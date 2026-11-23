Les meilleurs écouteurs d’Apple ont droit à une nouvelle baisse de prix. Les AirPods Pro 3 sont enfin sous la barre des 200 € chez Amazon. Pour le Black Friday, la paire est disponible pour 188 €, au lieu de 249 €.

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Amazon continue de casser les prix sur les produits Apple à l’occasion du Black Friday. Actuellement, il est possible de se procurer les AirPods Pro 3 à un tarif imbattable. En effet, les meilleurs écouteurs d’Apple sont proposés à moins de 200 €. Vous pouvez acheter ce modèle pour 188 €, au lieu de 249 €. Pour faire simple, jamais la paire n’avait été aussi abordable. De même, il y a très peu de chances pour que le prix continue de diminuer. En bref, si vous souhaitez investir dans une paire d’AirPods Pro 3, c’est le moment ou jamais de faire une bonne affaire. Rappelons que ce modèle est étudié pour fonctionner avec les appareils Apple (iPhone, iPad, etc.). Si vous êtes un utilisateur Android, passez votre chemin.

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Les AirPods Pro 3 à moins de 200 € sur Amazon

Si vous êtes le possesseur d’un iPhone ou d’un autre objet Apple et que vous recherchez les meilleurs écouteurs sans fil, alors les AirPods Pro 3 sont le meilleur choix. Outre le fait qu’il soit optimisé pour l’interface d’Apple, ils se positionnent clairement comme la référence des écouteurs Bluetooth. Ils disposent de la réduction de bruit active et proposent une qualité audio exceptionnelle. Les audiophiles vont les adorer.

AirPods Pro 3 amazon.fr 188,00 € Carrefour 148,99 € PC Componentes 168,59 € Occasion Fnac 205,00 € Occasion Cdiscount 209,00 € joybuy.fr 209,00 € Fnac 214,00 € Boulanger 214,00 € Cdiscount 214,00 € Carrefour 214,00 € Darty 214,00 € PC Componentes 215,00 € Darty 219,90 € Reconditionné Alternate 228,90 € E.Leclerc 229,00 € Topbiz FR 247,89 € RDC 249,00 € Son-Vidéo 249,00 € Materiel.net 249,00 €

Pour revenir à l’ANC, l’isolation est très bonne. Si le résultat était déjà impressionnant avec la génération précédente, la firme de Cupertino a encore amélioré la recette. Bien évidemment, cela s’accompagne de toute une ribambelle de fonctionnalités comme l’audio spatial adaptatif, la traduction en temps réel, les échanges avec Siri, etc. D’ailleurs, petite originalité, les AirPods Pro 3 embarquent un capteur de fréquence cardiaque.

D’ailleurs, si à cela nous ajoutons la certification IP57 contre l’eau et la poussière, ils sont parfaitement adaptés à la pratique sportive. De plus, ils tiennent parfaitement bien aux oreilles. Si nous devons chipoter, il faut savoir que la génération précédente est légèrement plus confortable. Sinon, le système de contrôles est on ne peut plus complet. Enfin, l’autonomie atteint huit heures avec l’ANC activée. Grâce au boîtier, vous pouvez récupérer une heure d’écoute en seulement cinq minutes.

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