Pendant le Black Friday, l’Apple Watch SE 3 s’affiche au meilleur prix sur Amazon. Cette montre connectée parfaite pour les utilisateurs iOS est bradée. Elle est disponible pour 225 €, au lieu de 269 €.

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Vous êtes à la recherche d’une Apple Watch pour ses fonctions santé ou son suivi sport ? Bonne nouvelle, les montres connectées de la marque à la pomme sont à prix cassé avec le Black Friday. Si vous avez un budget limité, l’offre la plus intéressante est à trouver du côté d’Amazon. En effet, chez ce revendeur, vous pouvez acheter une Apple Watch SE 3 pour 225 €, au lieu de 269 €. La remise peut sembler légère, mais il est rare de trouver ce modèle à un tarif aussi bas. L’offre concerne la version GPS avec un boîtier de 40 mm. C’est le format parfait si vous avez un petit poignet.

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L’Apple Watch SE 3 au prix le plus bas pour le Black Friday

Pour résumer, l’Apple Watch SE 3 se présente comme la montre connectée Apple avec le meilleur rapport qualité/prix. Elle offre un grand nombre de fonctionnalités et s’intègre parfaitement bien dans l’écosystème iOS. D’ailleurs, il faut posséder un iPhone pour utiliser cet appareil. Si vous êtes un utilisateur Android, vous allez devoir passer votre chemin. Pour le reste, nous sommes en présence de la version compacte.

Apple Watch SE 3 amazon.fr 225,00 € Fnac 222,00 € Occasion Darty 222,99 € Reconditionné Cdiscount 225,00 € Boulanger 229,00 € Cdiscount 234,00 € Fnac 235,00 € Darty 235,00 € RDC 269,00 € Materiel.net 269,00 € Villatech 273,73 € MDA Electromenager 282,96 €

En effet, ce modèle dispose d’un boîtier de 40 mm. L’écran dispose de la technologie Amoled, mais la luminosité est un peu limitée. Cela se remarque essentiellement quand on l’utilise en plein soleil. Pour autant, le tactile est réactif et la qualité d’affichage bonne. Au niveau des fonctions santé, elle assure le suivi de la fréquence cardiaque, mais fait l’impasse sur l’ECG, la SpO2 et l’hypertension.

Le suivi du sommeil (dont apnée du sommeil) et le suivi du cycle sont présents. Toutefois, il faut reconnaître que l’Apple Watch SE 3 reste principalement orientée sport. Bien évidemment, les options en lien avec la santé fonctionnent très bien. Pour le reste, la firme de Cupertino propose un GPS très précis, un élément essentiel pour les sportifs. De même vous pouvez la garder au poignet pour aller nager. Seul bémol, elle va difficilement offrir plus d’une journée d’autonomie.

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