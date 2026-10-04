Meilleure TV Hisense en octobre 2026 : quel modèle choisir ?

Hisense est désormais un acteur majeur sur le marché des TV. Il s’est imposé dans ce secteur concurrentiel grâce à des téléviseurs innovants (majoritairement QLED) et disposant d’un très bon rapport qualité/prix. Découvrez notre sélection des meilleures TV Hisense.

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Top 3 des TV Hisense

En l’espace de quelques années, les TV Hisense sont devenues de sérieuses concurrentes aux modèles des géants du secteur. Il faut dire que la marque propose une gamme complète, avec des téléviseurs couvrant toutes les tailles d’écran (diagonales de 43 à 100 pouces). De même, certaines références sont disponibles pour moins de 500 euros, mais il est également possible de trouver des produits premium. De même, les TV du constructeur sont souvent parfaites pour le gaming sur PS5 ou Xbox Series.

Précisons également que cette sélection est essentiellement composée d’appareils équipés de dalles QLED avec la 4K UHD. En effet, il s’agit de la technologie privilégiée par le fabricant. Qualité d’affichage, connectivité, fonctionnalités Smart TV, nous avons analysé de nombreux critères pour vous aidez à trouver la solution la mieux adaptée à vos besoins. Voici notre comparatif des meilleurs téléviseurs Hisense.

Hisense 55U7NQ, la TV Hisense au meilleur rapport qualité/prix

La TV Hisense 55U7NQ se place comme une solution à l’excellent rapport qualité/prix dans le catalogue du fabricant. En effet, elle offre une bonne qualité d’affichage et embarque toutes les fonctionnalités essentielles à un bon téléviseur gaming. Plus concrètement, nous sommes ici sur la version de 55 pouces avec un écran mini-LED. Le taux de rafraîchissement peut lui atteindre 144 Hz.

Nous notons un bon niveau de contrastes avec une colorimétrie assez précise. Comme si cela ne suffisait pas, elle affiche d’importants pics de luminosité. Seul bémol, les angles de vision laissent à désirer. Enfin, elle est compatible avec les normes HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. Ensuite, pour la partie jeux vidéo, elle dispose de deux ports HDMI 2.1 (sur un total de 4), et elle fonctionne avec les standards ALLM et VRR. En bref, c’est la TV gaming au meilleur prix. Cependant, ce modèle n’est pas exempt de tout reproche.

La partie audio peine à convaincre, et si ce point est important pour vous, complétez ce produit par une barre de son n’est pas une mauvaise idée. Enfin, le tout fonctionne avec l’interface Vidaa, vous donnant accès à l’assistant vocal Alexa (via la télécommande).

On aime On aime pas ✅ Excellente qualité d’affichage avec de bons contrastes ❌ Partie audio en retrait ✅ Pics de luminosité + plusieurs normes HDR ❌ Faiblesse des angles de vision ✅ Parfaitement adaptée au gaming (VRR, ALLM et 144 Hz) ✅ Consommation énergétique maîtrisée

Hisense 55E7NQ Pro, la meilleure TV à moins de 500 euros

Si vous êtes à la recherche d’une TV 4K de 55 pouces à moins de 500 euros, le modèle Hisense 55E7NQ Pro est un choix tout indiqué. En effet, dans cette tranche tarifaire, il va être difficile de trouver une solution plus intéressante. Dans le détail, et comme toujours avec le fabricant, nous retrouvons une dalle QLED avec une fréquence maximale de 144 Hz. Vous pouvez donc profiter de la 4K UHD avec des noirs profonds.

De plus, l’écran est très bien calibré, ce qui est une bonne surprise à la vue du tarif. Bien évidemment, tout n’est pas parfait. Un effet de blooming est présent et les angles de vision ne sont vraiment pas bons. Cependant, vous allez pouvoir profiter du Dolby Vision IQ et de l’HDR10+. C’est une habitude de la marque de proposer une compatibilité avec de nombreux formats HDR. Pour le gaming, vous avez accès au VRR et à l’ALLM ainsi qu’à plusieurs connecteurs HDMI 2.1. L’écosystème Vidaa se montre toujours aussi facile à prendre en main.

Ce dernier est complet et si vous avez l’habitude de Google TV, vous n’aurez aucune difficulté à le prendre en main. Enfin, la partie audio déploie une puissance audio de 40 W. Le résultat est franchement correct pour un produit d’entrée de gamme.

