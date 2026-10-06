Meilleur iPad en octobre 2026 : quelle tablette Apple choisir ? 

Les tablettes Apple, plus connues sous le nom d’iPad, sont parmi les modèles les plus intéressants du marché. Elles sont puissantes, disposent d’une excellente qualité d’affichage et s’intègrent parfaitement bien dans l’écosystème du fabricant. Découvrez notre sélection des meilleurs iPad.

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Top 3 des meilleurs iPad 2026

Actuellement, les iPad sont les seules alternatives aux tablettes Android. Si l’interface est bien différente, et les prix supérieurs, ces appareils ont l’avantage d’être polyvalents et très faciles à prendre en main. Il faut dire que l’iPadOS se révèle très ergonomique. D’ailleurs, ce sont des objets de choix pour les étudiants, les créatifs et même les seniors. De plus, la firme de Cupertino a diversifié ses gammes et l’on trouve désormais des iPad Mini performants avec un très bon rapport qualité/prix.

Pour faire simple, peu importe vos besoins et votre budget, il est possible de trouver une tablette tactile Apple adaptée à vos envies. Cependant, face à ce vaste choix, il peut être difficile de trouver le bon modèle. En effet, la taille des écrans varie et les performances diffèrent d’une solution à l’autre. De même, il est possible que vous ayez envie d’investir dans un stylet (Apple Pencil) pour le dessin ou dans un clavier si vous souhaitez prendre des notes. Pour vous aider dans vos recherches, nous vous proposons notre comparatif des meilleures tablettes Apple du moment.

iPad Pro M5 (2025), le meilleur iPad

Après plusieurs années d’attente, Apple a fini par renouveler ses gammes de tablettes tactiles. Au sommet de ces dernières, nous retrouvons l’iPad Pro M5 qui est tout simplement le meilleur iPad jamais commercialisé par la marque. Sa nouvelle puce déploie des performances impressionnantes qui permettent à l’appareil de s’adapter à tous les usages. Même les professionnels et les habitués de montage vidéo vont apprécier sa puissance.

Ce modèle est donc plus performant que certains MacBook Air ! Pour le reste, nous retrouvons une superbe dalle OLED avec un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz. La marque en a définitivement fini avec le LCD avec cette gamme pour notre plus grand plaisir. D’ailleurs, précisons qu’il existe deux versions de respectivement 11 et 13 pouces. D’autre part, elle est plus fine et légère que ses prédécesseurs, ce qui confère une ergonomie améliorée. Sinon, le tout est accompagné d’un nouveau stylet Apple Pencil et d’un nouveau clavier Magic Keyboard.

Cependant, nous regrettons que ces derniers soient en option et non inclus dans le tarif. C’est dommage quand l’on voit le prix de départ de la tablette. Pour finir, cet iPad se montre très endurant. Même en streaming 4K, il est possible d’atteindre les 15 heures d’utilisation.

On aime On aime pas ✅ Performances impressionnantes pour une tablette tactile

❌ Tarif des accessoires ✅ Une ergonomie améliorée (plus léger et plus fin) ❌ Des prix qui s’envolent avec le stockage ✅ La qualité de sa grande dalle OLED à 120 Hz ✅ Autonomie importante

iPad Air M3 (2025), le plus polyvalent

Si vous n’avez pas envie de dépenser plus de 1000 euros dans une tablette Apple, l’iPad Air avec puce M3 est une alternative intéressante. D’ailleurs, sa version de départ dispose d’un très bon rapport qualité/prix pour un produit de la marque. Quoi qu’il en soit, sans être aussi performante que la version Pro, elle offre une puissance suffisante pour la majorité des usages. Que vous utilisiez votre appareil pour le travail ou pour vous divertir, c’est une solution de choix.

Sinon, ce modèle est également proposé dans deux formats différents de 11 et 13 pouces. Au niveau de la technologie d’écran, il embarque une dalle LCD et non OLED. C’est un peu dommage, mais à la pratique, la qualité d’affichage est excellente et le niveau de luminosité élevé. Dans tous les cas, l’expérience utilisateur reste très agréable avec un tactile réactif. Sinon, l’autonomie est en nette amélioration par rapport à la génération précédente. À titre d’exemple, elle est capable de tenir plus de 12 heures en streaming vidéo (4K).

Hélas, il faut toujours compter plus de 2 heures pour la passer de 0 à 100 %. Seul bémol, si vous possédez déjà un stylet, vous risquez de devoir en changer. En effet, cet iPad Air est uniquement compatible avec l’Apple Pencil 2 (USB-C) et Pro.

