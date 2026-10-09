Meilleure TV Samsung : quel modèle choisir en octobre 2026 ? 

Quelle TV Samsung choisir en 2026 ? Le fabricant coréen est l’un des acteurs majeurs sur le marché des téléviseurs. Il faut dire que l’entreprise commercialise des solutions de qualité adaptées à tous les usages (cinéma, gaming, etc.) et à tous les budgets. Découvrez notre sélection des meilleurs modèles du moment.

Top 3 des TV Samsung

Malgré la concurrence, Samsung reste un des acteurs majeurs dans le domaine des téléviseurs. L’entreprise jouit d’une excellente réputation grâce à ses TV 4K UHD fiables et à l’excellente qualité d’affichage. De même, la marque poursuit le développement de ses produits Neo-QLED, mais elle continue également de proposer des références QLED ou OLED. Que vous soyez un cinéphile ou un gamer, il existe forcément un modèle qui va répondre à vos envies dans son catalogue.

Dans tous les cas, ses produits profitent d’un excellent calibrage, d’une luminosité importante et ils offrent une superbe fluidité. Sans oublier, bien évidemment, la compatibilité avec plusieurs standards HDR et des connectiques très fournies avec des ports HDMI 2.1 et le fameux boîtier One Connect. Mais face aux nombreuses solutions présentes sur le marché, il devient difficile de faire le bon choix. Voici notre comparatif des meilleures TV 4K Samsung.

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Samsung TQ55S95D, la meilleure TV Samsung

La Samsung TQ55S95D est tout simplement le meilleur téléviseur Samsung. En effet, ce dernier utilise la technologie QD-OLED de la marque, lui conférant une impressionnante qualité d’affichage. Plus concrètement, elle se décline dans plusieurs diagonales et son taux de rafraîchissement atteint 120 Hz. Il est également possible d’atteindre 144 Hz avec l’équipement adapté. Quoiqu’il en soit, le calibrage est très bon avec des contrastes presque infinis.

De même, on peut noter l’excellence de ses angles de vision. Son puissant processeur réussi bien à mettre à niveau les contenus Full HD. Dernièrement, le Dolby Vision est toujours absent avec cette génération. Vous avez seulement le droit aux normes HDR10, HDR10+ et HLG. C’est très bien, mais à la vue du tarif, nous aurions apprécié profiter du standard Dolby. Sinon, la connectique est complète avec notamment des connecteurs HDMI 2.1. Le boîtier One Connect est bien évidemment disponible avec ce modèle.

Pour rappel, les TV Samsung fonctionnent avec un écosystème maison nommé TizenOS. Celui-ci est fluide et offre un grand choix d’applications. Pour finir, elle dispose d’un système de son de 70 W. Le résultat est franchement bon, même si les barres de son restent supérieures dans cet exercice.

Samsung 65S95F, la meilleure TV Samsung en 65 pouces

Comme toujours avec les produits du fabricant, les produits haut de gamme sont équipés d’une dalle QD-OLED. Dans ce domaine, la Samsung 65S95F est une solution de choix. Cette dernière allie un grand format avec une bonne qualité d’affichage. Plus dans le détail, elle possède une définition 4K UHD avec un rafraîchissement à 165 Hz.

Elle offre de bons pics de luminosité, des noirs assez profonds, un rendu colorimétrique précis et de très bons angles de vision. Pour faire simple, les fans de cinéma ou même de sport vont apprécier la qualité des images. De même, les possesseurs de PS5 et/ou Xbox Series vont apprécier ce modèle. En effet, vous pouvez accéder aux fonctionnalités VRR et ALLM. Le niveau de réactivité est excellent et il est toujours possible d’ajuster les paramètres du téléviseur.

Enfin, une nouvelle fois, la connectique est complète avec quatre ports HDMI 2.1, trois ports USB, une sortie audio numérique et un connecteur Ethernet. Pour la partie audio, elle déploie une puissance de 40 W. Même à fond, le son ne souffre pas de problèmes de distorsion. Si la qualité est au rendez-vous, nous conseillons tout de même d’accompagner la Samsung 65S95F d’une bonne barre de son.

