À l’occasion du Black Friday Amazon, les meilleurs écouteurs d’Apple sont de retour à petit prix. La paire est actuellement disponible pour 204 €, au lieu de 249 €. Il est rare de trouver ce produit premium à un tarif aussi bas.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Amazon sur les AirPods Pro 3

Actuellement, il est possible d’obtenir les AirPods Pro 3 au meilleur prix sur Amazon. En effet, pendant le Black Friday, la référence des écouteurs d’Apple s’affiche en promotion. Plus concrètement, ce modèle est proposé pour 209 €, au lieu de 249 €. Mais au moment du paiement, une petite remise de 4 € va s’appliquer. Avec cette dernière, le produit vous revient à 204 €. Pour le moment, c’est la meilleure affaire disponible sur les AirPods Pro 3. Notons tout de même qu’il est rare de voir ce modèle passer sous la barre des 200 €. Pour le reste, si jamais le produit ne vous convient pas, vous avez jusqu’au 15 janvier prochain pour le retourner et obtenir un remboursement.

À lire aussi : les meilleurs écouteurs Apple du moment

Les AirPods Pro 3 au meilleur prix pour le Black Friday Amazon

N’y allons pas par quatre chemins, les AirPods Pro 3 se présentent comme les meilleurs écouteurs d’Apple. Ils s’intègrent parfaitement bien dans l’écosystème de la marque. Précisons tout de suite que si vous utilisez un appareil sous Android, il vaut mieux passer votre chemin. Quoi qu’il en soit, ils sont équipés de la réduction de bruit active. Cette dernière a encore été améliorée et l’isolation est simplement excellente.

AirPods Pro 3 amazon.fr 209,00 € Carrefour 148,99 € Fnac 205,00 € Occasion joybuy.fr 209,00 € Carrefour 214,00 € Cdiscount 215,00 € PC Componentes 215,00 € Darty 219,90 € Reconditionné Alternate 228,90 € E.Leclerc 229,00 € Topbiz FR 247,89 € RDC 249,00 € Son-Vidéo 249,00 € Boulanger 249,00 € Materiel.net 249,00 € Fnac 249,99 € Cdiscount 249,99 € Darty 249,99 €

De même, la qualité audio est superbe et ils restent une des meilleures références sur le marché actuel (aux côtés des Sony WF-1000XM6 également en promotion). N’oublions pas non plus les très bonnes fonctions comme le mode transparence ou l’audio spatial. En termes de son spatialisé, le rendu est superbe. Enfin, les micros sont de qualité et vous pouvez passer des appels dans de bonnes conditions. Les contrôles sont tout ce qu’il y a de plus complet.

En effet, avec ce modèle, il est possible de gérer le volume depuis la tige. Une option qui reste trop rare avec les accessoires de la marque. Ensuite, ils ont un format intra-auriculaire et ils tiennent parfaitement bien aux oreilles. Vous pouvez les utiliser pour aller courir sans avoir à craindre qu’ils ne tombent. Enfin, vous avez le droit à une autonomie de 30 heures avec l’ANC activée. Le boîtier offre plusieurs cycles de charge.

À lire aussi : notre comparatif AirPods Pro 3 vs AirPods Pro 2