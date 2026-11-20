Vous cherchez comment gagner rapidement de l’argent dans GTA 6 ? C’est le bon endroit. Entre les braquages, les voitures volées et les activités criminelles, il y a beaucoup de manières de se remplir les poches et même de gagner jusqu’à 205 000 dollars en quelques minutes.

Puisque GTA 6 est une satire de l’American Dream et des dérives du capitalisme, rien d’étonnant à ce que l’argent ait une place importante dans le jeu. Il permet d’acheter des armes, des véhicules et des vêtements. Mais Jason et Lucia en ont aussi besoin pour progresser dans certaines missions. Rockstar pousse donc les joueurs à en gagner en dehors de l’histoire principale.

À lire : Voici tout ce qu’il faut savoir sur GTA 6

Heureusement, plusieurs activités rapportent des milliers de dollars sans demander beaucoup de temps. Au début de l’aventure, il est possible de braquer des commerces avec une arme. Il suffit ensuite de récupérer l’argent de la caisse et de prendre la fuite. Ce sont des sommes assez faibles, une méthode qui est notamment présentée dans l’introduction lorsque Lucia se fait arrêter par la police.

Ce sont les repaires de gangs qui sont bien plus intéressants. On trouve là-bas de l’argent, des bijoux et de la drogue qu’il est ensuite possible de revendre à des receleurs. Des événements aléatoires permettent aussi de voler le butin d’autres criminels. Des opérations qui rapportent entre 1 000 et 15 000 dollars selon les marchandises dérobées.

Au deuxième chapitre, Jason et Lucia ont la possibilité de vendre des voitures volées qui n’ont pas de traceur à Moses pour plus de 1 000 dollars chacune. Il suffit simplement de patienter quelques minutes entre deux ventes.

Lors du troisième chapitre, les joueurs débloquent les commandes de Randy, qui recherche des voitures de sport et des modèles de luxe. Des modèles en parfait état rapportent plus de 30 000 dollars. Les bijouteries sont aussi très lucratives puisque leur braquage rapporte entre 10 000 et 25 000 dollars, à condition de récupérer ce qui est de valeur pour ensuite le revendre.

Les braquages de banques rapportent jusqu’à 205 000 $

C’est vers la fin du quatrième chapitre que les activités criminelles les plus rentables sont débloquées. Lorsque la mission facultative C’est là que se trouve l’argent… est terminée, les joueurs ont la possibilité d’attaquer de grandes chambres fortes dans les banques.

Pour ce faire, il faut suivre un fourgon de sécurité jusqu’à son arrivée devant une banque. Ensuite, quand les convoyeurs ouvrent la chambre forte, il est possible pour Jason ou Lucia de s’introduire dans le bâtiment et de récupérer l’argent. Les gains montent jusqu’à 205 000 dollars pour environ cinq minutes d’opération.

Sauf que voilà, ces braquages déclenchent de suite quatre étoiles de recherche. Il faut donc préparer sa fuite avec, si possible, une moto rapide, puis changer vite de véhicule pour échapper à la police. Vous pouvez ensuite répéter ces opérations pour accumuler plusieurs millions de dollars.

Pensez aussi à déposer régulièrement l’argent gagné sur votre compte BuckMe depuis un distributeur. Et pour cause, les sommes sur vous en espèces sont perdues en cas de mort ou d’arrestation, contrairement à l’argent dématérialisé sur le compte bancaire de Jason et Lucia.