Samsung The Frame TQ43LS03D, l’alliance du design et des performances

Samsung a la particularité de commercialiser un téléviseur particulièrement design, qui est une véritable décoration d’intérieur. La TV The Frame TQ43LS03D est la version abordable de cette gamme. Mais celle-ci se décline dans 7 modèles différents avec une diagonale atteignant 85 pouces. Quoiqu’il en soit, quand vous ne l’utilisez pas, elle se transforme en véritable tableau en affichant diverses images de votre choix.

Il est conseillé d’installer ce produit sur un mur via sa fixation murale, mais vous pouvez également le poser sur un meuble télé grâce à ses pieds. Pour finir, sur l’esthétisme, le boîtier One Connect permet de cacher les câbles pour un design épuré. Pour la partie technique, précisons tout de suite que les versions de 43 et 50 pouces sont limitées à 50 Hz. Pour profiter d’un rafraîchissement à 120 Hz, il faut au minimum une solution de 55 pouces. Pour le reste, nous trouvons une dalle QLED avec la compatibilité HDR10, HDR10 + et HLG.

Cette génération offre une meilleure qualité d’affichage que la précédente, mais ce n’est pas non plus le meilleur téléviseur Samsung. Si la colorimétrie est vraiment bonne, on ne peut pas en dire autant pour les angles de vision. De même, le rendu manque parfois d’uniformité.

Samsung TQ77S90D, le bon compromis pour le gaming et le cinéma

Le téléviseur TQ55S95D se place parmi les meilleures TV Samsung. Elle est une alternative intéressante au modèle S95D si vous recherchez un produit OLED avec une grande diagonale. D’ailleurs, il faut reconnaître qu’à la vue de la technologie embarquée et du format, elle offre un bon rapport qualité/prix dans sa catégorie. Bien évidemment, cela reste un investissement certain. Plus concrètement, nous sommes ici sur une classique dalle OLED et non QD-OLED.

Le taux de rafraîchissement peut atteindre 144 Hz et les standards VRR et ALLM sont présents. Si à cela nous ajoutons les ports HDMI 2.1, nous sommes en présence d’une excellente TV gaming. De plus, son input lag est très faible. D’ailleurs, elle saura aussi ravir les cinéphiles les plus exigeants. En effet, les noirs sont profonds et les contrastes impressionnants. Et une fois n’est pas coutume, vous n’aurez pas de problème avec les angles de vision. Seul bémol, si les pics de luminosité sont bons, les concurrents font mieux avec des produits au tarif similaires. De même, si de nombreux standards HDR sont disponibles, cette référence fait l’impasse sur le Dolby Vision.

Pour conclure, la partition audio est correcte avec des haut-parleurs de 40 W. Bien entendu, rien ne vaut une bonne barre de son.

Samsung TU55CU7025, la TV 4K à moins de 500 €

Si vous êtes à la recherche d’une TV de 55 pouces à moins de 500 euros, la meilleure solution est probablement d’investir dans la Samsung TU55CU7025. Comme l’on peut s’y attendre, ce modèle fait de nombreux compromis et n’offre pas la qualité d’affichage des autres téléviseurs de notre sélection. Pour autant, le résultat est franchement correct pour de l’entrée de gamme. Nous trouvons ici une simple dalle LCD compatible avec la 4K UHD.

Si elle supporte le HDR10+, elle se limite à une fréquence de 50 Hz. Pour faire simple, elle n’est absolument pas recommandée pour le gaming. Sinon, les couleurs sont fades et le niveau de contrastes est limité. En résumé, cette TV est intéressante pour regarder du sport, et même des films et des séries. Cependant, les cinéphiles risquent de grincer des dents. Notons tout de même de bons angles de vision pour ce tarif. D’un autre côté, le système audio fait défaut. Ce dernier manque de puissance, ce qui est un peu dommage.

