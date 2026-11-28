Le Samsung Galaxy S26 est au meilleur prix à l’occasion du Black Friday. En cumulant une promotion Amazon, ainsi qu’une offre de remboursement Amazon, vous pouvez acheter ce dernier pour 799 €, au lieu de 1 119 €.

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Comme chaque année, il est possible de faire de très bonnes affaires sur les appareils Samsung durant le Black Friday. Tous les appareils de dernière génération sont en promotion, dont l’excellent Galaxy S26. Ce dernier est affiché à 899 €, au lieu de 1 119 € chez Amazon et de nombreux revendeurs. Mais il est encore possible de faire baisser son prix. En effet, Samsung propose une ODR d’un montant de 100 €, ce qui fait chuter le tarif à 799 €. Pour en profiter, il vous suffit de remplir ce formulaire après l’achat. En bref, le téléphone va vous revenir à 799 €. L’offre est valable avec tous les coloris. En prime, Amazon vous offre le chargeur secteur.

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Le Galaxy S26 au meilleur prix sur Amazon

Dans le détail, le Samsung Galaxy S26 est un smartphone Android et haut de gamme. Dans la génération actuelle, il est celui qui offre le format le plus compact. En effet, il devient de plus en plus rare de trouver des téléphones avec de petites diagonales. Vous allez retrouver une dalle Amoled de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La qualité d’affichage est bonne, il n’y a rien à redire sur cette partie.

Samsung Galaxy S26 Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra amazon.fr 899,00 € Cdiscount 604,40 € Pixmania 716,20 € Occasion joybuy.fr 719,00 € Pixmania 726,66 € Joom 787,00 € Fnac 842,99 € Occasion Boulanger 899,00 € Samsung 899,00 € PC Componentes 999,00 € Fnac 1 002,99 € Darty 1 002,99 € RDC 1 119,95 € Materiel.net 1 119,95 € Cdiscount 1 319,99 €

Ce modèle fonctionne sous One UI, une interface directement basée sur Android. Cette dernière donne accès à de nombreuses fonctionnalités, dont des options IA. Plusieurs outils en lien avec Gemini sont intégrés au mobile. Ensuite, il dispose d’un processeur Exynos 2600. Ce dernier est épaulé par 12 Go de RAM. Samsung a fait des progrès au niveau de ses puces et cela se remarque avec les performances de son Galaxy S26.

Celui-ci est adapté à tous les types d’utilisation. En bref, la puissance est amplement suffisante pour la majorité des tâches. Il possède une petite batterie de 4 300 mAh, mais cette dernière assure sans le moindre souci une journée d’autonomie. Par contre, on attend toujours des améliorations sur la vitesse de charge (ici 25 W). Dernièrement, son triple module photo offre une bonne polyvalence. C’est un bon smartphone photo.

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