Le Black Friday est le moment idéal pour faire des économies sur les iPhone, AirPods, iPad, etc. Plusieurs appareils de la marque, des smartphones aux montres connectées, sont actuellement à prix cassé chez Amazon, Fnac, Darty et bien d’autres enseignes. Retrouvez notre sélection des meilleures promotions Apple du Black Friday 2026.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Vous souhaitez acheter un iPhone, changer de MacBook ou vous offrir des AirPods à prix réduit ? Le Black Friday 2026 est une période particulièrement intéressante pour faire de bonnes affaires sur les produits Apple. Même si la marque à la pomme ne participe pas elle-même à l’événement, plusieurs revendeurs comme Amazon ou Cdiscount proposent de belles remises sur les produits de la firme de Cupertino. Des iPhone aux MacBook, en passant par les iPad, les Apple Watch et les AirPods, nous avons passé en revue les offres disponibles, pour vous aider à faire le meilleur choix. Découvrez notre sélection des meilleurs bons plans Apple du Black Friday 2026.

Pour aller plus loin : nos sélections iPhone, iPad, coques de protection et accessoires MagSafe

🍎 Toutes les offres Apple du Black Friday 2026

🔥 Les 3 promotions Apple à ne pas rater aujourd’hui

iPhone 17 Pro à 1 099 €

Apple iPhone 17 Pro Darty 965,00 € Reconditionné Fnac 965,00 € Occasion Cdiscount 999,00 € Reconditionné Pixmania 1 009,00 € Occasion PC Componentes 1 131,90 € Reconditionné joybuy.fr 1 159,00 € RDC 1 229,00 € Fnac 1 229,00 € Cdiscount 1 229,00 € Darty 1 229,00 € SFR 1 229,00 € Materiel.net 1 229,00 € RED by SFR 1 229,00 € Wellbots 1 329,00 €

Même s’il n’est plus l’appareil de dernière génération, l’iPhone 17 Pro n’en reste pas moins un excellent smartphone Apple. Il s’affiche à son prix le plus bas sur JoyBuy, mais les stocks risquent de vite disparaître.

Dalle Super Retina XDR (OLED) de 6,3 pouces avec ProMotion (120 Hz).

avec ProMotion (120 Hz). Puissante puce A19 Pro avec fonctionnalités IA en lien avec Apple Intelligence.

avec fonctionnalités IA en lien avec Apple Intelligence. Superbe smartphone photo avec trois capteurs tous d’une définition de 48 Mpx.

Un minimum d’une journée d’autonomie et compatible charge sans fil MagSafe.

Apple Watch Series 12 à 399 €

Apple Watch Series 12 amazon.fr 399,00 € Cdiscount 609,00 € Wellbots 618,99 € RDC 619,00 € Fnac 619,00 € Darty 619,00 € Materiel.net 619,00 € Darty 737,99 € Reconditionné

L’Apple Watch Series 12 est la dernière montre connectée commercialisée par Apple. Pour la première fois depuis son lancement, elle a le droit à une véritable remise grâce au Black Friday Amazon.

Modèle 42mm , parfaitement adapté pour les petits poignets.

, parfaitement adapté pour les petits poignets. Dalle OLED bien calibrée avec un très bon niveau de luminosité.

avec un très bon niveau de luminosité. Bardée de capteurs pour la santé : ECG, notification hypertension, SpO2, arythmie, etc.

Suivi du sommeil, mesure de la température, suivi de cycle et possibilité de la porter pour nager.

iPad Air 13 Pouces (M4) à 999 €

iPad Air 13" (M4) amazon.fr 999,00 € Laboutiquedunet 946,98 € Carrefour 979,99 € Fnac 1 004,00 € Occasion Boulanger 1 059,00 € Cdiscount 1 089,00 € Fnac 1 099,00 € Darty 1 099,00 € PC Componentes 1 102,22 € Cdiscount 1 149,00 € Wellbots 1 158,99 € RDC 1 159,00 € E.Leclerc 1 159,00 € Materiel.net 1 159,00 € Darty 1 249,99 € Reconditionné

Si vous êtes à la recherche d’une tablette Apple au bon rapport qualité/prix, alors cette promo Amazon sur l’iPad Air de 13 pouces avec puce M4 est le meilleur choix. L’offre concerne la version de 256 Go qui passe sous la barre des 1 000 €.

Grand format avec une dalle de 13 pouces très bien calibrée.

très bien calibrée. Offre un très bon niveau de performances grâce à puce M4 .

. Compatible avec Apple Intelligence.

Fonctionne avec les accessoires Apple Pencil Pro, Apple Pencil USB-C et le Magic Keyboard

pour iPad Air.

🛍️ FAQ – Tout savoir du Black Friday 2026

Quand se termine le Black Friday pour les produits Apple ?

Les objets Apple étant des appareils high-tech, vous avez jusqu’au 30 novembre pour faire de bonnes affaires. En effet, après le Black Friday, il va encore y avoir le Cyber Monday qui permet de profiter de quelques promotions intéressantes.

Les revendeurs ont tendance à gonfler les prix juste avant le Black Friday. Cela vous donne l’impression de faire une excellente affaire, alors que dans les faits, ce n’est pas totalement le cas. C’est pourquoi nous avons listé exclusivement des produits qui profitent de véritables promotions. Nous avons aussi indiqué les tarifs conseillés sur la boutique officielle, l’Apple Store, pour vous donner une vraie idée de la réduction qui vous est proposée.

Les offres sur les appareils Apple sont-elles intéressantes pendant le Black Friday ?

Oui, si vous avez envie d’acheter un nouvel iPhone ou d’investir dans une paire d’AirPods, le Black Friday est un moment privilégié. C’est l’une des rares périodes où la quasi-totalité du catalogue Apple est en promotion. Il est même possible de trouver des modèles de dernière génération avec de petites réductions.

Les stocks d’iPhone, d’AirPods et d’iPad sont-ils limités ?

Oui, surtout les objets les plus populaires comme les AirPods Pro 3 ou classiques. De même, les iPhone d’anciennes générations comme les iPhone 17 et 17 Pro peuvent rapidement se retrouver en rupture de stock. Plus le Black Friday va avancer et plus certains produits vont être indisponibles.

Est-ce qu’Apple fait des promos pour le Black Friday ?

Si la firme de Cupertino n’est pas réputée pour ses promotions, elle propose tout de même de petites réductions durant le Black Friday. Concrètement, cela prend la forme d’Apple Gift Card (carte-cadeau à dépenser sur la boutique officielle) à obtenir pour l’achat d’un appareil sur l’Apple Store. Voici les offres disponibles.

iPhone : jusqu’à 80 € d’Apple Gift card

jusqu’à 80 € d’Apple Gift card iPad : jusqu’à 100 € d’Apple Gift card

jusqu’à 100 € d’Apple Gift card Mac : jusqu’à 150 € d’Apple Gift card

jusqu’à 150 € d’Apple Gift card Apple Watch : jusqu’à 80 € d’Apple Gift card

jusqu’à 80 € d’Apple Gift card AirPods : jusqu’à 60 € d’Apple Gift card

jusqu’à 60 € d’Apple Gift card HomePod : jusqu’à 40 € d’Apple Gift card

Cliquez ici pour accéder aux offre Apple du Black Friday

Ce système est également valable avec les accessoires et produits Beats.

👉 Nos autres sélections Black Friday