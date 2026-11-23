La toute dernière génération de montres connectées Apple est déjà en promotion pour le Black Friday. Amazon propose l’Apple Watch Series 12 pour 369 €, alors que son tarif conseillé est de 449 €.

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Pour le Black Friday, de nombreuses montres connectées sont en promotion. Les modèles Apple de dernière génération sont également concernés par ces réductions. Actuellement, vous pouvez trouver l’Apple Watch Series 12 pour 369 €, au lieu de 449 €. Il est très rare de trouver une remise aussi importante sur un produit de la firme à la pomme récemment lancé. Dans le détail, l’offre concerne la version basique avec un format de 42 mm et un boîtier en aluminium. Bien évidemment, ce type d’offre est limité dans le temps. Il va falloir vous montrer réactif pour profiter de la promo. Dernièrement, rappelons qu’il faut posséder un iPhone pour utiliser cette Apple Watch Series 12.

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L’Apple Watch Series 12 déjà à prix cassé sur Amazon

Dans le détail, l’Apple Watch Series 12 se positionne comme une montre connectée polyvalente. Elle est aussi intéressante pour les personnes à la recherche de fonctions santé ou d’options orientées sport. Tout d’abord, rappelons que cette version possède un châssis en aluminium et un format de 42 mm. C’est la taille parfaite si vous avez un poignet fin. Pour le reste, vous allez profiter d’un grand écran OLED.

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Ce dernier dispose d’un bon niveau de luminosité. Cela facilite la lecture des informations, même en plein soleil. L’intégration avec iOS est parfaite. Il est facile de jumeler sa montre avec son iPhone. La démarche est intuitive et rapide. Venons-en aux fonctionnalités. Avec ce modèle, vous avez le droit à la mesure de la fréquence cardiaque, de l’hypertension, de la température, du taux d’oxygénation dans le sang, etc. C’est un produit plus que complet. Elle est également capable de faire des ECG et de repérer l’arythmie.

Elle peut aussi assurer le suivi de l’apnée du sommeil et prédire la date des prochaines règles. Comme si cela ne suffisait pas, elle est compatible Apple Intelligence. Pour la partie sport, on apprécie grandement son GPS qui assure une très bonne précision. D’ailleurs, vous pouvez aussi la porter pour aller nager. Seul bémol, l’autonomie est toujours aussi faible. Pour faire simple, il est presque obligatoire de la recharger tous les soirs.

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