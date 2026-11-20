Envie de découvrir ou de redécouvrir l’univers du Seigneur des Anneaux ? La majorité des films de Peter Jackson, dont la saga du Hobbit, sont disponibles sur diverses plateformes de streaming ou en VOD. C’est également le cas de la série des Anneaux de Pouvoir et de La Guerre des Rohirrim. Il existe même des solutions pour voir les versions longues. Dans cet article, nous vous expliquons comment regarder Le Seigneur des Anneaux en streaming.

Cliquez ici pour regarder le Seigneur des Anneaux en streaming

La trilogie du Seigneur des Anneaux réalisée par Peter Jackson est une œuvre culte du cinéma. Inspirée des romans de J.R.R. Tolkien, c’est très certainement la saga de fantasy la plus populaire de tous les temps. Elle est autant acclamée par les fans que par les critiques et elle a amassé pas moins de 17 Oscars. Les différents films comme la Communauté de l’Anneau, les Deux Tours et le Retour du roi sont proposés en streaming.

Mais ce n’est pas tout, il ne faut pas oublier non plus la trilogie du Hobbit, ainsi que la plus récente série Les Anneaux de Pouvoir de Prime Video. N’oublions pas non plus le film animé, Le Seigneur des anneaux : La Guerre des Rohirrim. Mais plus important que tout pour les amoureux de la Terre du Milieu, il y a les versions longues. Même ces dernières sont désormais disponibles en streaming. Et peu importe l’opus que vous voulez revoir, vous allez avoir le choix entre la VF et la VOSTFR. Quoi qu’il en soit, entre HBO Max, Prime Video et les autres plateformes, il y a de quoi s’y perdre. Voici où regarder Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit en streaming.

Où regarder Le Seigneur des Anneaux en streaming en 2026 ?

©Prime Video

Le Seigneur des Anneaux en streaming

Actuellement, il y a deux plateformes qui proposent la trilogie du Seigneur des Anneaux en streaming. Vous pouvez passer par Amazon Prime Video ou bien HBO Max. Dans les deux cas, vous allez pouvoir choisir entre les versions françaises ou originales sous-titrées. En bref, la parfaite solution pour suivre les aventures de Gandalf, Frodo et Aragorn. Pour rappel, cela concerne La Communauté de l’Anneau, Les Deux Tours et enfin, Le Retour du Roi.

Voici les prix proposés par ces services.

Prime Video : à partir de 6,99 euros par mois (avec pub)

(avec pub) HBO Max : à partir de 6,99 euros par mois (avec pub)

Enfin, il faut savoir que HBO Max est accessible via un module complémentaire sur Prime Video. Il s’agit d’une offre à 9,99 euros par mois (sans pub).

Les versions longues du Seigneur des Anneaux sont-elles disponibles en streaming ?

Les versions longues du Seigneur des Anneaux en streaming

Oui, il est possible de trouver les trois films du Seigneur des Anneaux en version longue en streaming. Actuellement, c’est HBO Max qui possède presque exclusivement les droits sur ces productions. Pour rappel, ces dernières ajoutent de nombreuses scènes exclusives et offrent un développement plus riche des différents personnages. On pense, par exemple, à la relation entre Eowyn et Faramir dans le Retour du Roi. D’ailleurs, à titre de différence, ce film dure 3h12 en version normale et 4h23 en version longue. Dernièrement, celui-ci est inclus dans Prime Video. Pour regarder la Communauté de l’Anneau et les Deux Tours, il faut passer par HBO Max.

Où regarder les films Le Hobbit en streaming ?

©Canal+

Regardez le Hobbit en streaming

Regarder les films du Hobbit en streaming est à nouveau possible. En effet, en France, la saga n’était disponible sur aucune plateforme pendant un moment ! Bonne nouvelle, la trilogie est de retour sur Amazon Prime Video. Cela est valable pour un Voyage Inattendu, la Désolation de Smaug et la Bataille des Cinq Armées. En effet, les trois films sont bien disponibles sur la plateforme. Par contre, ce n’est pas le cas des versions longues. Ces dernières sont uniquement proposées en VOD. Que vous utilisiez Prime Video, Canal VOD ou un service tiers, il faut compter un minimum de 2,99 euros en Ultra HD.

