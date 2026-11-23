À la recherche d’un bon smartphone Android pour moins de 200 € ? Bonne nouvelle, pendant le Black Friday, Amazon propose le Samsung Galaxy A17 au prix le plus bas. Ce dernier est disponible pour 195 €, au lieu de 299 €.

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Les produits Samsung, et plus particulièrement les smartphones, sont mis en avant pour le Black Friday. Si nous trouvons de belles promotions sur les appareils haut de gamme, les mobiles d’entrée de gamme sont aussi bradés. Si vous avez un budget limité et une utilisation basique de votre téléphone, alors cette offre Amazon est pour vous. Le très bon Samsung Galaxy A17 est disponible pour 195 €, tandis qu’il a été lancé à 299 €. Actuellement, il va être difficile de trouver un aussi bon smartphone Android à un tarif plus abordable. Et si jamais l’appareil ne vous convient pas, vous avez plusieurs semaines pour le retourner et vous faire rembourser.

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Le Galaxy A17 à 195 € sur Amazon

Comme dit précédemment, le Samsung Galaxy A17 se place comme un smartphone d’entrée de gamme polyvalent. Sa fiche technique reste solide pour un mobile sous la barre des 200 €. De plus, il va recevoir plusieurs années de mises à jour. Cela signifie que vous allez pouvoir le conserver pendant un long moment sans avoir de problème à ce niveau. Pour le reste, il fonctionne sous One UI, une interface basée sur Android.

Samsung Galaxy A17 5G amazon.fr 195,00 € Fnac 196,99 € Occasion E.Leclerc 199,00 € Pixmania 199,00 € Darty 209,00 € Alternate 209,90 € PC Componentes 219,00 € Fnac 219,44 € RDC 220,70 € Pixmania 221,00 € Occasion Carrefour 223,99 € ElectroDepot 228,00 € Boulanger 229,00 € Samsung 229,00 € Carrefour 229,99 € RDC 249,95 € Darty 250,00 € Occasion Fnac 252,00 € Darty 252,00 € Cdiscount 269,99 € RED by SFR 279,00 € SFR 279,00 € Materiel.net 299,95 € Joom 306,00 €

L’écosystème offre une bonne ergonomie. De plus, malgré le petit prix, ce téléphone a la particularité de donner accès à quelques fonctionnalités IA. Ensuite, il possède une dalle OLED de 6,7 pouces avec un rafraîchissement montant à 120 Hz. Une nouvelle fois, pour la gamme, la qualité est surprenante. De plus, le grand format offre un bon confort d’utilisation. Sous le capot, nous trouvons un processeur Exynos 1330.

Ce dernier, accompagné par 4 Go de RAM, assure une navigation fluide en multitâche. Les performances sont amplement suffisantes pour consulter ses mails, aller sur les réseaux sociaux, etc. Il dispose d’une batterie de 5 000 mAh qui va assurer une à deux journées d’autonomie en fonction de votre utilisation. Toutefois, il est important de préciser que la partie photo est sa principale faiblesse. De jour, la qualité des clichés est bonne, mais de nuit, le Galaxy A17 est en sérieuse difficulté.

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