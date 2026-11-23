Pour leur lancement, les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max sont à prix cassé. En effet, avec le Black Friday, le premier est disponible pour 1 403 €, au lieu de 1 603 €, et le second 1 603 €, au lieu de 1 803 € sur Amazon et la boutique Xiaomi.

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Alors qu’ils viennent seulement d’être dévoilés, les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max sont déjà victimes du Black Friday. En effet, sur Amazon et sur la boutique officielle, chacun des appareils a le droit à 200 € de remise. Voici les tarifs indiqués

Xiaomi 18 Pro à 1 403 €, au lieu de 1 603 €

Xiaomi 18 Pro Max à 1 603 €, au lieu de 1 803 €

Il est tout de même important de préciser que si vous passez par la boutique Xiaomi, les nouveaux clients ont le droit à une remise supplémentaire de 100 €. Les offres sont valables avec tous les coloris des versions avec 512 Go de stockage. Des bonus de reprises sont également proposés.

Les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max au meilleur prix

Comme vous pouvez le constater à l’image, les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max se démarquent des Galaxy S26 Ultra et des iPhone 18 Pro Max grâce à leur design. En effet, ces derniers intègrent de petits écrans OLED à l’arrière. Pour le reste, les appareils partagent plusieurs différences et points communs. Tout d’abord, le Xiaomi 18 Pro possède un format compact avec un écran Amoled de 6,4 pouces rafraîchi à 120 Hz.

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Le Xiaomi 18 Pro Max dispose de la même dalle, mais avec une diagonale de 6,9 pouces. Ensuite, le modèle le plus abordable est équipé d’un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 6 tandis que son aîné a droit au Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Dans les deux cas, nous retrouvons 12 Go de RAM. Sans surprise, nous sommes en présence de smartphones puissants, adaptés à tous les types d’utilisation.

En termes d’autonomie, dans les deux cas, vous allez profiter d’une bonne journée sans recharge. Ils sont compatibles avec la charge sans fil 50 W. Pour la partie photo, ils possèdent le même module. Ils sont équipés d’un grand-angle de 200 Mpx, d’un ultra grand-angle de 50 Mpx et d’un téléobjectif de 200 Mpx. Comme à son habitude, Xiaomi nous gratifie de photophones performants capables de prendre de superbes clichés peu importe le niveau de luminosité.

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