On aime On aime pas ✅ 4K UHD pour moins de 500 euros ❌ Angles de vision vraiment pas bons ✅ Solution abordable de téléviseur gaming ❌ Blooming bien présent ✅ Dalle QLED très bien calibrée ✅ Fonctionnent avec de nombreux standards HDR

Hisense 100U7KQ, le téléviseur XXL

Petite curiosité dans le catalogue Hisense, la TV 100U7KQ a la particularité de posséder une impressionnante diagonale de 100 pouces ! Si ce modèle ne s’adresse clairement pas à tout le monde, il a l’avantage d’avoir un tarif maîtrisé pour sa catégorie. En effet, les produits de même taille des autres concurrents coûtent presque deux fois plus cher. Cependant, cela reste un investissement certain.

Dans tous les cas, c’est la solution parfaite pour les cinéphiles à la recherche d’une expérience immersive. Une fois n’est pas coutume, nous retrouvons une dalle QLED avec un rafraîchissement atteignant 144 Hz avec un équipement adapté. Elle fonctionne avec plusieurs standards HDR et pour les possesseurs de consoles, il y a également la présence du VRR et de l’ALLM. Sinon, la colorimétrie est correcte tout comme le niveau de luminosité. Il n’y a rien à redire sur les contrastes malgré le format, mais l’écran manque un peu d’uniformité.

La partition sonore est réussie, mais nous conseillons tout de même d’investir dans une barre de son pour une expérience audio optimale. On regrette tout de même une connectique assez limitée pour un produit de 100 pouces. Ce modèle embarque simplement 4 ports HDMI, dont deux compatibles 2.1, deux ports USB, une sortie audio numérique et un connecteur Ethernet.

On aime On aime pas ✅ Son format XXL + belle qualité d’affichage ❌ Il va falloir lui trouver une place dans le salon ✅ Expérience immersive, top pour les fans de cinéma ❌ Petit manque d’uniformité de l’écran ✅ Nombreux supports HDR (Dolby Vision, HDR10, etc.) ✅ Vidaa OS complet et intuitif

Hisense 65UXKQ, la meilleure TV Hisense

Avec la Hisense 65UXKQ, nous arrivons sur les téléviseurs haut de gamme du constructeur. Cependant, toujours pas d’OLED, mais bien une dalle LCD avec rétroéclairage mini-LED. D’un autre côté, il faut reconnaître que la technologie QLED de ce produit offre un résultat impressionnant. Les pics de luminosité sont élevés et les contrastes tout simplement excellent. Même au niveau de la profondeur des noirs le rendu est superbe. En bref, la qualité d’affichage est absolument superbe. De plus, vous avez accès à une fréquence de 144 Hz ainsi qu’aux normes VRR et ALLM.

Pour la partie HDR, nous retrouvons la compatibilité avec HDR10+, HLG et Dolby Vision. C’est donc une TV polyvalente qui saura plaire aux amateurs de films et séries tout comme aux gamers. Pour la connectique, elle embarque tout l’essentiel avec 2 ports HMDI 2.1, sur un total de 4. Ensuite, elle surprend par ses capacités audio. Elle possède des haut-parleurs latéraux et frontaux déployant une puissance de 80 W. Le tout est compatible avec les standards Dolby Audio et Atmos DTS:X.

À l’inverse d’autres modèles, il n’est vraiment pas nécessaire de se procurer une barre de son pour une expérience optimale. Notre seul se reproche se situe au niveau de la télécommande imposante et peu ergonomique.

On aime On aime pas ✅ Bonne colorimétrie et profondeur des noirs ❌ Télécommande imposante et peu ergonomique ✅ Partie audio très réussie (80 W) ✅ Aussi intéressante pour les films que pour le gaming ✅ Connectique complète + nombreux standards HDR

Hisense 65A6N, grand format pour petit prix

Hisense est très probablement le seul fabricant à proposer un téléviseur de 65 pouces aux environs de 600 euros. Si votre budget est limité et que vous souhaitez investir dans une TV grand format, la version 65A6N offre le meilleur rapport qualité/prix. Bien évidemment, pour proposer un tarif si avantageux, le fabricant a dû faire quelques compromis. Tout d’abord, elle utilise la technologie Direct LED et la taux de rafraîchissement ne dépasse pas 60 Hz.