Pour le reste, elle dispose de l’interface TizenOS. L’ensemble se montre intuitif et avec cette version, vous allez pouvoir profiter de nombreuses applications. D’ailleurs, Canal+ est accessible comme annoncé par la chaîne (nécessite téléviseur Samsung 2024, 2025 ou ultérieur).

🕹️ Quel téléviseur Samsung choisir pour le gaming ?

Dans le catalogue Samsung, nous trouvons de nombreuses références se plaçant comme les meilleures TV gaming du marché. Plus concrètement, les modèles S90D, N90D, S95F ou S95D présents dans notre comparatif sont parfaitement adaptés à cet usage. Quoiqu’il en soit, il faut surveiller quelques critères avant de faire votre choix. Si vous prévoyez d’acheter un téléviseur pour PS5 ou Xbox Series X/S, voici les points à prendre en compte.

Un rafraîchissement minimal de 120 Hz (4K)

La présence d’un ou plusieurs ports HDMI 2.1

Compatibilité avec les technologies VRR/ALLM

Un input lag le plus faible possible

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🍿 Est-ce que les TV Samsung sont compatibles avec Dolby Vision ?

Vous avez dû le constater dans le comparatif, même les produits haut de gamme ne sont pas compatibles avec Dolby Vision. Il semblerait que Samsung et Dolby ne soient pas les meilleurs amis du monde. Cependant, à la pratique, cette absence n’est pas très préjudiciable. La marque se rattrape avec des processeurs puissants et des logiciels optimisés. De même, vous pouvez profiter de l’excellent HDR10+, mais aussi du HLG. Cependant, si le Dolby Vision est un critère essentiel pour vous, il va falloir se tourner vers LG ou Sony.

🧐 Quelles sont les différences entre TV LED, QLED et Neo-QLED ?

Quand l’on consulte la fiche technique d’un téléviseur, on voit souvent apparaître des dalles LED ou QLED. À cela s’ajoute le fameux Neo-QLED de Samsung. Mais quelle est la différence entre les trois technologies ?

LED : nous sommes sur une dalle LCD avec un rétroéclairage LED, tout ce qu’il y a de plus classique. Sur le marché actuel, c’est la solution la plus abordable.

nous sommes sur une dalle LCD avec un rétroéclairage LED, tout ce qu’il y a de plus classique. Sur le marché actuel, c’est la solution la plus abordable. QLED : sans entrer dans le détail technique, nous sommes sur « dalle LCD LED améliorée ». Plus concrètement, les couleurs sont plus précises et la luminosité plus importante. De même, ces produits offrent une meilleure durée de vie, mais sont plus onéreux à l’achat.

sans entrer dans le détail technique, nous sommes sur « dalle LCD LED améliorée ». Plus concrètement, les couleurs sont plus précises et la luminosité plus importante. De même, ces produits offrent une meilleure durée de vie, mais sont plus onéreux à l’achat. Neo-QLED : il s’agit d’une technologie développée par Samsung. Par rapport, au QLED, les contrastes sont encore plus importants avec des noirs plus profonds. De même, les pics de luminosité sont plus élevés et les angles de visions sont meilleurs. Cependant, c’est la plus chère des trois technologies. En résumé, en termes de qualité d’affichage, les TV Neo-QLED se placent entre le QLED et l’OLED.

📺 C’est quoi le boîtier One Connect ?

Le boîtier One Connect est une petite innovation de Samsung désormais disponible avec presque tous ses téléviseurs. Ce dernier a pour objectif d’améliorer l’esthétisme en cachant au mieux tous les fils. Plus concrètement, ce petit boîtier externe centralise tous les câbles (USB, HDMI, Ethernet, etc.) et il est ensuite relié à votre téléviseur. Cela offre plusieurs avantages.

Vous n’avez pas à vous placer sur le côté ou l’arrière de votre téléviseur pour faire un branchement. De même, le câble étant souvent long, vous avez le choix de l’emplacement. Certains produits comme les TV The Frame disposent d’un superbe design grâce à cet accessoire One Connect.

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