On aime On aime pas ✅ Tablette polyvalente, adaptée à tous les usages ❌ Pas compatible avec tous les accessoires de la marque ✅ Technologie LCD, mais très bonne qualité d’affichage ❌ Limité à 128 Go et tarif important pour les autres versions ✅ Une autonomie en nette amélioration ✅ Les finitions simplement impeccables

iPad A16 (2025), le meilleur rapport qualité/prix

Après plusieurs années d’attente, Apple a enfin décidé de renouveler l’iPad classique. Cette nouvelle version se place comme l’une des tablettes les plus abordables de la marque. Son design ne change pas par rapport à la génération précédente avec les bordures d’écran très prononcées, mais elle embarque une fiche technique améliorée. D’ailleurs, on note tout de suite un gain de puissance avec la puce 16.

Celle-ci équipe notamment les iPhone 14 Pro Max et se révèle suffisante pour garantir une bonne fluidité en multitâche. Pour des actions plus exigeantes, elle n’est cependant pas au niveau des derniers iPad Air et Pro. Enfin, le stockage débute désormais à 128 Go. Il faut dire que de nos jours, les 64 Go sont beaucoup trop limités. Ensuite, il possède une dalle LCD (Liquid Retina) de 11 pouces. Si le format assure un bon confort d’utilisation, il faut reconnaître que l’ensemble manque de luminosité.

Cela se remarque particulièrement si vous vous trouvez dans un environnement très lumineux. Sinon, il utilise un objectif photo de 12 Mpx à l’arrière et le capteur selfie dispose de la même définition. Comme souvent avec les tablettes, il ne faut pas s’attendre à grand-chose. Pour finir, il offre une bonne autonomie, mais la charge rapide est toujours à la peine.

On aime On aime pas ✅ Son rapport qualité/prix pour une tablette tactile Apple

❌ Rien en lien avec Apple Intelligence ✅ Navigation fluide (puce A16) ❌ Manque de luminosité de l’écran ✅ Design réussi et qualité de fabrication ✅ Autonomie importante

iPad Mini (2024), une tablette Apple compacte et abordable

L’iPad Mini a également eu le droit à une nouvelle déclinaison. Si le concept reste le même, la firme de Cupertino a légèrement revu la fiche technique de son appareil. En effet, cette tablette embarque désormais une puce A17 Pro, identique à celle équipant les iPhone 15 Pro. En bref, ce modèle ne manque clairement pas de puissance, malgré son petit format. Cela lui permet aussi de supporter toutes les fonctionnalités en lien avec Apple Intelligence. Sinon, notons l’absence de la technologie Face ID. Cependant, on retrouve un lecteur d’empreintes au niveau du bouton de verrouillage.

Pour le reste, il est équipé d’un écran Liquid Retina (LCD) de 8,3 pouces avec un rafraîchissement limité à 60 Hz. La qualité d’affichage reste très bonne, mais on note peu de changements par rapport à la version précédente. D’autre part, le stockage a été augmenté pour atteindre 128 Go. Bien évidemment, les prix ont une certaine tendance à s’envoler quand on souhaite augmenter la capacité. Enfin, les performances du capteur arrière de 12 Mpx sont sensiblement similaires.

Au niveau de l’endurance, on retrouve toujours la même batterie de 5078 mAh. Cependant, on note une véritable amélioration de l’autonomie par rapport à l’iPad Mini précédent. En résumé, nous conseillons cette référence comme un supplément à un ordinateur portable pour un usage nomade.

On aime On aime pas ✅ Compact et parfait pour un usage nomade ❌ Peu d’améliorations par rapport à la dernière version ✅ Plus endurant que la génération précédente ❌ Toujours un écran LCD limité à 60 Hz ✅ Des performances de haute volée pour le gabarit ✅ Compatible avec le Pencil Pro

iPad (2022), l’iPad pas cher

Cela fait longtemps que l’iPad standard n’a pas eu le droit à une mise à jour. Cependant, ce modèle reste très intéressant, même s’il ne s’agit pas de la meilleure tablette Apple. Plus concrètement, son prix a beaucoup baissé ces derniers temps. Il est désormais possible de se le procurer aux environs de 400 euros chez de nombreux revendeurs.

Dans le détail, cet appareil est propulsé par une puce A14 Bionic. Cette dernière offre une navigation fluide et reste adaptée pour du multitâche. Cependant, si vous appréciez le gaming, ce n’est pas la version la plus conseillée. Sinon, cette 10e génération possède une dalle LCD de 10,9 pouces. Elle ne dispose donc pas des dernières technologies, dont le rafraîchissement à 120 Hz, mais la qualité d’image reste importante. Vous pouvez regarder vos films et séries dans de bonnes conditions. Ensuite, son design est similaire à celui des iPad Air, avec des bordures d’écran peu prononcées. De même, comme toujours avec le fabricant, les finitions sont simplement irréprochables.

Enfin, sachez que ce produit est incompatible avec l’Apple Pencil Pro, mais fonctionne avec l’accessoire en USB-C. Seul véritable regret, le stockage démarre à 64 Go et ne dépasse pas 256 Go. Dernier point, cette tablette tactile offre une autonomie importante.

