Le Black Friday a déjà commencé chez Samsung ! Smartphones Galaxy S26, Galaxy Z Fold8, tablettes Galaxy Tab, montres connectées et écouteurs, de nombreux produits de la marque sont proposés à prix réduit. Tout le catalogue du fabricant est concerné et les bonnes affaires sont plus que nombreuses. Découvrez notre sélection des meilleures offres Samsung pour le Black Friday 2026.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Découvrez toutes les offres Black Friday sur la boutique officielle Samsung

Pour faire simple, le Black Friday est le rendez-vous incontournable pour acheter un produit Samsung à prix réduit. La marque coréenne multiplie les promotions pour l’occasion. Vous pouvez accéder à ces dernières sur la boutique officielle Samsung, mais aussi chez les revendeurs tiers comme Amazon ou Fnac. Les smartphones Galaxy S26, les modèles pliants Galaxy Z, les tablettes Galaxy Tab, les montres Galaxy Watch et les écouteurs Galaxy Buds sont les produits mis en avant pour l’événement. Pour vous aider à trouver les meilleures offres du Black Friday Samsung 2026, nous avons sélectionné les promotions les plus intéressantes du moment.

🍎 Toutes les offres du Black Friday Samsung

🔥 Les 3 bons plans Samsung à ne pas rater aujourd’hui

Samsung Galaxy S26 Ultra à 1 099 €

Galaxy S26 Ultra amazon.fr 1,00 € Fnac 950,88 € Occasion RDC 987,88 € Pixmania 1 020,89 € Occasion Darty 1 026,00 € Reconditionné amazon.fr 1 045,00 € PC Componentes 1 159,00 € Fnac 1 199,00 € Darty 1 199,00 € Boulanger 1 399,00 € Samsung 1 399,00 € Carrefour 1 469,00 € MDA Electromenager 1 476,00 € Villatech 1 567,86 € RED by SFR 1 569,00 € SFR 1 569,00 € RDC 1 569,95 € Materiel.net 1 569,95 €

Le meilleur smartphone de Samsung perd presque 500 € pendant le Black Friday. Sachez que la remise supplémentaire de 100 € indiquée sur la page du produit s’applique automatiquement au moment du paiement.

Smartphone grand format avec une dalle Amoled de 6,9 pouces rafraîchie à 120 Hz .

. Appareil performant avec 12 Go de mémoire vive et une puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 .

. Fonctionne sous One UI (Android) et intègre des fonctions IA (Gemini) .

et intègre des . Véritable référence de la photographie avec ses quatre capteurs (objectif principal de 200 Mpx) .

. Livré avec son stylet S-Pen.

Samsung Galaxy A17 à 173 €

Samsung Galaxy A17 5G amazon.fr 173,00 € Cdiscount 169,00 € Fnac 180,99 € Occasion joybuy.fr 189,00 € Pixmania 197,00 € E.Leclerc 199,00 € Alternate 209,90 € PC Componentes 219,00 € Darty 220,39 € Fnac 220,40 € RDC 220,70 € Pixmania 221,00 € Occasion Carrefour 221,44 € ElectroDepot 228,00 € Boulanger 229,00 € Samsung 229,00 € Carrefour 229,99 € RDC 249,95 € Darty 252,00 € Darty 255,00 € Occasion Cdiscount 269,99 € RED by SFR 279,00 € SFR 279,00 € Materiel.net 299,95 € Joom 306,00 €

Envie d’un smartphone abordable à moins de 200 € ? Alors cette promotion Amazon va vous intéresser. La référence des mobiles Android d’entrée de gamme est à seulement 173 €.

Offre un grand confort d’utilisation avec son écran OLED de 6,7 pouces à 120 Hz.

Performances suffisantes pour un usage basique et une navigation fluide.

pour un usage basique et une navigation fluide. Batterie de 5 000 mAh qui lui confère un à deux jours d’autonomie.

Propose quelques fonctionnalités en lien avec l’intelligence artificielle.

Samsung Galaxy Buds4 Pro à 159 €

Galaxy Buds4 Pro amazon.fr 159,00 € Carrefour 152,00 € Cdiscount 154,00 € joybuy.fr 159,00 € RDC 165,99 € Fnac 180,52 € Darty 180,52 € amazon.fr 195,53 € PC Componentes 235,00 €

Si vous êtes le propriétaire et que vous êtes à la recherche de bons écouteurs sans fil, les Samsung Galaxy Buds4 Pro sont la meilleure paire disponible. Cette dernière s’affiche à un prix imbattable pour le Black Friday Amazon.

La réduction de bruit active (ANC) offre une excellente isolation.

Ils sont confortables et ils tiennent bien aux oreilles (certifiés IP57).

et ils tiennent bien aux oreilles (certifiés IP57). Commandes complètes et parfaite intégration dans l’interface Samsung.

et parfaite intégration dans l’interface Samsung. Six heures d’autonomie avec l’ANC activée (25 heures en comptant les charges du boîtier).

🛍️ FAQ – Ce que vous devez savoir du Black Friday 2026

Peut-on cumuler les remises Samsung et les offres de remboursement ?

Oui, vous pouvez directement profiter d’une remise au moment de l’achat et cumuler la réduction avec l’une des nombreuses offres de remboursement. Cela est valable que vous fassiez votre achat sur la boutique officielle ou chez un revendeur comme Amazon ou Cdiscount. Attention toutefois, les ODR ne sont pas disponibles si vous passez par un marketplace. Vous devez obligatoirement passer par l’enseigne principale.

Les offres Samsung sont-elles plus intéressantes chez le constructeur ou les revendeurs ?

Généralement, les promotions les plus intéressantes sont à trouver du côté des autres revendeurs. En effet, Amazon, Fnac, Darty et les autres ont tendance à proposer des remises plus importantes. Cependant, ce n’est pas toujours le cas. Il arrive que l’offre la plus intéressante soit à trouver du côté de la boutique officielle. Dans le doute, comparez bien les prix avant de réaliser votre achat.

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