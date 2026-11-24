Amazon profite du Black Friday pour casser les prix sur les tablettes Apple. La meilleure offre est à trouver du côté de l’iPad Air M4 de 13 pouces. Ce modèle est disponible pour 873 €, au lieu de 1 019 €.

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Le Black Friday est un moment privilégié pour faire de bonnes affaires sur les appareils Apple. Des iPhone en passant aux AirPods, de nombreux objets sont bradés. Actuellement, sur Amazon, vous pouvez profiter d’une très bonne affaire sur l’iPad Air (M4). Ce modèle, dans sa version grand format (13 pouces), est proposé pour 873 €, au lieu de 1 019 €. Toutefois, pour le moment, la promo est uniquement valable dans un unique coloris. Quoi qu’il en soit, c’est la parfaite occasion pour investir dans un iPad à l’approche des fêtes de Noël. Pour le reste, vous pouvez retrouver toutes les bonnes affaires du Black Friday sur les produits Apple dans cet article.

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L’iPad Air M4 au meilleur prix pour le Black Friday Amazon

Sur le marché actuel, les tablettes Apple sont devenues des références incontournables. Les objets de la marque à la pomme permettent de profiter d’une excellente interface (iPadOS) avec une solide fiche technique. Bien évidemment, l’iPad Air ne déroge pas à cette règle. Dans le détail, vous êtes en présence du modèle avec une diagonale de 13 pouces. Un excellent format pour regarder des vidéos ou faire du dessin.

iPad Air 13" (M4) amazon.fr 873,00 € Laboutiquedunet 946,98 € Carrefour 979,99 € Fnac 1 043,99 € Occasion E.Leclerc 1 059,00 € Boulanger 1 059,00 € Cdiscount 1 089,00 € Fnac 1 099,00 € Darty 1 099,00 € PC Componentes 1 102,22 € Cdiscount 1 149,00 € Wellbots 1 158,99 € RDC 1 159,00 € Materiel.net 1 159,00 € Darty 1 249,99 € Reconditionné

Côté technologie, il faut se contenter d’une dalle Liquid Retina (LCD). Cependant, l’écran est bien calibré, ce qui permet de profiter d’une excellente qualité d’affichage. Cette version est propulsée par la puce M4 (CPU 8 cœurs et GPU 9 cœurs). Il n’y a rien à redire sur les performances. La tablette est adaptée à tous les types d’utilisation, du montage vidéo au gaming. De plus, vous pouvez profiter des fonctions IA d’Apple Intelligence.

La marque annonce une autonomie de 10 heures en navigation web. Dans l’ensemble, c’est suffisant pour boucler la journée sans la recharger. La caméra avant de 12 Mpx offre une qualité suffisante pour réaliser des visioconférences dans de bonnes conditions. Toutefois, la photographie n’est clairement pas le point fort de cet iPad Air. Enfin, il est compatible avec les Apple Pencil Pro et USB-C.

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