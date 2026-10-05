Meilleure TV TCL en octobre 2026 : quel modèle choisir ? 

TCL s’est rapidement imposé comme un acteur majeur sur le marché des téléviseurs. Les produits de la marque se démarquent de la concurrence grâce à des produits bardés de fonctionnalités et disposant d’un très bon rapport qualité/prix. Découvrez notre sélection des meilleures TV TCL.

Top 3 des TV TCL en 2026

En l’espace de quelques années, le fabricant chinois TCL est devenu un incontournable sur le marché des Smart TV. Il faut dire que les téléviseurs de la marque possèdent des technologies de pointe tout en affichant des tarifs très agressifs. Elle commercialise une large gamme de produits avec des modèles accessibles à tous les budgets. De même, au sein de son catalogue, nous retrouvons de petites télés de 43 pouces, mais également des solutions aux larges diagonales avec un format de 98 pouces.

Quoiqu’il en soit, en matière de technologie, le fabricant est réputé pour la qualité de ses écrans QLED et des fonctionnalités rendant ses références parfaites pour le gaming. De même, tous les produits de l’entreprise bénéficient de l’écosystème Google TV. Nous avons analysé de nombreux téléviseurs pour vous aider à faire le bon choix en mettant en avant les points forts et les points faibles de plusieurs modèles. Voici notre comparatif des meilleures TV TCL.

TCL 65C9K, la meilleure TV TCL

La TCL 65C9K se positionne comme la référence des téléviseurs au grand format. D’ailleurs, ce modèle est sans conteste la TV 65 pouces au meilleur rapport qualité/prix. Dans le détail, cette dernière utilise la technologie QD-Mini LED du fabricant. Plus concrètement, nous ne sommes donc pas en présence d’une OLED que l’on trouve chez les concurrents. Quoi qu’il en soit, le taux de rafraîchissement atteint 144 Hz.

Comme toujours avec ce type de produit, les pics de luminosité sont excellents et les couleurs naturelles. Même les effets de blooming sont franchement limités pour un produit utilisant cette technologie. D’un autre côté, notre principal reproche est à faire au niveau du filtre antireflet qui peine à convaincre. Quoiqu’il arrive, c’est un téléviseur de choix pour les amateurs de cinéma et de jeux vidéo. D’ailleurs, celui-ci embarque deux ports HDMI 2.1 (sur un total de 4) et il est compatible avec les standards VRR et ALLM.

Enfin, il fonctionne avec plusieurs normes HDR, dont HDR10+ et Dolby Vision IQ. Au niveau du design, nous notons la présence d’un pied central, ce qui permet de positionner cette TV sur la majorité des meubles TV. Dernier point, l’ensemble fonctionne, comme toujours, sous Google TV.

TCL 65C805, la TV gaming pas chère

Si vous êtes à la recherche de la meilleure TV gaming abordable pour PS5 ou Xbox Series, nous ne pouvons que vous conseiller la TCL 65C805. En effet, ce modèle peu coûteux dispose de toutes les fonctionnalités essentielles pour profiter de toute la puissance offerte par les consoles de dernière génération. Plus précisément, nous retrouvons une dalle LCD avec un rétroéclairage mini-LED et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz.

À cela s’ajoute un total de 4 ports HDMI dont deux au format 2.1 et les technologies ALLM, VRR et FreeSync. En bref, ce modèle est également un choix intéressant pour brancher son PC. Si les contrastes et le rendu des couleurs sont bons, comme très souvent nous regrettons une dalle assez brillante. D’ailleurs, de manière assez surprenante le tout manque un brin de luminosité. Même, si à la pratique, pour ce prix, ce n’est pas non très problématique. D’un autre côté, nous apprécions les effets de blooming presque inexistants.

Cependant, l’audio est clairement le point faible de ce téléviseur. Si la puissance déployée de 30 W semble bonne sur le papier, à la pratique, le rendu peine à convaincre. Si la partie sonore est importante pour vous, nous vous conseillons d’investir dans une barre de son.

TCL 55A300W, la plus design des Smart TV

TCL vient directement s’attaquer aux fameux téléviseurs The Frame de Samsung avec son 55A300W. Si l’on compare les deux versions de 55 pouces, le modèle du fabricant chinois est environ 200 euros moins cher pour un rendu similaire. En bref, c’est une alternative intéressante. Dans tous les cas, il prend lui aussi la forme d’un tableau qu’il est conseillé d’installer sur son support mural.

Sinon, il est toujours possible de l’installer sur un meuble télé ou d’investir dans un pied mobile. Enfin, le design est étudié pour cacher le mieux possible les différents câbles et ainsi conserver un esthétisme épuré. Notons également que le manuel est clair et que le montage se révèle assez simple. Au niveau de la fiche technique, nous sommes donc sur une dalle QLED. Une nouvelle fois, nous pouvons profiter d’une fréquence allant jusqu’à 144 Hz et des standards Dolby Vision et HDR10+.

Ensuite, le niveau des contrastes est impressionnant et les pics de luminosité élevés. C’est donc un choix tout intéressant pour les cinéphiles. Ensuite, une fois que vous avez fini de regarder vos programmes, cette TV se transforme en véritable tableau parfait pour décorer son intérieur. Pour finir, une fois n’est pas coutume, ce modèle est animé par Google TV.

TCL 65C75B, la TV 4K grand format à petit prix

Si vous êtes à la recherche d’un grand téléviseur de 65 pouces à un tarif raisonnable, le TCL 65C75B est un choix tout indiqué. En effet, il est possible de trouver ce produit aux alentours de 500 euros chez plusieurs revendeurs. Bien évidemment, avec ce tarif, il va falloir faire plusieurs compromis. Vous pouvez profiter de la 4K UHD avec une dalle QLED tout ce qu’il y a de plus classique.

