les différences entre ces deux dernières.

L’ OLED se distingue par sa capacité à éteindre individuellement chaque pixel. Plus concrètement, cela permet d’obtenir des noirs profonds avec des contrastes infinis. C’est la meilleure solution pour regarder des films dans des conditions optimales. De même, le temps de réponse est rapide et les angles de vison parfaits. Cependant, un risque de marquage existe, bien que ce dernier se fasse plus rare avec les TV actuelles.

se distingue par sa capacité à éteindre individuellement chaque pixel. Plus concrètement, cela permet d’obtenir des C’est la meilleure solution pour regarder des films dans des conditions optimales. De même, le temps de réponse est rapide et les angles de vison parfaits. Cependant, un existe, bien que ce dernier se fasse plus rare avec les TV actuelles. Le QLED brille par son excellente luminosité grâce à son rétroéclairage mini-LED. Les couleurs sont éclatantes et le niveau de contraste est assez bon sans pour autant être au niveau de l’OLED. Pour rappel, ils sont équipés d’écrans LCD.

En règle général, si vous êtes un véritable cinéphile, il est conseillé de se tourner vers les TV OLED. Le mieux reste de comparer différents avis et tests pour faire le meilleur choix possible. Dernière précision, il faut savoir que les téléviseurs OLED sont généralement les plus onéreux.

💰 Quel budget prévoir pour une bonne TV 4K ?

De nos jours, le marché des téléviseurs couvre tous les budgets avec des prix allant de quelques centaines à quelques milliers d’euros.

Entrée de gamme : on trouve de bons modèles à partir de 500 euros, mais il faudra se satisfaire d’écran LCD avec des diagonales de 55 pouces. Dans cette catégorie, on trouve des modèles jusqu’à 1000 euros, disposant des fonctionnalités HDR et étant compatibles avec le gaming.

on trouve de bons modèles à partir de 500 euros, mais il faudra se satisfaire d’écran LCD avec des diagonales de 55 pouces. Dans cette catégorie, on trouve des modèles jusqu’à 1000 euros, disposant des fonctionnalités HDR et étant compatibles avec le gaming. Milieu de gamme : si vous avez un budget entre 1200 et 1800 euros, vous pouvez vous procurer des TV QLED et même OLED. Cependant, dans ce dernier cas, il va être difficile de trouver un téléviseur de plus de 55 pouces. Dans tous les cas, il s’agit de produits polyvalents avec HDMI 2.1, normes HDR, etc.

si vous avez un budget entre 1200 et 1800 euros, vous pouvez vous procurer des TV QLED et même OLED. Cependant, dans ce dernier cas, il va être difficile de trouver un téléviseur de plus de 55 pouces. Dans tous les cas, il s’agit de produits polyvalents avec HDMI 2.1, normes HDR, etc. Haut de gamme : au-dessus de 2000 euros, on trouve de bons objets avec les technologies OLED ou QD-OLED. Ici la qualité d’affichage est impressionnante et les télés sont adaptées à tous les usages. De même, dans cette catégorie, nous retrouvons les téléviseurs de 65 pouces et plus.

Pour rappel, il est conseillé d’attendre des événements comme les soldes ou le Black Friday pour changer de téléviseur. Lors de ces périodes, vous pouvez profiter de remises importantes.

📐 Quelle taille de TV 4K choisir pour mon salon ?

Le choix de la taille pour un téléviseur 4K dépend essentiellement de la distance de visionnage. En bref, tout va dépendre de la configuration de votre salon et de l’emplacement de votre canapé. Avec les TV 4K, on considère que la distance de visionnage doit être équivalente à environ 1,5 fois la diagonale de l’écran. Pour faire simple, si vous avez moins de 2 mètres de recul, optez pour un modèle de 55 pouces. Entre 2 et 2,5 mètres, vous pouvez tout à fait choisir un produit de 65 pouces. Dernier point, n’oubliez pas non plus de prendre en compte le format de votre meuble télé.

📺 Quel est le meilleur fabricant de téléviseurs ?

Le marché des téléviseurs haut de gamme est dominé par 3 marques : Sony, Samsung et LG. Ces entreprises sont des valeurs sûres. Cependant, si vous souhaitez investir dans une TV OLED sachez que LG est la référence dans ce domaine. On considère que le fabricant commercialise les produits avec le meilleur calibrage d’usine. Ensuite, en milieu et en entrée de gamme, ce sont Hisense et TCL qui se démarquent. Les deux sociétés ont fait de gros progrès en termes de qualité matérielle, de fonctionnalités, et même de fiabilité. Si vous ne voulez ou ne pouvez pas mettre plus de 1000 euros dans un téléviseur, ce sont les deux marques que nous vous conseillons.

🎮 Quel est le meilleur téléviseur pour accompagner ma PS5 ou Xbox Series ?

Plusieurs téléviseurs se révèlent parfaitement adaptés pour le gaming avec une PS5 ou une Xbox Series. Avant toute chose, vous devez surveiller plusieurs critères. Votre modèle doit disposer d’au moins un port HDMI 2.1. Ensuite, il doit vous permettre de jouer en 4K à 120 Hz. La fréquence de rafraîchissement est un point important à surveiller. Enfin, votre TV doit être compatible avec les normes VRR et ALLM pour une expérience optimale. Sachez qu’il est toujours possible d’activer ou de désactiver ces options au besoin. Dans tous les cas, tous les téléviseurs présents dans notre sélection sont adaptés pour jouer sur PS5 et Xbox Series X/S. Vous pouvez également consulter notre comparatif dédié à la question.

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