On aime On aime pas ✅ Son tarif très abordable pour un iPad ❌ Choix dans le stockage limité ✅ Grand format et bon confort d’utilisation ❌ Charge lente et incompatible avec certains accessoires ✅ Navigation fluide entre les applications ✅ Très bon niveau de finitions et solide autonomie

🤔 Un iPad peut-il remplacer mon ordinateur ?

Il est possible de remplacer son ordinateur par un iPad, mais tout va dépendre de votre type d’utilisation. En effet, iPadOS est beaucoup plus complet que par le passé. Si vous voulez uniquement surfer sur Internet, aller sur les réseaux sociaux, regarder des films en streaming ou jouer à certains titres mobiles, alors une tablette Apple fait aussi bien ou presque qu’un PC. Cependant, pour les professionnels, ce n’est peut-être pas la solution idéale. Si les nouveaux iPad Pro M4 offrent des performances incroyables, pour certaines tâches, l’écran risque d’être trop petit et l’ergonomie limitée. Et cela, même si l’on y adjoint un Apple Pencil et un Magic Keyboard. D’ailleurs, le multitâche reste plus agréable sur un écran d’ordinateur. Au final, ici, tout va dépendre de vos besoins.

Dernier point, notez qu’un iPad peut être un choix très intéressant pour une personne âgée. L’interface est intuitive et la prise en main généralement plus facile. Dans ce domaine, les versions Air ou Mini se positionnent comme les meilleurs iPad pour senior.

👉 iPad Air, Pro, Mini, quelles sont les différences ?

Vous l’avez compris, les gammes de tablettes tactiles Apple sont devenues vastes. Il peut être facile de se perdre au milieu de toutes ces dénominations. Voici les principales différences.

iPad Pro : il s’agit des produits haut de gamme du fabricant. Ici, nous retrouvons des tablettes très puissantes, mais avec un prix de départ supérieur à 1000 euros. Elles embarquent toutes les nouveautés que peut proposer Apple. Ces modèles se destinent essentiellement aux professionnels ou aux créatifs qui souhaitent, par exemple, faire du montage photo ou vidéo.

il s’agit des produits haut de gamme du fabricant. Ici, nous retrouvons des tablettes très puissantes, mais avec un prix de départ supérieur à 1000 euros. Elles embarquent toutes les nouveautés que peut proposer Apple. Ces modèles se destinent essentiellement aux professionnels ou aux créatifs qui souhaitent, par exemple, faire du montage photo ou vidéo. iPad Air : ce sont des appareils plus abordables et censés être plus compacts que les versions Pro. Cependant, les dernières générations sont équipées de diagonales de même taille. Un peu moins performantes, elles n’en restent pas moins polyvalentes. C’est un choix intéressant pour les étudiants.

ce sont des appareils plus abordables et censés être plus compacts que les versions Pro. Cependant, les dernières générations sont équipées de diagonales de même taille. Un peu moins performantes, elles n’en restent pas moins polyvalentes. C’est un choix intéressant pour les étudiants. iPad Mini : ici, nous trouvons les tablettes Apple les plus compactes. Elles n’ont pas vocation à remplacer un ordinateur, mais elles sont parfaites pour regarder des vidéos dans son lit ou depuis son canapé. En effet, elles sont étudiées pour un usage nomade. D’un autre côté, elles ne sont pas les plus puissantes.

ici, nous trouvons les tablettes Apple les plus compactes. Elles n’ont pas vocation à remplacer un ordinateur, mais elles sont parfaites pour regarder des vidéos dans son lit ou depuis son canapé. En effet, elles sont étudiées pour un usage nomade. D’un autre côté, elles ne sont pas les plus puissantes. iPad (ou iPad standard) : c’est la référence de base dans le catalogue de la marque. Ces produits allient un grand confort d’utilisation avec une bonne fluidité. Hélas, cela fait un moment qu’Apple n’a pas renouvelé cette gamme. C’est une alternative à mi-chemin entre l’iPad Air et Mini.

🧑‍🎓 Quel est le meilleur iPad pour un étudiant ?

L’iPad de 10e génération est très certainement le meilleur iPad pour un étudiant. Il dispose d’un bon rapport qualité/prix, et son écran de 11 pouces assure un grand confort d’utilisation. De plus, il peut fonctionner avec certains Magic Keyboard, ce qui va faciliter la prise de notes. Sinon, les iPad Air d’ancienne génération ont vu leurs prix baisser et se placent également parmi les meilleures tablettes pour les cours.

✍️ Quel est le meilleur iPad pour dessiner ?

Sans surprise, l’iPad Pro M4 est le meilleur iPad pour dessiner, et pour les créatifs en général. Il dispose d’un grand écran réactif avec la technologie OLED et d’un rafraîchissement à 120 Hz. De plus, la dernière génération de stylet Pencil Pro est très réussie. Hélas, le tarif de départ supérieur à 1000 euros risque d’en refroidir certains. L’autre solution est de se tourner vers les versions précédentes devenues plus abordables, mais aussi plus rares. Enfin, les tout derniers iPad Air peuvent être une alternative intéressante avec leurs grands écrans.

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