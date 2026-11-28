La meilleure manette de la PS5, la DualSense Edge, est à un prix imbattable pour le Black Friday. Ce contrôleur est au prix le plus bas sur Amazon. Vous pouvez acheter ce modèle pour 168 €, au lieu de 219 €.

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Alors que tout le monde ne parle que de GTA 6, Amazon en profite pour brader les accessoires de la PlayStation 5. Si vous avez déjà le jeu ou comptez l’acheter bientôt, il est important de posséder une bonne manette pour profiter du jeu dans de bonnes conditions. Dans ce domaine, la meilleure manette PS5 reste la DualSense Edge. Cette dernière est bradée pour le Black Friday. Sur Amazon, elle est affichée à 168 €, au lieu de 219 €. Si jamais vous voulez vraiment celle au coloris noir, sachez qu’elle est aussi en promo. Elle est disponible pour 179 € (voir tableau ci-dessous). Si on parle ici de GTA 6, la DualSense Edge reste une superbe manette pour les fans de FPS et d’autres jeux.

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Si la DualSense Edge reprend la forme de la manette basique PS5, elle offre bien plus d’options que cette dernière. En effet, elle est livrée avec tout un ensemble d’accessoires pour personnaliser votre contrôleur. Il est, par exemple, possible de changer les sticks. Mais ce n’est pas tout. Vous pouvez aussi ajuster les zones mortes des gâchettes ou régler la sensibilité des joysticks. Cela permet de facilement s’adapter à son jeu.

DualSense Edge Blanc Noir amazon.fr 168,00 € PC Componentes 153,97 € Occasion Cdiscount 169,99 € joybuy.fr 179,99 € Carrefour 189,99 € Boulanger 190,99 € Fnac 193,99 € Occasion RDC 198,90 € Cdiscount 198,98 € Micromania-Zing 199,99 € Alternate 202,90 € PC Componentes 209,99 € Darty 210,04 € Fnac 219,99 € Fnac 229,23 € Cultura 234,19 € Son-Vidéo 239,99 € Auchan 256,92 €

D’ailleurs, vous pouvez enregistrer plusieurs profils et passer rapidement de l’un à l’autre. Une aubaine quand on passe d’un FPS à un RPG. Ensuite, elle reste confortable en main bien que vous deviez savoir qu’elle est plus lourde que la manette originale. Pour le reste, vous pouvez la connecter en Bluetooth ou bien en filaire via son câble USB-C (livré avec le contrôleur). Mais elle ne fonctionne pas seulement avec la PS5.

En effet, il est possible de la brancher à d’autres appareils, notamment les ordinateurs sous Windows 11. D’ailleurs, l’application de personnalisation « PlayStation Accessories » est directement accessible depuis un PC. Enfin, Sony annonce une autonomie de 5h30 pour sa DualSense Edge. Un chiffre correct, sachant qu’il est tout à fait possible de jouer en la rechargeant. Dernièrement, rappelons qu’elle est livrée avec son étui de transport.

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