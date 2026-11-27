C’est le grand jour ! Le Black Friday 2026 a officiellement commencé ce vendredi 27 novembre et les enseignes multiplient les promotions sur les smartphones, tablettes, écouteurs et bien plus encore. Pour vous aider à dénicher les meilleures affaires, nous avons sélectionné pour vous les 10 offres les plus intéressantes du Black Friday 2026.
Le Black Friday 2026, c’est aujourd’hui ! Ce vendredi 27 novembre marque le jour des meilleures promotions avec une avalanche de réductions chez Amazon, Fnac, Darty, Cdiscount, Boulanger et les autres enseignes. Smartphones Apple et Samsung, ordinateurs portables, téléviseurs, casques Bluetooth, consoles de jeux ou objets connectés : de nombreuses références profitent de réductions pour l’occasion. Mais face à la multitude d’offres disponibles, difficile de savoir quelles promotions valent réellement le coup. Pour vous éviter de passer des heures à comparer les prix, la rédaction de BuzzArena a sélectionné 10 bons plans qui méritent votre attention pour le Black Friday 2026.
Les 10 meilleures promos du Black Friday 2026
- Samsung Galaxy A57 à 469 €, au lieu de 569 €
- iPhone 17e à 776 €, au lieu de 869 €
- AirPods Pro 3 à 188 €, au lieu de 249 €
- Google Pixel 11 à 639 €, au lieu de 999 €
- Sony WH-1000XM6 à 286 €, au lieu de 379 €
- Samsung Galaxy S26 FE à 539 €, au lieu de 749 €
- iPhone 16 Pro Max (reconditionné) à 958 €, au lieu e 1 1018 €
- Apple Watch SE 3 à 255 €, au lieu de 299 €
- Xiaomi Redmi Note 17 à 219 €, au lieu de 303 €
- Nintendo Switch 2 + Zelda : Ocarina of Time à 474 €, au lieu de 499 €
Les 3 offres à ne surtout pas manquer
AirPods Pro 3 à 188 €, au lieu de 249 €
Les meilleurs écouteurs d’Apple n’ont jamais été aussi abordables que pendant le Black Friday Amazon. En effet, cet appareil de dernière génération est disponible pour seulement 188 €.
- Très bonne qualité audio + excellente réduction de bruit active (ANC)
- Bon maintien aux oreilles avec certification IP57 (adapté pour le sport)
- Intégration de nombreuses fonctions dont le très bon Audio Spatial
- Commandes complètes + autonomie de huit heures avec l’ANC activée
Google Pixel 11 à 639 €, au lieu de 999 €
Pour un smartphone Android haut de gamme au prix le plus bas, cette promotion Amazon sur le Google Pixel 11 est l’offre la plus intéressante. Jamais depuis son lancement, l’appareil n’avait été proposé à un prix aussi bas.
- Profite de sept années de mises à jour + version épurée d’Android
- Nombreuses fonctionnalités IA en lien avec Gemini
- Format compact avec une dalle OLED de 6,3 pouces à 120 Hz
- Autonomie d’une journée + performances correctes de la puce Google Tensor G6
Nintendo Switch 2 + Zelda : Ocarina of Time à 474 €, au lieu de 499 €
La Nintendo Switch 2 est au prix le plus bas à l’occasion du Black Friday. Si la console seule est en promotion, vous pouvez profiter de ce pack avec Zelda : Ocarina of Time à un tarif imbattable sur Cdiscount.
- Console hybride pour une utilisation nomade ou dans le salon
- Dalle LCD de 6,9 pouces avec un rafraîchissement à 120 Hz (1080p)
- Flux vidéo 4K avec le standard HDR10 une fois dans son dock
- Stockage extensible via microSD Express + Joy-Con 2 à l’ergonomie améliorée
👉 Nos autres sélections Black Friday
- Les 10 meilleures offres sur les produits Apple pour le Black Friday
- Les 10 meilleures offres du Black Friday Samsung
- Les 10 meilleures offres Apple du Black Friday 2026
- Les 10 meilleures offres du Black Friday Amazon
Un avis, une expérience, un désaccord ? La discussion est ouverte.