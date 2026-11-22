Le Black Friday 2026 bat son plein chez Amazon ! Smartphones, ordinateurs portables, écouteurs, objets connectés et appareils électroménagers sont en promotion. De nombreux produits sont à prix cassé chez le célèbre revendeur et il n’est pas nécessaire d’être membre du programme Prime pour en profiter. Voici notre sélection des 10 meilleures offres pour le Black Friday Amazon.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

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Le Black Friday est un rendez-vous incontournable sur Amazon. Lors de cet événement, le géant du commerce en ligne multiplie les promotions dans pratiquement tous les rayons. Informatique, électroménager, smartphones, tablettes, jeux vidéo, toute une ribambelle de produits est à prix cassé. Vous pouvez profiter de réductions intéressantes sur des appareils de grandes marques comme Apple, Samsung, Xiaomi, Sony ou Google. N’oubliez pas non plus que les objets Amazon comme les liseuses Kindle, les enceintes connectées Echo et les Fire TV sont aussi en promo. Pour vous faire gagner du temps, la rédaction de BuzzArena a sélectionné pour vous les 10 meilleures offres du Black Friday Amazon 2026.

👉 Les meilleures offres Amazon du moment

🔥Les 3 promos Amazon à ne surtout pas rater aujourd’hui

AirPods Pro 3 à 188 €

AirPods Pro 3 amazon.fr 188,00 € Carrefour 148,99 € PC Componentes 168,59 € Occasion Fnac 205,00 € Occasion joybuy.fr 209,00 € Fnac 214,00 € Boulanger 214,00 € Cdiscount 214,00 € Carrefour 214,00 € Darty 214,00 € Cdiscount 215,00 € PC Componentes 215,00 € Darty 219,90 € Reconditionné Alternate 228,90 € E.Leclerc 229,00 € Topbiz FR 247,89 € RDC 249,00 € Son-Vidéo 249,00 € Materiel.net 249,00 €

Les meilleurs écouteurs d’Apple, les AirPods Pro 3, s’affichent à un prix encore jamais vu pour le Black Friday Amazon. Avec un peu plus de 60 € de remise, c’est le moment ou jamais de craquer pour ce modèle haut de gamme.

Excellente qualité audio avec une réduction de bruit active performante.

avec une Tiennent parfaitement bien aux oreilles et sont adaptés au sport.

et sont adaptés au sport. Nombreuses fonctionnalités pour iOS comme l’Audio Spatial.

Commandes complètes avec la possibilité de gérer le volume depuis la tige.

Amazon Fire TV Stick 4K Plus à 37 €

Amazon Fire TV Stick 4K Plus amazon.fr 37,99 € ElectroDepot 37,99 € Cdiscount 37,99 € PC Componentes 50,99 € Carrefour 53,83 € Son-Vidéo 84,99 €

Si vous souhaitez transformer votre vieux téléviseur en une véritable Smart TV, l’Amazon Fire TV Stick 4K Plus est un choix tout indiqué. De plus, pendant le Black Friday, l’accessoire est simplement à moitié prix !

Facile à installer (se connecte sur un port HDMI) et interface intuitive.

(se connecte sur un port HDMI) et interface intuitive. Compatible avec la 4K UHD (Dolby Vision, HDR10, HDR10+ et HLG).

Livré avec sa télécommande (intègre un micro avec assistant vocal Alexa).

(intègre un micro avec assistant vocal Alexa). Possibilité d’accéder à Amazon Luna, au Xbox Game Pass et au Nvidia GeForce NOW.

Google Pixel 11 à 599 €

Google Pixel 11 amazon.fr 599,00 € Back Market 708,00 € Reconditionné

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone Android haut de gamme pour le Black Friday, le Google Pixel 11 est un choix tout indiqué. Il perd 400 € sur Amazon et il est donc disponible au même prix qu’un mobile de milieu de gamme.

Format compact avec une dalle OLED de 6,3 pouces au rafraîchissement à 120 Hz .

. Propulsé par un processeur Google Tensor G6 (256 Go de stockage / 12 Go de RAM).

(256 Go de stockage / 12 Go de RAM). Autonomie solide avec une journée d’utilisation et charge de 25 W.

avec une journée d’utilisation et charge de 25 W. Excellent en photographie avec grand-angle 50 Mpx, ultra grand-angle 13 Mpx et téléobjectif 10 Mpx.

🛍️ FAQ : ce qu’il faut savoir du Black Friday Amazon

Quand se termine le Black Friday Amazon ?

Amazon lance toujours son Black Friday en avance, bien avant le 27 novembre, date officielle de l’événement. Si à une époque nous parlions de Black Friday Week, nous sommes désormais plus proches du Black Friday Month. La période de promotion a commencé dès la mi-novembre et va s’étendre jusqu’au 30 novembre avec le Cyber Monday. Si vous avez besoin de faire des achats pour Noël, c’est le meilleur moment. En bref, il ne vous reste plus qu’une semaine pour faire de bonnes affaires.

Faut-il être Amazon Prime pour profiter des bonnes affaires ?

Non, vous n’avez pas nécessairement besoin d’être un abonné Amazon Prime. La grande majorité des promotions en lien avec le Black Friday sont ouvertes à tous. Cependant, il arrive que quelques offres soient réservées aux membres Amazon Prime. Mais dans l’ensemble, c’est rarement le cas pendant cet événement. Rappelons tout de même que l’abonnement permet de se faire livrer gratuitement et de profiter de la livraison accélérée, ce qui peut parfois être un plus. De même, vous avez le droit à un essai de 30 jours et le Black Friday peut être la bonne occasion pour tester le service.

Amazon gonfle-t-il les prix pendant le Black Friday ?

Amazon est régulièrement accusé de gonfler les prix avant le Black Friday. Sachez que les promotions présentes dans cet article ont été vérifiées pour vous permettre d’accéder aux vraies bonnes affaires. Si vous avez un doute sur un prix, surveillez l’historique des tarifs directement depuis la page du produit. Sur ce point, il faut reconnaître qu’Amazon reste un peu plus transparent que la majorité de ses concurrents.