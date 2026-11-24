Le dBFlash City est le premier radar anti-bruit homologué en France. Il mesure le bruit des voitures et des motos qui passent devant lui. Et même si votre véhicule est entièrement d’origine, vous risquez une amende s’il dépasse les 85 décibels.

Le dBFlash City devient le premier radar anti-bruit homologué en France, avec un seuil fixé à 85 décibels en agglomération.

Même une voiture ou une moto d’origine pourra être verbalisée si elle dépasse ce seuil, avec une amende de 135 euros pouvant grimper à 375 euros.

Les premiers contrôles ne sont pas attendus avant fin 2027, après modification du Code de la route et publication des textes d’application.

C’est le 13 novembre 2026 que MicrodB a annoncé que le Laboratoire national de métrologie et d’essais a homologué son radar. L’entreprise lyonnaise du groupe Everenn est spécialisée dans l’analyse du bruit et a conçu le dBFlash City avec Cegelec EDR.

Des radars ont été testés dès 2022 à Paris, Nice ou encore Toulouse, mais sans amende puisqu’aucun n’était homologué. En octobre dernier, on attendait l’homologation du premier radar anti-bruit pour début 2027. MicrodB était en concurrence avec Bruitparif dont le radar Hydre H26 n’est pas encore homologué.

Le dBFlash City ne mesure pas la vitesse mais le bruit de chaque véhicule. On trouve un sonomètre de classe 1 qui mesure le niveau sonore et une antenne de microphones directionnels qui repère d’où vient le bruit. Une caméra filme la circulation dans les deux sens et lit les plaques d’immatriculation.

Mais alors, comment savoir quel véhicule fait trop de bruit quand plusieurs passent en même temps et que les façades renvoient le son ? L’IA analyse les signaux des microphones pour vérifier si le seuil est dépassé et écarter les fausses alertes. Le radar identifie ensuite le véhicule sur la vidéo.

Le logiciel corrige aussi la mesure selon la distance du véhicule et une station météo désactive le contrôle quand le vent souffle trop fort. Le radar chiffre ensuite le son, la photo et la plaque avant un éventuel envoi aux autorités via le réseau mobile.

Même les véhicules d’origine seront concernés par le radar anti-bruit

Un arrêté du 7 juillet 2023 fixe le seuil à 85 décibels pour les véhicules qui circulent en agglomération sur les voies limitées à 50 km/h. Mais attention, puisque le bruit inscrit dans le champ U.1 de votre carte grise est mesuré à l’arrêt, près du pot d’échappement. Le ministère précise que les deux mesures ne sont pas comparables.

Une voiture ou une moto d’origine peut donc dépasser les 85 décibels lors d’une forte accélération. Les sportives, les motos puissantes et certains modèles anciens sont les plus exposés. Le dBFlash City ne fait aucune différence entre un échappement modifié et un échappement d’origine.

L’arrêté prévoit quelques exceptions. On parle des motos de catégorie L3e mises en circulation avant le 1er octobre 1990, des véhicules agricoles et de certains poids lourds, bus et cars anciens.

Des sanctions financières mais aucun retrait des points

Pour tous les autres, c’est 135 euros d’amende puisqu’il s’agit d’une contravention de quatrième classe. L’amende passe à 90 euros en cas de paiement rapide et grimpe à 375 euros si elle est majorée. En revanche, aucun point en moins sur le permis de conduire.

Sauf que l’homologation ne permet pas encore de verbaliser les conducteurs. Il faut d’abord modifier le Code de la route avec un texte de loi, puis publier les textes d’application. Début octobre, la CNIL a déjà délibéré sur le projet d’arrêté qui encadrera les données collectées.

Les communes pourront ensuite demander l’installation de ces radars. Pour les premiers contrôles, on parle de la fin de l’année 2027.