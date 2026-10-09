Meilleure TV LG en octobre 2026 : quel modèle choisir ? 

LG est tout simplement la référence sur le marché des téléviseurs OLED. Les solutions du fabricant allient une grande qualité d’affichage avec la compatibilité à de nombreux standards HDR. De même, plusieurs modèles de la marque sont parfaitement adaptés pour le gaming (PS5 et Xbox Series). Voici notre comparatif des meilleures TV LG du moment.

Top 3 des TV 4K LG

Le constructeur coréen LG propose aujourd’hui une gamme complète de téléviseurs OLED parmi les plus performants. Il faut dire que cette technologie est la marque de fabrique de l’entreprise. D’ailleurs, les séries G5 et C5 se placent parmi les meilleures TV du marché. Cependant, ces dernières sont onéreuses et représentent un investissement certain. Il est tout de même possible de trouver quelques références au bon rapport qualité/prix.



De même, si l’on se tourne vers les modèles QNED, il est possible de se procurer un produit abordable à la bonne qualité d’affichage. L’autre force du fabricant est de proposer un grand choix dans les diagonales (de 42 à 83 pouces). Gaming, cinéma, sport, peu importe votre usage de prédilection, il est possible de trouver la TV 4K (UHD) idéale dans son catalogue. Découvrez notre sélection des meilleurs téléviseurs LG de 2026.

LG OLED65G5, la meilleure TV LG

La TV OLED65G5 est simplement le meilleur téléviseur dans le catalogue LG. Il utilise bien évidemment la technologie OLED chère à la marque, mais il faut également reconnaître qu’il s’agit de l’une des références les plus onéreuses du marché. Pour notre sélection, nous vous présentons la version de 65 pouces. Cependant, sachez que ce modèle existe avec des diagonales de 48 à 97 pouces.

Côté technique, vous pouvez compter sur une dalle pouvant atteindre 165 Hz. De plus, nous retrouvons quatre entrées HDMI 2.1 et la compatibilité VRR et ALLM. En bref, c’est une solution intéressante pour le gaming. Au niveau de la qualité d’affichage, le rendu est véritablement sublime. La colorimétrie est parfaite, les angles de visions bons, et le filtre antireflet est efficace. Enfin, les noirs se révèlent très profonds. En bref, le rendu est impressionnant. Si le tarif ne vous fait pas peur, sachez que vous êtes ici sur l’un des meilleurs téléviseurs OLED du marché, si ce n’est le meilleur.

Le tout est compatible avec de nombreux standards HDR, mais nous regrettons l’absence du HDR10+. Dernière précision, cette TV a pour vocation d’être placée sur un mur. En effet, si vous souhaitez l’installer sur un meuble, sachez que le pied est en option !

LG OLED55C5, la référence des téléviseurs OLED

L’autre figure de proue de l’entreprise, c’est le téléviseur OLEDC5. Il a l’avantage d’offrir une superbe qualité d’affichage et d’être légèrement moins onéreux que le modèle G5. Bien évidemment, vous pouvez profiter d’un large choix de diagonales. Dans le détail, nous retrouvons une dalle OLED EVO avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il est même possible d’atteindre le 144 Hz avec un équipement compatible (notamment pour les jeux vidéo).

La calibration d’usine est excellente et nous retrouvons plusieurs standards HDR, dont le HDR10 et le Dolby Vision. Une fois n’est pas coutume, c’est un choix tout indiqué pour le gaming avec notamment ses quatre ports HDMI 2.1 accompagnés du VRR et de l’ALLM. Précisons également que ce produit profite du processeur Alpha 9 de 8e génération qui améliore grandement le traitement de l’image. Dans tous les cas, la qualité d’affichage est excellente et nous apprécions les pics de luminosités. Pour le reste, la connectique est complète avec, entre autres, trois ports USB, le Bluetooth et le Wifi.

