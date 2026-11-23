Alors que tous les regards sont tournés vers GTA 6, Amazon en profite pour brader la manette de la PS5 à l’occasion de son Black Friday. Actuellement, vous pouvez acheter une DualSense pour 55 €, au lieu de 78 €.

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Vous voulez investir dans une nouvelle manette PS5 pour profiter pleinement de GTA 6 ? Alors ça tombe bien, pendant le Black Friday 2026, Amazon en profite pour casser le prix de la DualSense. Cette dernière est proposée pour 55 €, au lieu de 78 €. Notons que l’offre en question est uniquement valable avec le coloris noir. D’autres couleurs ont le droit à des remises, mais pour le moment la promo la plus intéressante est à trouver avec ce modèle. Notons aussi qu’une réduction identique est disponible sur la boutique officielle. Pour le reste, sachez que la DualSense basique (blanche) est déjà en rupture de stock sur Amazon. La promotion risque de ne pas être disponible très longtemps.

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La DualSense PS5 à petit prix sur Amazon

Dans le détail, cette DualSense est exactement la même que celle proposée lors de l’achat d’une PS5. La seule différence est à trouver du côté du coloris. Pour le reste, la fiche technique est strictement identique. Vous allez donc profiter de gâchettes adaptatives et du retour haptique. Les joysticks sont toujours aussi proches et dans ce domaine, certains peuvent préférer la forme de la manette pour Xbox.

DualSense PS5 amazon.fr 55,00 € Darty 52,90 € Reconditionné Fnac 54,95 € Occasion Playstation Direct 54,99 € joybuy.fr 55,99 € Boulanger 57,99 € E.Leclerc 59,90 € Son-Vidéo 59,90 € EasyLounge.com 59,90 € Fnac 59,99 € Carrefour 59,99 € Cdiscount 69,99 € Alternate 70,90 € RDC 72,94 € Darty 80,67 € Cultura 81,33 € Fnac 82,75 € Joom 99,00 €

Toutefois, rappelons bien que la manette PS5 a toujours un sérieux avantage sur sa concurrente : une batterie. En effet, ici, pas de souci de piles. Il suffit de brancher votre contrôleur en USB-C pour le recharger. Notons aussi que l’autonomie annoncée est d’environ 30 heures avec un cycle de charge. Ensuite, il est important de rappeler que le DualSense ne fonctionne pas seulement avec les PlayStation 5.

En effet, vous pouvez la connecter en Bluetooth ou en filaire à un PC sous Windows. Elle est aussi compatible avec les smartphones iOS, les Mac et les iPad. Cela est également le cas pour les appareils sous Android. La manette est aussi prise en charge nativement par Steam ou par des services comme le Nvidia GeForce Now.

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