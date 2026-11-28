Si vous êtes à la recherche d’un bon smartphone Android de milieu de gamme, cette offre Black Friday sur le Galaxy A57 va vous intéresser. Sur Amazon, ce mobile Samsung est proposé pour 422 €, au lieu de 569 €.

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Rien de tel que le Black Friday Amazon pour faire de bonnes affaires sur les smartphones Samsung. Plusieurs appareils sont en promotion, dont la référence du milieu de gamme, le Galaxy A57. Ce dernier est affiché à 422 €, au lieu de 569 €. Rarement depuis son lancement, il avait été disponible à un tarif aussi intéressant. De plus, Amazon vous offre le chargeur secteur, de quoi encore économiser quelques euros. Seul bémol, les stocks se vident très rapidement. Actuellement, le modèle 128 Go dans le coloris gris est le dernier disponible. Il va donc falloir faire vite pour profiter de cette promo Amazon.

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Le Samsung Galaxy A57 bradé pour le Black Friday

Sur le marché des smartphones Android de milieu de gamme, le Samsung Galaxy A57 se place comme la meilleure alternative au Google Pixel 10a. Dans tous les cas, vous allez profiter d’un téléphone au très bon rapport qualité/prix. Ici, vous avez le droit à six années de mises à jour majeures. En bref, il est bien loin d’être obsolète. Pour le reste, il dispose d’une solide fiche technique pour sa tranche tarifaire.

Samsung Galaxy A57 amazon.fr 422,00 € Cdiscount 365,99 € Darty 452,00 € Fnac 452,99 € Samsung 469,00 € Boulanger 502,00 € ElectroDepot 534,00 € MDA Electromenager 534,00 € Villatech 567,86 €

Tout d’abord, le fabricant coréen mise sur un grand format avec une diagonale de 6,7 pouces. Il s’agit d’une dalle Amoled avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La qualité d’affichage est bonne et l’écran ne manque pas de luminosité. Sous le capot, vous allez trouver une puce Exynos 1680 couplée à 8 Go de mémoire vive. Le processeur assure de bonnes performances pour la gamme. La navigation est fluide et la chauffe maîtrisée.

De plus, grâce à One UI (basé sur Android), vous pouvez accéder à plusieurs fonctionnalités IA en lien avec Gemini. Il n’est pas non plus en reste avec la photographie. Son module intègre trois capteurs, dont un grand-angle de 50 Mpx. C’est un smartphone photo polyvalent, bien qu’il soit parfois en difficulté la nuit. Enfin, le Samsung Galaxy A57 embarque une batterie de 5 000 mAh qui lui confère une belle autonomie.

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