Avant d’entrer dans le détail, ce n’est pas du tout un modèle conseillé pour le gaming PS5/Xbox. Quoiqu’il en soit, la qualité d’affichage reste franchement bonne à la vue du tarif. Vous pouvez même profiter de la 4K UHD avec les normes HDR10, HDR10+ et Dolby Vision. La qualité audio est également correcte sans être incroyable. Cependant, le rendu n’est vraiment pas bon quand le son est poussé à fond. Pour le reste, l’installation est simple, et l’écosystème Vidaa toujours plus complet et facile à prendre en main. Sur cette partie, la marque a fait de gros efforts ces dernières années.

Dernier point, vous pouvez compter sur la connectivité Bluetooth accompagnée de 3 connecteurs HDMI et 2 ports USB.

On aime On aime pas ✅ Qualité d’image très correcte pour ce prix ❌ Taux de rafraîchissement limité à 60 Hz ✅ Rendu audio convenable ❌ Absolument pas adaptée au gaming ✅ Plusieurs standards HDR disponibles ✅ Installation simple et interface intuitive

📺 Les téléviseurs Hisense sont-ils fiables ?

Les téléviseurs Hisense sont des produits tout aussi fiables que ceux de ses concurrents. Tout comme les autres fabricants chinois, la marque a fait de gros efforts en matière de fiabilité. Si vous achetez un modèle du fabricant, vous pourrez aisément le conserver plusieurs années. Les consommateurs sont dans l’ensemble très satisfaits par leur téléviseur Hisense comme le montrent les nombreuses critiques positives sur différents sites. D’ailleurs, la majorité des références offrent une très bonne durabilité pour cette tranche tarifaire.

🤔 Hisense ou TCL : quelle est la meilleure marque ?

Hisense et TCL sont deux marques très similaires. Il s’agit de fabricants chinois réputés pour leurs téléviseurs au très bon rapport qualité/prix. Hisense est un peu plus présent sur le segment d’entrée de gamme que son concurrent avec de nombreux produits abordables. Les deux constructeurs utilisent majoritairement des dalles QLED, mais il semblerait que TCL ait un léger avantage au niveau de la qualité d’image.

Cependant, il n’y a rien non plus de décisif. La principale différence se situe dans les systèmes d’exploitation. En effet, Hisense utilise une interface maison nommée Vidaa tandis que TCL privilégie Google TV. Si la première rencontre parfois quelques soucis logiciels, ces derniers sont généralement corrigés très rapidement via des mises à jour. Ensuite, les deux OS sont faciles à prendre en main et proposent un large choix d’application.

En résumé, les deux marques sont des références en entrée de gamme avec des téléviseurs fiables et polyvalents. Au final, tout va dépendre de vos envies.

À lire aussi : notre comparatif dédié aux téléviseurs TCL

👾 Quelle TV Hisense choisir pour le gaming ?

Hisense a la particularité de proposer de nombreux téléviseurs parfaitement adaptés pour le gaming. Peu importe votre budget, il existe forcément une solution pour accompagner votre PS5 ou Xbox Series. Les versions E7NQ Pro et UXKQ sont des produits intéressants. Dans tous les cas, votre TV doit répondre à plusieurs critères. Pour vous aider dans vos recherches, nous avons listé les points importants à prendre en compte.

Trouver au moins deux ports HDMI au format 2.1

Un taux de rafraîchissement atteignant au minimum 120/144 Hz

Mode gaming : ALLM et/ou VRR

Si possible un input lag inférieur à 10ms

🧐 Qu’est-ce que le Vidaa OS d’Hisense ?

Comme vous avez pu le constater dans ce comparatif, Hisense n’utilise pas le classique Google TV, mais bien un écosystème maison nommé Vidaa. Toutes les Smart TV de la marque sont équipées de cette interface. Cette dernière se révèle fluide et intuitive. Vous avez accès à toutes les applications de streaming comme Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube MyCanal, etc. Vous pouvez également utiliser l’assistant vocal Alexa grâce à la télécommande.

Le tout est simple à utiliser, mais il faut reconnaître que l’on trouve un peu plus d’applications sur Google TV. En résumé, si ce point vous inquiète, vous pouvez être rassurés. Il est très facile de passer de Google TV à Vidaa.

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