Le Rafale attend toujours son premier contrat d’Arabie saoudite. Pourtant, en 2026, Emmanuel Macron et Mohammed ben Salmane, prince héritier saoudien, se sont rencontrés deux fois sans l’annonce du moindre contrat alors que c’est en 2023 que Riyad a demandé une offre chiffrée pour 54 avions de combat auprès de Dassault Aviation.

© Dassault Aviation

Trois ans après une demande de devis pour 54 Rafale, l’Arabie saoudite n’a toujours signé aucun contrat avec Dassault Aviation.

Le retour du Typhoon, l’ouverture américaine au F-35 et la forte implantation du F-15 compliquent la position du Rafale.

Riyad veut aussi des transferts industriels, de la production locale et prépare déjà ses choix de chasseurs pour les décennies à venir.

Le retour du Typhoon, la percée du F-35 étatsunien et les exigences industrielles saoudiennes expliquent en partie ce blocage d’un Rafale qui attend toujours son premier contrat saoudien. Rappelons qu’en 2018, l’Arabie saoudite prévoyait l’achat de 48 Eurofighter Typhoon en plus après une première commande de 72 de ces appareils. Berlin a alors bloqué l’exportation à cause de la guerre au Yémen et du meurtre de Jamal Khashoggi.

Pourquoi l’Arabie saoudite n’a toujours pas commandé de Rafale ?

Ce journaliste saoudien, chroniqueur au Washington Post et critique du pouvoir, a été assassiné le 2 octobre 2018 dans le consulat saoudien à Istanbul. Son meurtre par des agents saoudiens a provoqué un scandale international et poussé l’Allemagne à bloquer ses exportations d’armes vers le royaume.

En octobre 2023, Riyad s’est donc tourné vers Dassault Aviation et a demandé un devis complet pour 54 Rafale. Puis en 2023, Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation, a expliqué que « l’Arabie saoudite achète depuis longtemps des avions britanniques » et que Riyad a contacté son entreprise. En janvier 2024, l’Allemagne a levé son opposition à une nouvelle vente de Typhoon. Riyad a alors ouvert une compétition entre le Rafale, le Boeing F-15EX et l’Eurofighter Typhoon pour environ 50 chasseurs.

© Dassault Aviation

Un achat de Rafale créerait donc une troisième flotte de chasseurs modernes avec sa propre formation de pilotes, ses pièces et sa maintenance. Il faut dire que le royaume saoudien exploite déjà plus de 200 F-15 étatsuniens et 72 Typhoon, mais aussi des Tornado. Un contrat avec le Rafale inclurait aussi un soutien de longue durée, comme le montre le marché français de la maintenance à 3,5 milliards d’euros sur dix ans.

En septembre de cette année, Washington a autorisé une vente possible de 48 F-35A à l’Arabie saoudite pour environ 21,2 milliards d’euros. Si l’autorisation ne vaut pas contrat signé, Riyad décroche enfin l’ouverture qu’il réclame depuis des années.

Les États-Unis et l’Arabie saoudite ont une relation privilégiée

Le F-35 des États-Unis apporte surtout une capacité furtive que le Rafale F4 ou le Typhoon n’ont pas. Riyad compare donc deux offres d’une taille voisine, mais le F-35 apporte une technologie que Dassault Aviation ne vend pas sur le Rafale F4.

En mai 2025, les États-Unis et l’Arabie saoudite ont conclu un vaste accord d’armement présenté par Washington comme le plus grand accord de défense de leur histoire commune. Une relation qui pèse lourd face à Dassault Aviation. Depuis le début des années 80, Riyad utilise le F-15 étatsunien et Boeing a une forte présence industrielle dans le royaume. Le choix d’un F-15EX demanderait donc moins de changements qu’une arrivée du Rafale.

En août 2026, Mohammed ben Salmane a rencontré Emmanuel Macron à Paris. Les deux pays ont signé une déclaration pour renforcer leur coopération militaire, la formation, l’armement et les industries de défense. Toutefois, il n’y a eu aucun Rafale annoncé. Puis le 21 octobre 2026, Emmanuel Macron s’est rendu à Riyad pour rencontrer le prince héritier Mohammed ben Salmane. De nouveau, pas de contrat d’avions de combat à la fin de la rencontre.

En décembre 2021, les Émirats arabes unis ont commandé 80 Rafale F4. Puis en octobre 2026, la France et les Émirats arabes unis ont signé un accord autour du Rafale F5, une coopération qui montre aussi ce que Riyad recherche dans ses achats militaires. Le royaume souhaite une place industrielle sur son sol et des transferts de savoir-faire. En 2030, l’Arabie saoudite vise plus de 50 % de dépenses militaires localisées. En fin d’année 2025, le taux était de 27,3 %.

Un carnet de commande plein pour Dassault Aviation

Une exigence industrielle qui touche déjà les grands contrats de Dassault Aviation. L’Inde réclame une production locale pour une grande partie des 114 Rafale qu’elle négocie avec la France. Riyad négocie donc bien plus que le prix de 54 avions, mais aussi les emplois, la maintenance, la formation et la fabrication locale qui comptent dans le choix final.

Au 30 juin 2026, le carnet de Dassault Aviation comptait 208 Rafale à produire, avec une accélération des chaînes pour l’Indonésie, les Émirats arabes unis, l’Inde et la Serbie. En 2027, la France n’aura pourtant que deux Rafale neufs à cause du calendrier des commandes étrangères.Une commande en plus de la part de l’Arabie saoudite s’ajouterait donc à une file d’attente déjà très longue.

© Dassault Aviation

Après 2035, Riyad étudie aussi son aviation de combat à plus long terme. L’Arabie saoudite cherche une place dans le GCAP, futur chasseur de sixième génération développé par le Royaume-Uni, l’Italie et le Japon. Entre 2033 et 2035, le Rafale F5 arrivera dans les forces françaises puis sera proposé à l’exportation. Une nouvelle commande de Typhoon renforcerait la relation saoudienne avec les industriels britanniques en amont de ce programme.

Le Rafale fait donc office d’offre diversifiée face aux États-Unis et au Royaume-Uni. Mais gardons en tête que le choix saoudien engage aussi son industrie aéronautique et ses alliances militaires pour plusieurs décennies.