Enfin, il faut savoir que les TV LG fonctionnent avec un écosystème maison : WebOS 25. Ce dernier est intuitif et complet. Vous avez accès aux assistants Alexa et Google. De même, la fonction Chromecast est disponible. Nous regrettons seulement que la télécommande ne soit toujours pas rétroéclairée.

LG OLED55B5, la TV OLED au meilleur rapport qualité/prix

La LG OLEDB5 n’est pas la référence la plus connue dans le catalogue LG. Pourtant, il s’agit également d’un téléviseur OLED qui a l’avantage d’être bien plus abordable que les autres solutions de la marque. Bien entendu, même si la qualité d’affichage est très bonne, les versions C5 et G5 restent supérieurs.

Quoiqu’il en soit, le taux de rafraîchissement natif est désormais à 120 Hz. Cependant, à l’inverse des autres versions, elle ne propose pas de 144 Hz pour le gaming. Cela ne l’empêche pas d’offrir un faible temps de réponse. Au niveau du rendu visuel, il faut reconnaître que les pics de luminosité, bien que bons, ne sont pas au niveau des autres produits de l’entreprise. Sinon, le taux de contraste est important et la colorimétrie précise. Bien que les couleurs nous semblent tout de même plus éclatantes avec les versions haut de gamme. Sinon, comme toujours, la calibration à la sortie d’usine est très bonne. La TV est compatible avec plusieurs standards HDR, mais fait toujours l’impasse sur le HDR10+.

Notons également que la partie audio peine à convaincre. Il est conseillé d’accompagner ce modèle d’une barre de son. En conclusion, si vous êtes à la recherche d’un bon téléviseur OLED, tout pile sous la barre des 1000 euros (en 55 pouces), c’est un choix tout indiqué.

LG 55QNED87, le téléviseur LG abordable et polyvalent

Si LG est principalement réputé pour ses téléviseurs OLED, la marque commercialise également des TV QNED. Ces dernières sont performantes, et ont surtout l’avantage d’être bien plus abordables. Dans le détail, il faut savoir que le taux de rafraîchissement natif atteint tout de même 120 Hz. Elle est donc compatible avec le gaming. Sinon, la qualité d’affichage est bonne, même s’il faut reconnaître que la profondeur des noirs n’est pas au niveau des produits haut de gamme.

De même, la luminosité est bonne, mais il faut tout avouer qu’on remarque un léger manque d’uniformité. Il faut aussi savoir que les angles de vision laissent à désirer. Pour la partie audio, ce modèle déploie une puissance de 40 W. Pour le prix, le résultat est honorable. Ensuite, la connectique intègre le strict essentiel. Nous retrouvons quatre sorties HDMI, dont deux en HDMI 2.1. Le tout est complété par deux ports USB et un connecteur Ethernet. WebOS est de la partie avec toutes les fonctionnalités que nous avons présentées précédemment. D’ailleurs, il est toujours agréable de pouvoir profiter de l’option Chromecast.

Pour conclure, nous sommes ici sur un bon téléviseur 4K compatible avec plusieurs standards HDR. Si votre budget est limité et que vous souhaitez investir dans un téléviseur de 55 pouces, ce produit offre un bon rapport qualité/prix. Notons qu’il faut ajouter 100 euros supplémentaires pour la version de 66 pouces.

LG OLED55C4, la qualité LG au meilleur prix

Une façon de faire baisser la facture est de vous tourner vers les modèles de la génération précédente. C’est pourquoi nous vous proposons la LG OLEDC4 avec une diagonale de 55 pouces. Cette dernière est encore disponible chez de nombreux revendeurs, ce qui n’est pas le cas des autres versions. Dans tous les cas, il s’agit d’une excellente TV 4K UHD. En effet, il y a eu peu d’évolutions apportées par la C5.

Plus concrètement, nous retrouvons une dalle OLED avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Ce téléviseur est compatible avec de nombreux standards HDR, mais également avec les normes VRR, ALLM et eARC (avec 144 Hz pour le gaming). Le tout est comme souvent accompagné par quatre ports HDMI 2.1. La connectique est complétée par trois ports USB, un connecteur Ethernet et une sortie audio numérique. Quoiqu’il en soit, la qualité d’image est bonne avec de bons contrastes et des noirs profonds. Mais il faut savoir que le nouveau modèle offre des pics de luminosité supérieurs. Le tout est accompagné par l’interface WebOS.

