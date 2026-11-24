Cyberleek, le groupe de pirates qui tourmente Rockstar depuis des mois, a publié un exécutable de GTA 6 qui vient de la version Xbox Series. Depuis quelques heures, des développeurs s’affairent à lancer le titre sur des PC sous Windows.

Cyberleek a publié l’exécutable Xbox Series de GTA 6, ce qui accélère les projets visant à faire tourner le jeu sur PC.

Les premiers essais affichent déjà des menus, mais restent instables. Un développeur estime qu’une version PC utilisable pourrait arriver sous une semaine.

La fuite entraîne aussi une vague d’arnaques, avec de faux portages de GTA 6 capables de voler des cryptomonnaies ou de miner sur les PC infectés.

C’est il y a quelques jours que Cyberleek a diffusé une build de GTA 6 sur Xbox Series d’un poids d’environ 209 Go. On parle de la version 1.0.2.1 qui était utilisée par les équipes de Rockstar avant la sortie du jeu. Et de nouveau, lors de son chantage habituel, Cyberleek a demandé à ce que sa cryptomonnaie atteigne une valorisation de 15 millions de dollars avant de publier l’exécutable.

L’exécutable de GTA 6 est désormais disponible sur PC

Désormais, l’exécutable en .exe est en ligne dans une archive d’environ 57 Mo. Il s’agit donc du programme qui lance GTA 6 sur Xbox Series et permet de le faire tourner sur cette console. Cyberleek a ensuite partagé le fichier pour les projets open source qui cherchent à adapter la version Xbox Series sur PC.

Les 209 Go déjà diffusés par les pirates contiennent les données du jeu, mais il manquait jusque-là le programme pour les utiliser. Le travail des moddeurs s’accélère donc alors que l’un des développeurs qui a porté The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur PC s’intéresse aussi à ce projet.

GTA 6 ON PC NOW BOOTS INTO THE STARTING SETTINGS SEQUENCE! 🚨



Just 3 hours after the release of the executable, players are already managing to boot into the game.



This is a huge milestone, as getting the game to even boot is often the biggest sticking point!



I knew it would… https://t.co/AZUhXhMURa pic.twitter.com/w2k0IVlM74 — chasm (@chasmmmmmmmmmmm) November 23, 2026

On trouve déjà des outils qui convertissent le code Xbox Series vers Windows. Et pour cause, la dernière génération de consoles de Microsoft et les PC récents reposent sur la même grande famille de processeurs. Le travail est donc facilité par rapport aux anciennes consoles.

Nous en parlons dans nos colonnes, on trouve notamment le projet Leonida, du nom de la carte de GTA 6, qui a préparé la conversion des milliers d’instructions graphiques en amont de la sortie de l’exécutable.

Mais un jeu qui ne tourne pas encore bien sur PC

Quelques heures après la fuite, des développeurs ont déjà tenté de lancer GTA 6 sur PC. Malheureusement, tout ne tourne pas parfaitement puisque les premiers essais n’aboutissent qu’à un écran noir et des coupures du son. D’autres projets ont même réussi à afficher les premiers menus du jeu.

Mais Leonida a poursuivi ses efforts avant que son créateur n’annonce son retrait dans la nuit du 23 au 24 novembre. Le projet précisait qu’il ne donnerait pas les fichiers du jeu ou l’exécutable. Et pour cause, les développeurs derrière Leonida essaient d’écarter tout risque judiciaire.

Toutefois, l’un des responsables du projet pense qu’il faudra au moins une semaine pour qu’une version PC de GTA 6 soit utilisable. Le fait que l’exécutable soit dans la nature permet aussi d’étudier comment tourne GTA 6, ce qui peut aussi accélérer les outils de modding et autres portages non officiels.

Malheureusement, il s’agit d’une fuite qui crée aussi un terrain idéal pour les arnaques. Et pour cause, Rockstar n’a pas annoncé de version PC de GTA 6 à l’heure actuelle, même si l’on parle d’une sortie en début d’année 2027. De fausses pages de téléchargement pullulent donc sur la toile.

Des virus se cachent parmi des faux GTA 6 sur PC

Parmi les pièges repérés par des chercheurs en cybersécurité, on trouve un kit vendu 200 dollars qui imite un portage PC de GTA 6. Dedans, un faux générateur de clés, mais surtout un outil qui dérobe les cryptomonnaies et un autre qui utilise le PC de la victime pour miner. Cyberleek a donc partagé deux codes de vérification SHA-256 pour distinguer l’exécutable que le groupe de pirates a publié des copies qui circulent sous son nom.

Bref, pour les joueurs PC, c’est une attente bien trop longue alors que tout le monde profite de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series. Ce qui explique la frustration de la communauté et son empressement à proposer un portage.

Rappelons que GTA 6 est même disponible sur Xbox One via le cloud gaming. De quoi faire enrager les millions de joueurs PC qui désespèrent d’enfin parcourir les rues de Vice City.