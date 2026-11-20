Alors que l’on trouvait que cinq étoiles dans GTA 5, GTA 6 signe le retour des six étoiles de recherche. Mais pour atteindre ce niveau maximal de recherche, il faudra vraiment semer le chaos dans Leonida. Mais gardez en tête que lorsque vous avez les six étoiles, échapper à la police est plus qu’ardu, et même impossible.

Le système de recherche de GTA 6 est différent des précédents opus. Les forces de l’ordre adaptent leur réponse aux crimes commis par Jason ou Lucia. Si les petits délits attirent quelques policiers, les plus graves des infractions déclenchent des interventions militaires. Il faudra donc créer un énorme chaos sur l’immense carte de Leonida pour décrocher les six étoiles.

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La méthode la plus efficace pour atteindre les six étoiles de recherche dans GTA 6 est de se rendre à Mile Zero Air Station, la base militaire située sur Goose Key dans le comté de Mariana, au sud-ouest de Leonida. On trouve des véhicules blindés, des hélicoptères et des avions de chasse.

Pour pénétrer dans la base, il est possible d’utiliser le tremplin Mile Zero Air Station Southeast situé près de l’entrée sud-est. Quand vous avez suffisamment de vitesse avec un véhicule, vous pouvez franchir les barrières et atteindre l’enceinte militaire.

Une fois à l’intérieur, le but est de dérober un char Hauners Rhino. Il s’agit d’un véhicule blindé qui se trouve dans la partie sud de la base et permet de résister aux tirs des soldats. Dès que vous volez le char, c’est trois étoiles de recherche. Ensuite, utilisez son canon pour détruire les véhicules militaires, notamment les autres chars envoyés pour vous arrêter. Au fil des explosions et des affrontements, le niveau de recherche augmente rapidement jusqu’aux six étoiles.

L’autre méthode, c’est de voler l’avion de chasse Hauners P-996 Lazer qui déclenche directement cinq étoiles. Continuez alors la destruction pour atteindre le dernier niveau. Il faut noter que les codes de triche qui augmentent l’indice de recherche ne permettent pas de dépasser cinq étoiles.

Peut-on échapper à la police avec six étoiles dans GTA 6 ?

Non, on ne peut pas échapper à la police avec six étoiles dans GTA 6. Quand le niveau de recherche maximal est atteint, les forces de l’ordre poursuivent leur recherche. La police et l’armée sont alors aux trousses de Jason ou Lucia sans interruption avec des véhicules blindés et des avions de chasse. Bref, fuir par les airs n’est même pas une solution.

Contrairement au niveau inférieur, ça ne suffit plus du tout de changer de véhicule, de se cacher ou de quitter la zone pour échapper à la traque. La seule manière de mettre un terme à la cavale est de mourir.

Faites attention aussi au profil de votre personnage car à force de destructions et de morts pour atteindre six étoiles, la réputation baisse. Et au passage, cela influence le comportement des personnages non-joueurs et des forces de l’ordre.

Alors le meilleur conseil que l’on puisse vous donner avant de semer le chaos dans Leonida pour atteindre les six étoiles dans GTA 6 est de faire une sauvegarde manuelle. Il y a même un défi qui demande de survivre six minutes avec six étoiles pour débloquer Migraine, un filtre visuel accessible via les codes de triche.