Où regarder la série Les Anneaux de Pouvoir en streaming ?

Regardez les Anneaux de Pouvoir

S’il y a bien une chose qui divise les fans du Seigneur des Anneaux, c’est la série des Anneaux de Pouvoir. Que l’on aime ou que l’on n’aime pas ou que l’on souhaite simplement découvrir la production, il existe une unique solution pour voir les Anneaux de Pouvoir en streaming. Il faut vous rendre sur Prime Video. En effet, la série est elle-même produite par Amazon Prime Video. Actuellement, les deux premières saisons sont disponibles et la saison 3 est diffusée depuis la fin 2026. Dernièrement, il est pour le moment possible de regarder la saison 1 des Anneaux de Pouvoir en streaming gratuit via le service M6+.

Où regarder Le Seigneur des anneaux : La Guerre des Rohirrim en streaming ?

Regardez Le Seigneur des anneaux : La Guerre des Rohirrim en streaming

Beaucoup moins connu que les deux trilogies de Peter Jackson, Le Seigneur des anneaux : La Guerre des Rohirrim reste à ce jour la dernière adaptation de l’oeuvre en film. Petite particularité, nous sommes en présence d’un film animé sorti en 2024. Il est désormais disponible en streaming, mais uniquement sur une plateforme. Vous l’avez deviné, une nouvelle fois, vous allez devoir vous rendre sur HBO Max pour découvrir celui-ci.

Peut-on regarder Le Seigneur des Anneaux gratuitement en streaming ?

Non, officiellement il n’y a pas de plateforme de streaming gratuite et légale qui propose le Seigneur des Anneaux. Cependant, il existe tout de même une solution. Les deux trilogies de Peter Jackson passent fréquemment à la télévision via les chaînes de la TNT. Dans cette situation, vous pouvez profiter le temps d’une soirée d’un film du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit en streaming gratuit.

Seul bémol, il va falloir bien suivre le programme TV. Dans tous les cas, nous vous conseillons de vous rendre sur Molotov TV pour voir si l’un des films va être diffusé gratuitement dans les jours ou semaines à venir. Il est peut-être même possible que l’un des opus soit en replay. Toutes les chaînes de la TNT ne sont pas accessibles, mais le service a l’avantage d’être gratuit.

Enfin, dans le cas Anneaux de Pouvoir, la première saison de la série est proposée gratuitement sur M6+. Une bonne façon de découvrir cette production sans débourser le moindre centime.

Voir programme Molotov TV

Les films Le Seigneur des Anneaux sont-ils disponibles sur Netflix ou Disney+ ?

Non, actuellement, il est impossible de trouver les films du Seigneur des Anneaux sur Netflix, Disney+, ou via un abonnement Canal. Pour le moment, aucune des plateformes n’a annoncé l’arrivée de l’œuvre de Peter Jackson. Bien évidemment, au fil du temps, les droits peuvent changer de diffuseur et l’un ou l’autre des services diffusera peut-être Le Hobbit ou Le Seigneur des Anneaux à l’avenir. Comme toujours, si cela est le cas, nous vous tiendrons informé.

Où acheter Le Seigneur des Anneaux en Blu-ray, DVD ou VOD ?

Les fans ont tendance à préférer les supports physiques au streaming. Vous pouvez trouver des coffrets Blu-ray ou DVD du Seigneur des Anneaux ou du Hobbit chez n’importe quel revendeur spécialisé (Amazon, Fnac, Cdiscount, etc.). En moyenne, il faudra débourser une trentaine d’euros pour se procurer l’un des coffrets.

Seigneur des Anneau / Hobbit SDA Blu-ray SDA DVD Hobbit Blu-ray Hobbit DVD La Guerre des Rohirrim amazon.fr 28,50 € Fnac 29,99 € E.Leclerc 29,99 € Cultura 29,99 € Fnac 30,91 € Occasion Fnac 46,97 €

L’autre solution, si vous privilégiez le dématérialisé, c’est d’acheter ou de louer les films en VOD. Dans ce domaine, les trois plateformes les plus connues sont Prime Video, Canal VOD et Apple TV.

Location : à partir de 2,99 euros (UHD)

Achat : à partir de 7,99 euros (UHD)

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