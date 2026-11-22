Le Black Friday a déjà commencé chez Samsung ! Smartphones Galaxy S26, Galaxy Z Fold8, tablettes Galaxy Tab, montres connectées et écouteurs, de nombreux produits de la marque sont proposés à prix réduit. Tout le catalogue du fabricant est concerné et les bonnes affaires sont plus que nombreuses. Découvrez notre sélection des meilleures offres Samsung pour le Black Friday 2026.
Pour faire simple, le Black Friday est le rendez-vous incontournable pour acheter un produit Samsung à prix réduit. La marque coréenne multiplie les promotions pour l’occasion. Vous pouvez accéder à ces dernières sur la boutique officielle Samsung, mais aussi chez les revendeurs tiers comme Amazon ou Fnac. Les smartphones Galaxy S26, les modèles pliants Galaxy Z, les tablettes Galaxy Tab, les montres Galaxy Watch et les écouteurs Galaxy Buds sont les produits mis en avant pour l’événement. Pour vous aider à trouver les meilleures offres du Black Friday Samsung 2026, nous avons sélectionné les promotions les plus intéressantes du moment.
🍎 Toutes les offres du Black Friday Samsung
- Samsung Galaxy S26 Ultra à 1 099 €, au lieu de 1 569 €
- Samsung Galaxy S26 à 899 €, au lieu de 1 119 €
- Samsung Galaxy S25 à 599 €, au lieu de 899 €
- Samsung Galaxy Z Fold8 à 1 788 €, au lieu de 1 999 €
- Samsung Galaxy A57 + casque Bluetooth à 449 €, au lieu de 569 €
- Samsung Galaxy A17 à 173 €, au lieu de 299 €
- Samsung Galaxy Buds4 Pro à 159 €, au lieu de 249 €
- Samsung Galaxy Buds3 Pro à 119 €, au lieu de 239 €
- Samsung Galaxy Buds3 FE à 99 €, au lieu de 149 €
- Samsung Galaxy Watch8 à 219 €, au lieu de 329 €
🔥 Les 3 bons plans Samsung à ne pas rater aujourd’hui
Samsung Galaxy S26 Ultra à 1 099 €
Le meilleur smartphone de Samsung perd presque 500 € pendant le Black Friday. Sachez que la remise supplémentaire de 100 € indiquée sur la page du produit s’applique automatiquement au moment du paiement.
- Smartphone grand format avec une dalle Amoled de 6,9 pouces rafraîchie à 120 Hz.
- Appareil performant avec 12 Go de mémoire vive et une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5.
- Fonctionne sous One UI (Android) et intègre des fonctions IA (Gemini).
- Véritable référence de la photographie avec ses quatre capteurs (objectif principal de 200 Mpx).
- Livré avec son stylet S-Pen.
Samsung Galaxy A17 à 173 €
Envie d’un smartphone abordable à moins de 200 € ? Alors cette promotion Amazon va vous intéresser. La référence des mobiles Android d’entrée de gamme est à seulement 173 €.
- Offre un grand confort d’utilisation avec son écran OLED de 6,7 pouces à 120 Hz.
- Performances suffisantes pour un usage basique et une navigation fluide.
- Batterie de 5 000 mAh qui lui confère un à deux jours d’autonomie.
- Propose quelques fonctionnalités en lien avec l’intelligence artificielle.
Samsung Galaxy Buds4 Pro à 159 €
Si vous êtes le propriétaire et que vous êtes à la recherche de bons écouteurs sans fil, les Samsung Galaxy Buds4 Pro sont la meilleure paire disponible. Cette dernière s’affiche à un prix imbattable pour le Black Friday Amazon.
- La réduction de bruit active (ANC) offre une excellente isolation.
- Ils sont confortables et ils tiennent bien aux oreilles (certifiés IP57).
- Commandes complètes et parfaite intégration dans l’interface Samsung.
- Six heures d’autonomie avec l’ANC activée (25 heures en comptant les charges du boîtier).
🛍️ FAQ – Ce que vous devez savoir du Black Friday 2026
Peut-on cumuler les remises Samsung et les offres de remboursement ?
Oui, vous pouvez directement profiter d’une remise au moment de l’achat et cumuler la réduction avec l’une des nombreuses offres de remboursement. Cela est valable que vous fassiez votre achat sur la boutique officielle ou chez un revendeur comme Amazon ou Cdiscount. Attention toutefois, les ODR ne sont pas disponibles si vous passez par un marketplace. Vous devez obligatoirement passer par l’enseigne principale.
Les offres Samsung sont-elles plus intéressantes chez le constructeur ou les revendeurs ?
Généralement, les promotions les plus intéressantes sont à trouver du côté des autres revendeurs. En effet, Amazon, Fnac, Darty et les autres ont tendance à proposer des remises plus importantes. Cependant, ce n’est pas toujours le cas. Il arrive que l’offre la plus intéressante soit à trouver du côté de la boutique officielle. Dans le doute, comparez bien les prix avant de réaliser votre achat.
Un avis, une expérience, un désaccord ? La discussion est ouverte.