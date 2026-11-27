Amazon a décidé de brader tous les smartphones Apple d’anciennes générations, dont le très bon iPhone 17 Pro Max (512 Go). Bien que les stocks s’amenuisent, ce dernier est proposé pour 1 569 €, au lieu de 1 729 €.

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Le Black Friday reste un moment privilégié pour faire de bonnes affaires sur les smartphones Apple. Si vous souhaitez changer d’iPhone ou investir dans un premier modèle, c’est le moment de faire son achat. Tous les appareils ou presque sont en promotion, dont l’iPhone 17 Pro Max. Ce modèle qui a déjà disparu de l’Apple Store est encore disponible en promotion sur Amazon. Ce dernier est affiché à 1 569 €, au lieu de 1 729 €. La remise est assez faible, mais il y a peu de chances pour que le prix continue de diminuer, sachant que c’est un objet très recherché. La promo concerne uniquement le modèle dans le coloris orange cosmique avec 512 Go de stockage. Actuellement, il n’y a plus de stocks pour la version 256 Go.

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L’iPhone 17 Pro Max en promo sur Amazon

Disons-le tout de suite, bien que l’iPhone 18 Pro Max apporte des évolutions, l’iPhone 17 Pro Max reste l’un des meilleurs smartphones du marché. En effet, il y a peu d’appareils qui sont aussi performants. Tout d’abord, il embarque la très puissante puce A19 Pro. Cette dernière offre un niveau de performances exceptionnelles. Le téléphone est adapté à tous les usages, et la chauffe reste maîtrisée, même avec les tâches exigeantes.

iPhone 17 Pro Max amazon.fr 1 569,00 € Darty 1 148,00 € Reconditionné Fnac 1 148,00 € Occasion Cdiscount 1 176,00 € Reconditionné Pixmania 1 192,90 € Occasion Boulanger 1 349,99 € Reconditionné PC Componentes 1 405,46 € Reconditionné Carrefour 1 462,99 € Pixmania 1 506,00 € E.Leclerc 1 589,00 € Cdiscount 1 609,00 € RDC 1 629,00 € Fnac 1 629,00 € Boulanger 1 629,00 € Darty 1 629,00 € Materiel.net 1 629,00 € SFR 1 629,00 € RED by SFR 1 629,00 € Wellbots 1 729,00 €

Mais ce n’est pas tout. Avec ce téléphone, vous avez le droit aux fonctions en lien avec Apple Intelligence. Ces options IA peuvent être un plus au quotidien. Ensuite, il offre une très bonne qualité d’affichage avec une dalle Amoled rafraîchie à 120 Hz. La diagonale de 6,9 pouces offre un bon confort d’utilisation. La Dynamic Island et le Face ID sont évidemment de la partie. Sur cette partie, c’est un sans-faute.

Il n’est pas non plus en reste sur la photographie avec son module à trois capteurs. Tous les objectifs ont une définition de 48 Mpx. De jour, les clichés sont superbes. Cependant, il faut reconnaître que son successeur est plus à l’aise une fois la nuit tombée. L’iPhone 17 Pro Max offre une autonomie importante. Avec une utilisation basique, vous pouvez passer presque deux jours sans le recharger.

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