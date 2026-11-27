Tout juste lancé, le réveil connecté Echo Time est déjà à prix cassé sur Amazon. Ce dernier a droit à 51 % de remise à l’occasion du Black Friday 2026. Celui-ci est proposé pour 104 €, au lieu de 214 €.

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Le Black Friday bat son plein sur Amazon. Sans surprise, les produits de la marque sont ceux qui profitent des meilleures remises. Après les enceintes connectées, ce sont les réveils connectés qui sont en promotion. Plus précisément, c’est l’Amazon Echo Time qui s’affiche à un tarif imbattable avec une réduction de 61 %. Vous pouvez acheter ce produit pour 104 €, au lieu de 214 €. La promo est valable avec tous les coloris. Il est aussi possible d’acheter un pack comprenant l’Echo Time et une prise connectée Tapo pour 109 €, au lieu de 236 €. Dans tous les cas, c’est une jolie idée de cadeau pour Noël qui est maintenant à moitié prix avec le Black Friday.

Profitez de 51 % de remise sur l’Echo Time

L’Amazon Echo Time est un produit un peu particulier au sein du catalogue de la marque. Ce n’est pas à proprement parler une enceinte connectée, mais bien un réveil connecté. Toutefois, les deux catégories partagent quelques similarités. Ici, vous allez retrouver un petit écran sur la face avant de l’appareil qui sert à afficher l’heure et différentes notifications. Ce dernier est personnalisable et il y a beaucoup de choix.

Echo Time amazon.fr 104,99 €

Bien évidemment, ce modèle intègre un micro qui permet d’échanger avec l’assistant vocal Alexa+. Cette dernière comprend très bien les instructions. Vous pouvez lui demander de jouer la musique ou des sons relaxants avant de vous coucher. De même, elle possède une fonction alarme intelligente qui vous réveille au meilleur moment, parfois quelques minutes avant l’horaire souhaité, pour vous garantir un réveil en douceur.

D’ailleurs, le système d’éclairage progressif est un petit plus. L’Amazon Echo Time peut également servir de hub connecté pour gérer vos différents accessoires. Autre point important, il est possible de désactiver le microphone pour protéger votre vie privée. Le haut-parleur arrière offre une bonne qualité, mais ce n’est clairement pas la meilleure dans ce domaine. C’est suffisant pour sonoriser une petite pièce, mais il ne faut pas trop en attendre.

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