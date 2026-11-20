Comme toujours, Amazon ne fait pas les choses à moitié pendant son Black Friday. Le Galaxy S26 est bradé et comme si cela ne suffisait pas, Samsung propose une ODR sur le smartphone. Avec cette dernière, le téléphone vous revient à 799 €, au lieu de 1 119 €.

Cliquez ici pour profiter de cette offre Black Friday Amazon

Les produits Samsung sont à l’honneur pendant le Black Friday 2026. Après avoir cassé le prix du Galaxy S26 Ultra, Amazon brade désormais le Galaxy S26 basique. Ce dernier s’affiche à 899 €, au lieu de 1 119 € sur la plateforme. Mais attention, ce n’est pas tout. Samsung propose une ODR d’un montant de 100 € sur cet appareil (cliquez ici pour en profiter). Grâce à celle-ci, le téléphone va vous revenir à seulement 799 €. En bref, vous avez le droit à 320 € de réduction par rapport au tarif conseillé. En bonus, Amazon vous offre le chargeur secteur. Toutefois, il faut savoir que l’offre est uniquement disponible avec la version 256 Go dans le coloris noir. De même, les stocks vont rapidement disparaître. Vous allez devoir vous montrer réactif pour bénéficier de cette promo.

À lire aussi : notre comparatif iPhone 17 vs Galaxy S26

Le Samsung Galaxy S26 à prix cassé pour le Black Friday Amazon

Dans la gamme actuelle, le Samsung Galaxy S26 se place comme le smartphone haut de gamme et compact du fabricant. Ce dernier offre tout de même une solide fiche technique et il faut dire qu’avec cette offre Amazon, il n’a jamais offert un aussi bon rapport qualité prix. Dans le détail, il est équipé d’un processeur Exynos 2600 couplé à 12 Go de mémoire vive. Ce dernier offre un niveau de performances plus qu’honorable.

Samsung Galaxy S26 Galaxy S26 Galaxy S26+ Galaxy S26 Ultra amazon.fr 899,00 € Fnac 639,00 € Occasion RDC 678,98 € Pixmania 716,66 € Pixmania 717,90 € Occasion Cdiscount 719,00 € Darty 721,99 € Reconditionné Alternate 758,00 € Joom 787,00 € Boulanger 899,00 € Samsung 899,00 € PC Componentes 904,47 € Fnac 1 002,99 € Darty 1 002,99 € RDC 1 119,95 € Materiel.net 1 119,95 €

Si les SoC Qualcomm restent supérieurs sur ce segment, ce modèle ne manque clairement pas de puissance. De plus, il est bardé de fonctionnalités IA issues de Gemini. Certaines d’entre elles sont un vrai plus au quotidien. Rappelons aussi que le téléphone fonctionne sous One UI (Android) et va recevoir sept années de mises à jour. Sa batterie de 4 300 mAh assure une très bonne autonomie. Vous pouvez compter sur une journée d’utilisation sans recharge.

Toutefois, la charge rapide de 25 W est franchement limitée pour un appareil de cette gamme. Ensuite, il dispose d’une dalle Amoled de 6,3 pouces rafraîchie à 120 Hz. L’écran est très bien calibré et il ne manque pas de luminosité. Son module photo intègre un total de trois capteurs. Comme toujours, Samsung nous gratifie d’un photophone polyvalent avec ce Galaxy S26.

À lire aussi : les meilleurs smartphones Samsung du moment