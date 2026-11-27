C’est le grand jour ! Le Black Friday 2026 a officiellement commencé ce vendredi 27 novembre et les enseignes multiplient les promotions sur les smartphones, tablettes, écouteurs et bien plus encore. Pour vous aider à dénicher les meilleures affaires, nous avons sélectionné pour vous les 10 offres les plus intéressantes du Black Friday 2026.

© Image IA d’illustration générée avec Gemini / BuzzArena

Le Black Friday 2026, c’est aujourd’hui ! Ce vendredi 27 novembre marque le jour des meilleures promotions avec une avalanche de réductions chez Amazon, Fnac, Darty, Cdiscount, Boulanger et les autres enseignes. Smartphones Apple et Samsung, ordinateurs portables, téléviseurs, casques Bluetooth, consoles de jeux ou objets connectés : de nombreuses références profitent de réductions pour l’occasion. Mais face à la multitude d’offres disponibles, difficile de savoir quelles promotions valent réellement le coup. Pour vous éviter de passer des heures à comparer les prix, la rédaction de BuzzArena a sélectionné 10 bons plans qui méritent votre attention pour le Black Friday 2026.

Les 10 meilleures promos du Black Friday 2026

Les 3 offres à ne surtout pas manquer

AirPods Pro 3 à 188 €, au lieu de 249 €

AirPods Pro 3 amazon.fr 188,00 € Carrefour 148,99 € Boulanger 199,00 € Fnac 205,00 € Occasion Cdiscount 209,00 € joybuy.fr 209,00 € Fnac 214,00 € Cdiscount 214,00 € Carrefour 214,00 € Darty 214,00 € Alternate 229,90 € Darty 245,00 € Reconditionné Topbiz FR 245,89 € RDC 249,00 € Son-Vidéo 249,00 € Materiel.net 249,00 €

Les meilleurs écouteurs d’Apple n’ont jamais été aussi abordables que pendant le Black Friday Amazon. En effet, cet appareil de dernière génération est disponible pour seulement 188 €.

Très bonne qualité audio + excellente réduction de bruit active (ANC)

Bon maintien aux oreilles avec certification IP57 (adapté pour le sport)

avec certification IP57 (adapté pour le sport) Intégration de nombreuses fonctions dont le très bon Audio Spatial

Commandes complètes + autonomie de huit heures avec l’ANC activée

Google Pixel 11 à 639 €, au lieu de 999 €

Google Pixel 11 amazon.fr 639,00 € Back Market 723,00 € Reconditionné

Pour un smartphone Android haut de gamme au prix le plus bas, cette promotion Amazon sur le Google Pixel 11 est l’offre la plus intéressante. Jamais depuis son lancement, l’appareil n’avait été proposé à un prix aussi bas.

Profite de sept années de mises à jour + version épurée d’Android

+ version épurée d’Android Nombreuses fonctionnalités IA en lien avec Gemini

Format compact avec une dalle OLED de 6,3 pouces à 120 Hz

Autonomie d’une journée + performances correctes de la puce Google Tensor G6

Nintendo Switch 2 + Zelda : Ocarina of Time à 474 €, au lieu de 499 €

Nintendo Switch 2 amazon.fr 449,00 € joybuy.fr 429,00 € E.Leclerc 449,00 € Cultura 449,99 € Fnac 459,99 € Darty 459,99 € Cdiscount 484,99 € Micromania-Zing 499,99 € PC Componentes 499,99 € Alternate 504,00 € Darty 514,90 € Boulanger 529,99 € RDC 532,54 € Pixmania 545,91 € Pixmania 549,99 € Occasion

La Nintendo Switch 2 est au prix le plus bas à l’occasion du Black Friday. Si la console seule est en promotion, vous pouvez profiter de ce pack avec Zelda : Ocarina of Time à un tarif imbattable sur Cdiscount.

Console hybride pour une utilisation nomade ou dans le salon

pour une utilisation nomade ou dans le salon Dalle LCD de 6,9 pouces avec un rafraîchissement à 120 Hz (1080p)

avec un rafraîchissement à 120 Hz (1080p) Flux vidéo 4K avec le standard HDR10 une fois dans son dock

une fois dans son dock Stockage extensible via microSD Express + Joy-Con 2 à l’ergonomie améliorée

👉 Nos autres sélections Black Friday