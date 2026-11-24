Apple a testé une nouvelle disposition de l’écran de verrouillage pour l’iPhone Duo, son premier smartphone pliable avec une colonne verticale placée sur la droite pour placer deux widgets circulaires en plus de ceux déjà proposés sous l’horloge. Le propriétaire aurait donc accès à davantage d’informations sans ouvrir les applications en question.

© Montage BuzzArena

C’est le 22 novembre 2026 que le chercheur pdfu, spécialiste qui examine le code d’iOS pour repérer les nouveautés en préparation chez Apple, a dévoilé cette interface de l’écran de verrouillage de l’iPhone Duo sur X. Dans les fichiers du système, son nom est « Complication Column ». Début octobre, pdfu a déjà découvert un bouton du mode Concentration au-dessus des raccourcis du bas. Une fonctionnalité qui filtre les notifications selon l’activité de l’utilisateur.

Deux widgets circulaires entre les indicateurs de réseau et les raccourcis

Rappelons que les deux dalles de l’iPhone Duo mesurent 5,4 et 7,6 pouces. Apple a donc déplacé plusieurs boutons de l’écran de verrouillage sur la droite avec iOS 27 pour libérer de la hauteur. On trouve tout en haut les indicateurs de connexion cellulaire et Wi-Fi. En bas, deux raccourcis ouvrent par défaut la lampe torche et l’appareil photo. Il est possible de les remplacer par les commandes d’autres applications.

Apple has tested a “complication column” for iPhone Duo’s Lock Screen. It fits two circular widgets along the right edge.



Flag: SpringBoard/Ionic (disabled). First seen in iOS 27.1, with no code changes since. pic.twitter.com/orjOuvM1Xs — pdfu (@itspdfu) November 22, 2026

La « Complication Column » prendrait place entre ces deux zones. Il faut dire qu’Apple n’exploite pas cet espace dans l’interface actuelle. Sur l’image publiée par pdfu, un iPhone Duo fermé affiche les widgets Batteries et Calendrier dans deux cercles alignés le long du bord droit.

Selon le site spécialisé 9to5Mac, ces éléments auraient la même taille que ceux de la rangée principale. Mais ce n’est pas tout puisque le chercheur indique que cette colonne s’utiliserait en même temps que la zone placée sous l’horloge.

Une personnalisation encore plus poussée

Un propriétaire pourrait par exemple garder sa rangée habituelle et réserver l’emplacement de droite pour afficher le niveau de batterie et la météo. Une autre personne choisirait plutôt son prochain rendez-vous et son activité physique.

iOS permet déjà de personnaliser l’écran de verrouillage d’un iPhone avec une image de fond, une police pour l’heure, des widgets ou encore des raccourcis. Bref, la « Complication Column » ne changerait rien à ces réglages mais ajouterait une seconde zone capable d’en accueillir deux de plus.

Le nom de cette colonne fait référence à l’Apple Watch. Sur la montre connectée, une complication désigne un petit élément du cadran qui affiche une information ou ouvre une fonctionnalité. Les deux cercles repérés par pdfu reprennent ce principe. Leur forme ronde permet de concentrer une donnée dans un espace réduit sans empiéter sur l’horloge et le fond d’écran.

C’est dans les réglages internes de SpringBoard que pdfu a trouvé la « Complication Column ». Un élément central d’iOS qui gère notamment l’écran d’accueil et l’organisation de plusieurs parties de l’interface. L’option Ionic contrôle l’affichage de la colonne.

Une colonne repérée dans iOS 27.1 mais désactivée par Apple

Le chercheur a identifié les premières traces de cette interface dans iOS 27.1. Sauf que voilà, le réglage est actuellement désactivé. La colonne n’apparaît donc pas dans les options de personnalisation proposées aux propriétaires. Selon pdfu, le code n’a pas été modifié depuis. Apple n’a pas annoncé de date d’activation.

Le 17 novembre, les testeurs ont reçu une reconnaissance faciale pour l’iPhone Duo fermé avec la bêta 2 d’iOS 27.3. Contrairement à la « Complication Column », la nouveauté est déjà utilisable. Elle sert uniquement au déverrouillage du téléphone. Touch ID est toujours nécessaire pour les paiements, les mots de passe et les connexions protégées. Apple a beau avoir annoncé plus de 100 000 applications optimisées, plusieurs services populaires exploitent encore mal la grande dalle intérieure du smartphone pliable.