Néanmoins, il va falloir se contenter d’un rafraîchissement à 60 Hz. En bref, ce n’est pas la Smart TV de rêve pour les joueurs. Même si les ports HDMI 2.1 et les standards ALLM et VRR sont présents, on remarque vite la différence par rapport à un modèle à 120 Hz. Pour le reste, la qualité d’affichage reste correcte pour cette gamme, même si on regrette une luminosité assez faible. Sinon, comme toujours, nous retrouvons la compatibilité avec plusieurs modes HDR. Par contre, l’audio déçoit avec une puissance totale de 20 W. Investir dans une barre de son est presque obligatoire.

D’ailleurs, vous allez tout de même avoir accès à la technologie Dolby Atmos et Virtual:X. Dernier point, sachez qu’elle fonctionne sous Google TV et que vous allez retrouver tous les services essentiels. Notons tout de même que l’interface connaît parfois quelques ralentissements.

TCL 55C79K, la TV TCL au meilleur rapport qualité/prix

La TCL 55C79K se place comme l’un des téléviseurs 4K UHD avec le meilleur rapport qualité/prix du marché. Comme toujours avec la marque, nous profitons d’une interface fluide et d’une excellente qualité d’affichage pour un tarif raisonnable. Plus précisément, nous sommes une nouvelle fois sur une dalle QLED avec une fréquence pouvant atteindre 144 Hz.

Avant d’entrer dans le détail, sachez que ce modèle est lui aussi adapté au gaming sur PS5 et Xbox Series. Bien évidemment, nous trouvons deux ports HDMI 2.1 et les standards VRR et ALLM. Pour le reste, les couleurs sont vives et les contrastes très bons. Vous pouvez également bénéficier de la compatibilité avec les formats HDR10+ et Dolby Vision. C’est toujours un plus quand l’on sait que l’un ou l’autre sont parfois absents de certaines TV haut de gamme concurrentes. La partie audio n’est pas non plus en reste avec une puissance de 60 W.

Pour ce tarif, le résultat est franchement plus qu’honorable. Enfin, Google TV est appréciable au quotidien et vous pouvez même utiliser les assistants vocaux Google et Alexa d’Amazon. Petite curiosité, ce produit embarque un unique port USB, ce qui est un peu dommage.

🤔 Les téléviseurs TCL sont-ils fiables ?

Oui, les réviseurs TCL sont des produits fiables. Si dans de nombreux domaines, les marques chinoises avaient une mauvaise réputation, elles ont fait de gros progrès en matière de durabilité. Il suffit de consulter les avis des utilisateurs pour se rendre compte que si vous investissez dans une TV TCL, vous pouvez conserver cette dernière pendant plusieurs années. Dernier point, il est toujours conseillé d’acheter son produit chez un distributeur reconnu pour bénéficier d’un service après-vente de qualité cas de problème.

🇨🇳 Qui se cache derrière la marque TCL ?

TCL pour « The Creative Life » est un géant chinois de l’électronique fondé 1981. L’entreprise s’est diversifiée au fil du temps avec notamment le rachat de Thomson en 2003. Cette dernière se positionne désormais parmi les leaders mondiaux des téléviseurs bien qu’elle reste encore assez méconnue en France et en Europe. Aujourd’hui, il est possible d’acheter des TV TCL chez la majorité des revendeurs dont Boulanger, Fnac, Darty ou Amazon. Elle a gagné ses parts de marché en proposant des produits de bonne qualité avec des tarifs agressifs.

Sachez que le groupe commercialise également des appareils électroménagers dans l’Hexagone.

🧐 Quelle est la meilleure marque entre Samsung et TCL ?

Si les deux fabricants se placent parmi les leaders mondiaux des téléviseurs, il faut reconnaître que Samsung garde une longueur d’avance sur son concurrent TCL. En effet, la marque coréenne propose des produits plus innovants et propose un plus large choix. C’est notamment le cas sur le segment haut de gamme avec des modèles OLED ou QD-OLED qui restent supérieurs aux produits avec des dalles LCD. De même, le service après-vente de Samsung est plus développé.

D’un autre côté, TCL est réputé pour ses TV QLED à l’excellent rapport qualité/prix. Si cette technologie reste inférieure à l’OLED, elle vous permet d’obtenir des produits de qualité à des tarifs abordables. En effet, à un budget équivalent en entrée et en milieu de gamme, TCL propose souvent des caractéristiques techniques égales, voire supérieures. En bref, dans ce secteur la marque chinoise rivalise avec son concurrent. Cependant, sur le marché premium, Samsung reste la référence.

📺 Les téléviseurs TCL sont-ils adaptés au gaming sur PS5 et Xbox Series ?

Les téléviseurs TCL sont dans leur majorité une excellente solution de TV gaming pour PS5 et Xbox Series. Bien que plus abordables, ils intègrent tout de même toutes les fonctionnalités essentielles avec des rafraîchissements atteignant souvent 120 ou 144 Hz. Ensuite, ils possèdent des connecteurs HDMI 2.1 et le temps de réponse (latence) est généralement assez faible. Enfin, vous pouvez profiter des technologies VRR et ALLM.

Certains modèles embarquent même des modes qui optimisent automatiquement vos paramètres pour vous garantir la meilleure expérience de jeu possible. La majorité des références présentes dans notre comparatif sont parfaites pour jouer sur PS5 et Xbox Series.

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