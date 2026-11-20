Star Wars est sans doute la saga la plus culte du cinéma. Désormais, elle est enrichie par des séries classiques ou d’animation, ainsi que différents films. Mais encore faut-il savoir où l’on peut regarder toutes les productions. Dans cet article, nous vous expliquons tout ce qu’il faut savoir pour regarder Star Wars en streaming.

©Disney

Regardez Star Wars en streaming

C’est simple, Star Wars s’est imposé comme la référence incontournable de la science-fiction. Entre les premiers films cultes, la prélogie, les séries animées comme The Clone Wars ou des productions plus récentes comme The Mandalorian, l’univers n’a jamais été aussi riche. Que vous vouliez revoir le parcours de Dark Vador, les dialogues de maître Yoda, des combats au sabre laser ou des batailles spatiales, il existe toujours une solution en streaming.

Sans oublier que d’autres projets sont en préparation. Tout le catalogue en lien avec la saga est accessible en VF et en VOSTFR. De même, il est possible de profiter de l’oeuvre en 4K. Cependant, Star Wars n’est pas disponible partout. Netflix, Prime Video ou Canal+, ne sont pas la solution. En effet, il faut se tourner du côté de Disney+. Quoi qu’il en soit, voici le guide complet pour savoir où regarder Star Wars en streaming.

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Où regarder Star Wars en streaming en France ?

Regardez Star Wars en streaming

En France, l’intégralité ou presque de la saga est disponible sur Disney+. Le catalogue est exclusif à cette plateforme de streaming. Cependant, cela a tout de même un avantage. Avec un unique abonnement, vous avez accès à tous les films, séries et documentaires. Les trois trilogies sont disponibles, ainsi que les spin-offs ou des productions comme The Mandalorian et Andor. N’oublions pas non plus l’animation avec The Clone Wars et les autres séries de Dave Filoni. Notons que le dernier film en date, The Mandalorian and Grogu, est pour le moment disponible en VOD. Il va falloir se montrer encore un peu patient avant de pouvoir le regarder sur la plateforme de streaming habituelle. Dans tous les cas, voici les formules et prix proposés par Disney+.

Standard avec pub à 6,99 €/mois : 1080p (Full HD) avec publicités

1080p (Full HD) avec publicités Standard à 10,99 €/mois : 1080p (Full HD) + téléchargements

1080p (Full HD) + téléchargements Premium à 15,99 €/mois : 4K Ultra HD + HDR + Dolby Atmos + téléchargements

Peut-on regarder Star Wars en VF et en VOSTFR ?

Oui, Disney+ vous laisse le choix entre les versions originales ou bien doublées des films et séries Star Wars. En bref, que vous préfériez la VO, la VF ou la VOSTFR, vous avez l’embarras du choix. Nous n’allons pas entrer dans le débat de qui a raison ou tort. Le principal reste de trouver la meilleure solution pour profiter pleinement de Star Wars.

Liste des films et séries Star Wars disponibles en streaming

Le catalogue de films et séries Star Wars sur Disney+ est très complet.

Les films principaux

La trilogie originale

La prélogie

La postlogie

Les spin-off

Rogue One

Solo

The Mandalorian and Grogu

Les séries

The Mandalorian

Andor

Obi-Wan Kenobi

Ahsoka

The Acolyte

Skeleton Crew

Le Livre de Boba Fett

The Clone Wars

Bad Batch

Visions

Rebels

Maul Seigneu de l’Ombre

Tales of the Jedi

Star Wars est-il disponible sur Netflix, Prime Video ou Canal+ ?

Actuellement, il n’y a pas un seul film ou série de l’univers Star Wars disponible sur Netflix, Canal+ ou Prime Video. En effet, Disney+ ne partage absolument pas les droits de diffusion. Franchement, il y a peu de chances pour que les choses changent à l’avenir. Pour ceux intéressés, notons tout de même que Prime Video propose les films Star Wars en VOD. Vous avez la possibilité de les louer ou de les acheter.

Star Wars en VOD

Pourquoi Disney+ est la seule plateforme pour regarder Star Wars ?

C’est très simple, en 2012, le groupe Walt Disney a racheté Lucasfilm, la maison de production créée par Georges Lucas. Depuis, l’entreprise n’a eu de cesse de concentrer les droits en lien avec Star Wars sur ses différentes plateformes. Pour rappel, tous les films récents mais aussi les séries ont été produits par Disney. C’est pourquoi l’intégralité de la saga est disponible exclusivement sur Disney+. Cela est également le cas pour les nouvelles productions. Bien évidemment, les films sont toujours diffusés au cinéma avant d’être ajoutés sur Disney+.

Peut-on regarder Star Wars gratuitement en streaming ?

Non, comme nous venons de le dire, Disney+ concentrant tous les programmes Star Wars, ils sont impossibles à trouver en streaming gratuit (et légal). Cependant, rappelons que les films étant (pour certains) des classiques du cinéma, ils sont souvent diffusés à la télévision. En bref, gardez un oeil sur des plateformes gratuites comme Molotov TV, pour voir si l’un de ces derniers est diffusé prochainement à la télé.

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