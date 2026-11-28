Depuis sa hausse de prix, il est devenu difficile de trouver l’iPhone 17 sous la barre des 1 000 €. Mais grâce au Black Friday Amazon, c’est désormais possible. Vous pouvez acheter ce smartphone Apple pour 997 €, au lieu de 1 099 €.

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Il aura fallu se montrer patient, mais l’iPhone 17 est enfin repassé sous la barre des 1000 €. Le smartphone d’Apple est disponible pour 997 €, au lieu de 1 099 € sur Amazon. Plus précisément, ce dernier est affiché à 1 029 €. Toutefois, au moment de passer le paiement, une remise supplémentaire d’un montant de 30,88 € va s’appliquer automatiquement. Il n’est pas nécessaire d’être un abonné Amazon Prime pour en profiter. L’offre est seulement valable avec la version 256 Go dans le coloris blanc. De même, ce type de coupons de réduction a tendance à rapidement disparaître. Pour profiter de cette promo, vous allez devoir vous montrer réactif.

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L’iPhone 17 enfin à prix cassé pour le Black Friday

Au sein du catalogue Apple, l’iPhone 17 reste le smartphone de dernière génération. En effet, cette année, la firme de Cupertino n’a pas proposé d’iPhone 18. En bref, si vous êtes à la recherche d’un iPhone avec rapport qualité/prix correct, c’est la meilleure solution. Pour la partie technique, il dispose d’une dalle Amoled de 6,3 pouces. Le format est compact, mais surtout, cette génération intègre enfin le ProMotion.

Apple iPhone 17 amazon.fr 1 029,00 € Cdiscount 758,80 € Reconditionné Fnac 799,00 € Occasion Pixmania 857,33 € Occasion Darty 897,90 € Occasion Pixmania 899,99 € Carrefour 983,00 € PC Componentes 1 051,81 € Reconditionné Laboutiquedunet 1 052,08 € Boulanger 1 069,00 € Cdiscount 1 069,00 € RDC 1 119,00 € Fnac 1 119,00 € Cdiscount 1 119,00 € Darty 1 119,00 € Wellbots 1 119,00 € SFR 1 119,00 € RED by SFR 1 119,00 € Materiel.net 1 119,00 €

Concrètement, vous avez enfin le droit à un taux de rafraîchissement à 120 Hz. La qualité d’affichage est excellente. Le mobile est équipé d’une puce A19 qui offre un très bon niveau de performances. L’appareil est adapté à tous les usages et vous pouvez même jouer à de nombreux jeux dans de bonnes conditions. De plus, il est livré sous iOS 27 et il donne donc accès à toutes les fonctionnalités en lien avec Apple Intelligence (IA).

Bien évidemment, il va encore recevoir de nombreuses années de mises à jour. L’autonomie n’est pas non plus en reste. Vous pouvez compter sur une journée d’autonomie, et atteindre presque deux jours avec une utilisation basique. Il est compatible avec la charge sans fil MagSafe. Il embarque deux capteurs photo de 48 Mpx. L’iPhone 17 est un smartphone photo polyvalent. Il est capable de prendre de très beaux clichés, de jour comme de nuit.

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