Actuellement, le smartphone Apple haut de gamme au meilleur prix est l’iPhone Air. C’est ce dernier qui profite de la remise la plus importante. Du côté d’Amazon, vous pouvez vous le procurer pour 979 €, au lieu de 1 329 €.

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Après les iPhone 17 et 17 Pro Max, c’est désormais l’iPhone Air qui est à prix cassé pour le Black Friday. D’ailleurs, c’est le smartphone Apple qui profite de la réduction la plus importante avec une remise de 350 € par rapport à son tarif initial. Plus concrètement, vous pouvez obtenir ce dernier pour 979 €, au lieu de 1 329 €. Profitons-en pour rappeler que la firme de Cupertino a augmenté le prix de départ de tous ses téléphones ces derniers mois. Enfin, l’offre est uniquement valable avec le coloris noir. Pour le moment, c’est le seul modèle encore en stock chez Amazon, mais il est possible que les autres mobiles soient à nouveau disponibles dans les heures à venir.

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L’iPhone Air à moins de 1 000 € pour le Black Friday Amazon

Comme son nom le suggère, l’iPhone Air se présente comme l’iPhone le plus fin jamais commercialisé. En effet, il affiche une épaisseur de seulement 5,6 mm pour un poids de 165 g. C’est surprenant à dire, mais il est très agréable en main. Pour la partie technique, vous allez retrouver la puissante puce A19 Pro. Le niveau de puissance est impressionnant. Toutefois, il a tendance à vite monter en température.

iPhone Air amazon.fr 979,00 € Darty 697,00 € Reconditionné Fnac 697,00 € Occasion Cdiscount 702,00 € Reconditionné Pixmania 719,00 € Occasion Cdiscount 850,21 € Reconditionné RDC 885,00 € Fnac 979,00 € Cdiscount 979,00 € Darty 979,00 € Carrefour 984,00 € Pixmania 1 036,00 € RDC 1 079,00 € Materiel.net 1 079,00 € SFR 1 079,00 € RED by SFR 1 079,00 € E.Leclerc 1 146,05 € Wellbots 1 229,00 € Villatech 1 236,48 € MDA Electromenager 1 253,45 €

Pour une utilisation basique, les performances sont amplement suffisantes. À l’inverse, quand vous le poussez dans ses retranchements, la chauffe est rapide. Pour le reste, il est compatible avec iOS 27 et Apple Intelligence. Les fonctions et les outils IA sont toujours un petit plus. Il arbore une dalle Amoled de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Comme toujours, Apple nous gratifie d’un écran très bien calibré.

Sa principale faiblesse se situe au niveau de la photo. Il se contente d’un unique capteur de 48 Mpx. Si les clichés sont d’une excellente qualité pour un équipement aussi faible, ce n’est clairement pas le meilleur smartphone de la marque en photo. En termes d’autonomie, vous pouvez tenir la journée sans avoir à le recharger. Il est compatible avec les standards de recharge sans fil (Qi 2, Qi et MagSafe).

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