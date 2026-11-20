Entre l’anime culte, les films et la nouvelle série en live action de Netflix, les adaptations de l’œuvre d’Eiichirō Oda sont réparties sur plusieurs plateformes de streaming. De même, certains proposent la VF et d’autres seulement la VOSFTR. Dans tous les cas, nous allons vous indiquer où regarder One Piece en 2026.

© Image IA d’illustration générée avec Gemini / BuzzArena

On ne va pas y aller par quatre chemins, One Piece s’est imposé comme le manga et l’anime les plus populaires dans le monde. L’univers de Luffy et de son équipage, créé par Eiichirō Oda, regroupe des millions de fans. Il suffit de voir les ventes du manga, qui ont dépassé celles de Dragon Ball depuis bien longtemps. Bien évidemment, avec le temps, de nombreux contenus dérivés sont apparus.

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Tout d’abord, nous trouvons l’anime qui a désormais dépassé les 1 100 épisodes, mais aussi différents films d’animation. L’ensemble est disponible sur plusieurs plateformes de streaming comme Crunchyroll et ADN. Il ne faut pas oublier la nouvelle série en live action développée par Netflix. Quoi qu’il en soit, dans cet article, nous allons vous indiquer où regarder One Piece en streaming (VF et VOSTFR).

À lire aussi : voici dans quel ordre regarder l’anime et les films One Piece

Où regarder One Piece en streaming en France en 2026 ?

Actuellement, il y a deux plateformes qui regroupent l’intégralité de l’anime : Crunchyroll et ADN. De la première saga « East Blue » à la dernière en date, la saga 16 « Elbaph », vous pouvez retrouver plus de 1 150 épisodes. Bien évidemment, les prix sont légèrement différents entre les deux services. En effet, ADN propose un tarif beaucoup plus avantageux depuis quelques mois. De même, il faut savoir que vous pouvez souscrire à Crunchyroll et ADN via un module complémentaire sur Prime Video. Dans cette situation, vous avez généralement le droit à une semaine d’essai gratuit.

Dernièrement, il faut savoir que Disney+ propose les premières sagas sur sa plateforme. Néanmoins, il manque encore de nombreux épisodes. Dans le détail, le service américain propose les épisodes 1 à 540, ainsi que les épisodes 1 156 à 1 179. Il faut aussi savoir que Netflix propose également quelques arcs, mais le choix est encore plus limité qu’avec Disney+.

Où regarder les films One Piece en streaming ?

Dans le cas des films One Piece, les choses sont un peu plus compliquées. Dans l’ensemble, c’est sur ADN que l’on retrouve le plus de longs-métrages. Cependant, certains sont exclusivement proposés en VOD, ou bien les droits sont partagés avec Netflix. À noter qu’actuellement, aucun film One Piece n’est disponible sur Crunchyroll. Seul absent : One Piece 3D : Straw Hat Chase. Ce dernier n’est disponible nulle part en streaming légal, ni même en VOD.

Pour vous aider à vous y retrouver, nous vous proposons un petit récapitulatif ci-dessous.

Films Plateforme de streaming One Piece : Le Film ADN One Piece Film 2 : L’Aventure de l’île de l’horloge ADN One Piece Film 3 : Le Royaume de Chopper, l’île des bêtes étranges ADN One Piece Film 4 : L’Aventure sans issue ADN One Piece Film 5 : La Malédiction de l’épée sacrée ADN One Piece Film 6 : Le Baron Omatsuri et l’île aux secrets ADN One Piece Film 7 : Le Mecha géant du château Karakuri ADN One Piece Film 8 : Épisode d’Alabasta : Les Pirates et la Princesse du désert ADN One Piece Film 9 : Épisode de Chopper : Le Miracle des cerisiers en hiver ADN One Piece Film 10 : Strong World ADN One Piece 3D : Straw Hat Chase – One Piece Film 12 : Z ADN One Piece Film 13 : Gold ADN One Piece Film 14 : Stampede ADN One Piece : Red HBO Max et Disney+ One Piece Fan letter ADN et Netflix

Peut-on regarder One Piece en VF et en VOSTFR ?

Pour regarder la version française de One Piece, vous devez obligatoirement vous rendre sur ADN. Pour une raison que nous ignorons, impossible d’avoir la VF sur Crunchyroll. Sinon, la version VOSTFR est disponible sur les deux plateformes. Notons que si vous passez par Disney+, vous allez aussi avoir le choix entre la version française et originale sous-titrée.

One Piece est-il disponible sur Netflix, Prime Video ou Disney+ ?

Tout d’abord, rappelons que Netflix diffuse la série en live-action de One Piece. Néanmoins, l’anime n’est pas toujours disponible. De même, quand celui-ci est proposé par la plateforme, généralement il n’y a que les premières sagas qui sont proposées ou alors les dernières. En bref, si vous appréciez l’anime, Netflix n’est pas le meilleur choix, sachant que vous n’aurez certainement jamais accès à toute l’œuvre.

Passons ensuite à Disney+. Ici, vous allez retrouver plusieurs saisons de One Piece. En effet, la plateforme ajoute au fur et à mesure différents arcs. Si vous avez déjà un abonnement Disney+ et que vous souhaitez commencer One Piece, c’est une bonne solution. Bien évidemment, si vous êtes à jour au niveau des épisodes, il faut se tourner vers ADN et Crunchyroll.

Dans le cas de Prime Video, One Piece n’est pas intégré directement au catalogue. L’anime est accessible depuis des modules complémentaires vers les plateformes spécialisées. Notons qu’une semaine d’essai à ADN étant généralement offerte, c’est toujours un bon moyen pour revoir quelques épisodes.

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Peut-on regarder One Piece gratuitement en streaming ?

Non, vous ne pourrez pas regarder l’intégralité de One Piece en streaming gratuit, du moins légalement. Néanmoins, il faut tout de même noter que les premiers épisodes sont proposés gratuitement sur ADN. Un bon moyen de découvrir, sans pourtant souscrire à un abonnement. Dernièrement, chose méconnue, il faut savoir que TF1+ propose quelques épisodes en streaming gratuit. À titre d’exemple, en ce moment, c’est la saga « Zou » qui est proposée sur la plateforme.

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