Vous cherchez un nouveau smartphone, mais vous ne souhaitez pas dépenser une fortune ? Bonne nouvelle, le Black Friday 2026 est le moment idéal pour profiter de réductions sur les iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi et Google Pixel. Les autres marques sont également à l’honneur. Retrouvez ici tous les bons plans smartphones proposés pendant le Black Friday.

© Image IA d’illustration générée avec ChatGPT / BuzzArena

Le Black Friday 2026 est une excellente occasion de changer de smartphone. À l’approche des fêtes de fin d’année, les fabricants et les grandes enseignes multiplient les promotions sur leurs téléphones. iPhone, Samsung Galaxy, Google Pixel, Xiaomi Redmi, Motorola ou encore Nothing, de nombreuses références sont à petit prix. Que vous recherchiez un smartphone haut de gamme, un modèle avec une bonne autonomie ou un téléphone pas cher, les offres ne manquent pas. La rédaction de BuzzArena a sélectionné pour vous les meilleures promotions du Black Friday 2026 afin de vous aider à trouver le smartphone qui correspond à vos besoins et à votre budget.

📱 Les meilleures offres Smartphones du Black Friday

🔥 3 offres smartphones à ne pas rater aujourd’hui

iPhone 18 Pro / 18 Pro Max iPhone 18 Pro Max iPhone 18 Pro amazon.fr 1 629,00 € Carrefour 1 384,65 € Fnac 1 485,00 € Occasion Carrefour 1 488,00 € Cdiscount 1 519,99 € Reconditionné Cdiscount 1 535,00 € Reconditionné Darty 1 547,99 € Reconditionné RDC 1 569,99 € Pixmania 1 590,20 € Pixmania 1 609,00 € Occasion Villatech 1 627,01 € Fnac 1 629,00 € E.Leclerc 1 629,00 € Boulanger 1 629,00 € Cdiscount 1 629,00 € Darty 1 629,00 € Materiel.net 1 629,00 € SFR 1 629,00 € RED by SFR 1 629,00 € MDA Electromenager 1 675,37 € Joom 2 066,00 €

Le tout dernier smartphone d’Apple, l’iPhone 18 Pro Max est enfin en promotion. Cette dernière prend la forme d’une remise de 100 € qui s’applique automatiquement au moment du paiement.

Grande dalle Amoled de 6,9 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz.

avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Smartphone le plus puissant du marché grâce à sa puce A20 Pro.

Autonomie impressionnante avec une charge rapide à 60 W + sans fil MagSafe.

Partie photo améliorée avec l’apparition d’une ouverture variable et d’une commande Pro.

Samsung Galaxy S26 Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra amazon.fr 899,00 € Darty 621,99 € Reconditionné Fnac 621,99 € Occasion PC Componentes 697,13 € Occasion Pixmania 717,90 € Occasion Cdiscount 719,00 € Pixmania 720,20 € Alternate 758,00 € Joom 787,00 € Boulanger 899,00 € Samsung 899,00 € PC Componentes 904,47 € Fnac 1 002,99 € Darty 1 002,99 € RDC 1 119,95 € Materiel.net 1 119,95 €

Le Samsung Galaxy S26 s’affiche à son prix le plus bas grâce au Black Friday Amazon. Sachez aussi que grâce à une ODR Samsung d’un montant de 100 €, le smartphone peut vous revenir à 799 €.

Bon niveau de puissance grâce à son processeur Exynos 2600 (12 Go de RAM).

Format compact avec un écran Amoled de 6,3 pouces et rafraîchissement à 120 Hz.

et rafraîchissement à 120 Hz. Smartphone photo polyvalent avec un module à trois objectifs.

Nombreuses fonctionnalités IA en lien avec Gemini + 7 ans de mises à jour.

Google Pixel 10a amazon.fr 399,00 € Cdiscount 419,00 € Fnac 429,00 € Fnac 429,00 € Carrefour 429,00 € Darty 429,00 € Darty 437,54 € amazon.fr 476,54 € Alternate 504,00 € Pixmania 505,89 € PC Componentes 546,40 € Pixmania 555,97 € Occasion Darty 568,00 € Reconditionné Fnac 569,74 € Occasion

La référence des smartphones Android de milieu de gamme, le Google Pixel 10a se présente à son prix le plus bas pour le Black Friday. En effet, ce modèle est actuellement disponible pour moins de 400 €.

Gabarit compact avec une excellente qualité d’affichage (OLED à 120 Hz).

(OLED à 120 Hz). Excelle en photographie pour un smartphone de milieu de gamme (deux capteurs).

(deux capteurs). Performances suffisantes pour une navigation fluide + fonctions IA.

Imposante batterie de 5 100 mAh qui lui confère une autonomie importante.

🛍️ FAQ : Tout savoir du Black Friday 2026

Quand se termine le Black Friday pour les smartphones ?

Le Black Friday a déjà débuté chez de nombreux revendeurs. Désormais, les promotions sont proposées toute la semaine. On parle même de Black Friday Week. Quoi qu’il en soit, vous avez jusqu’au Cyber Monday, le 30 novembre prochain, pour faire de bonnes affaires sur les smartphones. Mais les promotions les plus intéressantes sont généralement à retrouver à la date officielle (le 27 novembre 2026).

Les offres sont-elles fiables sur Amazon, Fnac et Darty ?

Oui, les promotions que nous avons sélectionnées sont fiables. Elles vous garantissent toutes d’acheter un smartphone à prix cassé par rapport au tarif conseillé sur la boutique officielle du fabricant. Il faut savoir que certains revendeurs gonflent les prix avant le Black Friday, pour vous donner l’impression de faire une bonne affaire. Dans le doute, vérifiez l’historique des prix ou allez directement sur la boutique de la marque pour vérifier les prix.

Est-ce que les smartphones sont bien déverrouillés ?

Oui, peu importe que vous passiez par Fnac, Darty, Amazon ou une boutique officielle, le smartphone est livré déverrouillé. Cela signifie que vous pouvez placer votre carte SIM dans l’appareil et l’utiliser immédiatement. Ceci est également vrai pour les personnes qui utilisent des eSIM. D’ailleurs, soyez prudents, des appareils comme l’iPhone Duo ou l’iPhone Air sont uniquement compatibles avec ce format.

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