Vous pouvez donc profiter de Google Assistant ou d’Alexa (Amazon). Enfin, pour la partie audio, on note la compatibilité avec DTS:X, mais uniquement avec une barre de son compatible. En bref, c’est une solution aussi intéressante pour les cinéphiles que pour les joueurs.

🤔 Est-ce que LG est une bonne marque de téléviseur ?

Dans la catégorie des téléviseurs premium, LG s’impose comme l’une des références sur le marché. La marque est particulièrement réputée pour la qualité de ses TV OLED. Si vous achetez un produit de l’entreprise équipé de cette technologie, vous allez profiter d’une superbe qualité d’affichage. De même, comme le notent les experts et les consommateurs, les modèles du fabricant coréen sont fiables et offrent une bonne durabilité.

Sinon, les téléviseurs bénéficient d’une interface maison avec WebOS. Cette dernière est intuitive, complète et reçoit régulièrement des mises à jour. Seul bémol, les TV OLED de LG sont parmi les plus onéreuses.

🎮 Les TV LG sont-elles les meilleures pour le gaming ?

Difficile de dire si les TV LG sont les meilleures pour le gaming, mais elles sont sans conteste excellentes pour profiter des performances de la PS5 ou de la Xbox Series X. En effet, la majorité des modèles embarquent toutes les fonctionnalités essentielles.

Bien évidemment, vous devez surveiller certains critères techniques avant de faire votre achat. Votre téléviseur gaming doit posséder des ports HDMI 2.1, un taux de rafraîchissement à 120 Hz, un temps de réponse rapide (input lag) et des fonctions comme le VRR et l’ALLM. Si votre produit LG répond à tous ces points, alors vous pourrez profiter pleinement de la puissance de votre console.

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💰 Quel budget prévoir pour une bonne TV LG ?

Comme vous avez pu le constater, les téléviseurs OLED sont parmi les plus onéreux du marché. Et LG ne fait pas exception à la règle. Pour profiter d’un bon téléviseur de la marque coréenne, comptez sur un budget minimum de 1000 euros. Si vous souhaitez investir dans l’une des meilleures TV du fabricant avec une diagonale importante, alors les prix peuvent facilement excéder 2000 euros.

À l’inverse, nous trouvons tout de même quelques références abordables dans le catalogue de l’entreprise. En effet, les modèles équipés de la technologie QNED sont bien plus abordables. Ici, il est possible de se procurer de bonnes références (4K UHD) à partir de 500 euros. Cependant, il faut reconnaître que le marché de l’entrée de gamme reste dominé par les marques chinoises avec TCL et Hisense.

🔥 Les téléviseurs LG risquent-ils encore le marquage (burn-in) ?

Pendant longtemps, les téléviseurs OLED de LG et des autres fabricants ont souffert d’un problème récurrent : le marquage aussi connu sous le nom de « burn-in ». Pour faire simple, les pixels s’usent en cas d’affichage statique. Cela laisse une empreinte (ou fantôme) qui reste figée dans l’écran. Généralement, il est même possible de reconnaître le logo d’une chaîne de télévision en cas de marquage. À titre de comparaison, c’est comme laisser exposer un tableau au soleil. Au bout d’un moment, certaines parties vont se décolorer.



Si ce défaut touchait beaucoup les premières TV OLED, les fabricants ont fait des efforts pour régler ce problème. Si ce dernier peut toujours subvenir, il est devenu très rare. Les marques ont mis en place des mesures de sécurité (meilleure dissipation de la chaleur, atténuation de la luminosité d’un logo, etc.) avec les téléviseurs actuels. En résumé, bien que le risque zéro n’existe pas, vous ne devriez pas rencontrer le moindre problème avec une TV LG, de dernière génération, équipée de la technologie OLED.

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