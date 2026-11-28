Pour le Black Friday, le Google Pixel 11 Pro s’affiche à un prix simplement imbattable. En effet, sur Amazon, vous pouvez acheter ce smartphone Android haut de gamme pour 895 €, au lieu de 1 119 €.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Amazon sur le Pixel 11 Pro

Amazon a décidé de casser les prix sur les smartphones Google pendant le Black Friday. Tous les appareils de la marque ont droit à d’importantes remises, dont les modèles haut de gamme. Ici, l’offre la plus intéressante est à retrouver du côté du Google Pixel 11 Pro. Ce dernier, lancé à 1 199 €, est disponible pour seulement 895 € durant le Black Friday Amazon. L’offre est valable avec tous les coloris. Notez qu’il ne vous reste plus que peu de temps pour profiter de ce bon plan. De même, il y a peu de chances pour que son prix continue de diminuer avant la fin de l’événement.

À lire aussi : voici tout ce que vous devez savoir du Black Friday 2026

Le Pixel 11 Pro au meilleur prix sur Amazon

Sur le marché actuel, le Google Pixel 11 Pro se présente comme un smartphone haut de gamme sous Android. Cet appareil est une très bonne alternative aux Samsung Galaxy et autres Xiaomi. En plus de disposer d’une belle fiche technique, il vous permet de profiter d’une interface Android sans la moindre surcouche. Tout est épuré et le système est très facile à prendre en main. D’une certaine façon, c’est aussi intuitif qu’iOS.

Pour le reste, ce modèle dispose d’un écran de 6,3 pouces. C’est donc un téléphone au format compact, agréable en main. La dalle dispose de la technologie OLED avec un rafraîchissement à 120 Hz. Il n’y a rien à redire sur la qualité d’affichage. Pour la partie photo, vous allez trouver un module à trois capteurs. Ce dernier comprend un grand-angle de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 48 Mpx et un téléobjectif de 48 Mpx.

Pour faire simple, sous cette barre symbolique des 900 €, le Pixel 11 Pro se place comme le meilleur des smartphones photo. Sinon, il est équipé d’un processeur Google Tensor G6 épaulé par 12 Go de RAM. La navigation est fluide, mais il manque de puissance pour les tâches exigeantes. En bref, il n’est pas le mieux adapté pour le gaming. Notons tout de même qu’il est bardé de fonctions IA en lien avec Gemini. Enfin, vous pouvez compter sur une bonne journée d’autonomie.

Nos autres articles bons plans pour le Black Friday