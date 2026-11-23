Amazon profite de son Black Friday pour brader les smartphones Apple d’ancienne génération. Dans ce domaine, on trouve une belle remise sur l’iPhone 16. Ce dernier est disponible pour 949 €, au lieu de 1 019 €.

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Pendant le Black Friday, le meilleur moyen de trouver un smartphone Apple à petit prix est de se tourner vers les appareils d’ancienne génération. Plusieurs modèles sont en promotion, dont l’iPhone 16. Rappelons qu’en l’absence d’un iPhone 18 classique, ce dernier est toujours disponible sur la boutique officielle. Quoi qu’il en soit, ce modèle s’affiche à 949 €, au lieu de 1 019 €. Une bonne affaire sachant que le produit est neuf. Toutefois, l’offre se limite à la version 128 Go dans le coloris cyan. Si vous êtes intéressés par un modèle haut de gamme ou que vous souhaitez également acheter des accessoires, vous pouvez consulter notre dossier dédié aux meilleures offres Apple du Black Friday.

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L’iPhone 16 au meilleur prix chez Amazon

Bien qu’il ne soit plus un smartphone de dernière génération, l’iPhone 16 n’en reste pas moins un très bon appareil. Il offre un format particulièrement compact et il propose une solide fiche technique. De même, il fonctionne sous iOS 27 et va encore recevoir plusieurs mises à jour majeures au fil des années. De plus, ce dernier est compatible avec Apple Intelligence. Vous aurez donc accès à plusieurs options IA.

Apple iPhone 16 amazon.fr 949,00 € Cdiscount 555,88 € Reconditionné Fnac 583,00 € Occasion Darty 583,00 € Reconditionné Pixmania 619,35 € Occasion Back Market 632,00 € Reconditionné Boulanger 689,99 € Reconditionné RDC 734,88 € Carrefour 738,88 € Pixmania 739,00 € Laboutiquedunet 884,70 € Cdiscount 949,00 € RDC 1 019,00 € SFR 1 019,00 € RED by SFR 1 019,00 € Materiel.net 1 019,00 € Fnac 1 019,99 € Cdiscount 1 019,99 € Darty 1 019,99 €

Il est propulsé par une puce A18 qui offre, aujourd’hui encore, des performances remarquables. Pour faire simple, la navigation est fluide en multitâche et vous pouvez jouer à de nombreux titres mobiles dans de bonnes conditions. Revers de la médaille, sa dalle OLED de 6,1 pouces se limite à un rafraîchissement à 60 Hz. Si nous aurions préféré une fréquence à 120 Hz, il faut reconnaître que l’écran est parfaitement bien calibré.

En bref, la qualité d’affichage est très bonne. Ce modèle est compatible avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3. De même, l’iPhone 16 est certifié IP68 contre l’eau et la poussière. Il offre une autonomie solide avec un minimum d’une journée d’utilisation sans recharge. Vous avez aussi le droit à la charge sans fil MagSafe de 25 W. Pour la partie photo, nous trouvons deux capteurs de 48 et 12 Mpx. Dans l’ensemble, c’est un smartphone photo polyvalent. `

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