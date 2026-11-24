C’est ce mois-ci que trois Rafale français ont utilisé une autoroute finlandaise à la place d’une piste d’aéroport lors de l’exercice Protective Fence 26. Les chasseurs de l’armée de l’Air et de l’Espace ont effectué des posés-décollés sur la route nationale 9 près de Siilinjärvi. Il s’agit d’une première pour le Rafale en Finlande pour cet entraînement qui a été pensé dans le but de poursuivre les missions si une base aérienne est inutilisable.

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Pour ceux qui l’ignorent, un posé-décollé consiste à toucher la chaussée avec les roues puis à reprendre de l’altitude sans immobiliser l’avion. La portion de route utilisée fut fermée aux automobilistes pour l’exercice du 18 au 25 novembre. Bref, une transformation en piste militaire pour les Rafale français qui venaient de l’escadron de chasse et d’expérimentation ECE 1/30 « Côte d’Argent ».

Quand un Rafale se pose sur une autoroute

Cela fait plusieurs décennies que la Finlande utilise des routes aménagées pour que se posent les avions de chasse. Si un adversaire frappe une grande base aérienne, les chasseurs sont répartis sur plusieurs sites, ce qui complique leur neutralisation en une seule attaque. Il faut dire que la guerre en Ukraine a renforcé l’intérêt pour cette méthode.

Vesa Mäntylä, colonel de l’armée de l’Air finlandaise qui dirige Protective Fence 26, explique : « Les enseignements de la guerre en Ukraine ont encore souligné l’importance de disperser les avions de chasse et de conserver une mobilité permanente. »

La France travaille aussi sur cette capacité alors que ses Rafale sont très sollicités. En 2027, l’armée française ne recevra que deux chasseurs neufs de Dassault alors que la flotte est utilisée à 15 % au-dessus du niveau prévu. Entre septembre et octobre 2026, l’exercice BASEX a déjà envoyé des Rafale sur l’aéroport civil de Pau et des avions de transport Casa à Dinard pour tester des opérations loin des bases militaires habituelles.

La méthode de l’autoroute est utilisée depuis longtemps par la Finlande

La Finlande joue donc la carte de l’autoroute dans ce scénario. Protective Fence 26 mobilise plus de 40 avions, environ 4 100 militaires dont plus de 1 800 réservistes. Les F/A-18 finlandais sont répartis entre des bases militaires, des aéroports civils et des portions de route. Des F-35A néerlandais opèrent depuis Rissala et des Gripen suédois depuis Kallax. Quant à la France, elle a installé ses Rafale à Rovaniemi en Finlande.

Mais il faut aussi prendre en compte que le déplacement coûte en kérosène, en pièces et en techniciens. Pour la flotte française, le contrat RAVEL pour la maintenance des Rafale représente environ 3,5 milliards d’euros sur dix ans.

En parallèle, Dassault Aviation continue ses livraisons à l’étranger. L’Indonésie, les Émirats arabes unis et la Serbie occupent une grande partie du carnet de commandes. L’Inde négocie également 114 Rafale en plus dont une grande partie serait fabriquée sur son territoire. Pour l’armée française, ces commandes se combinent à une flotte déjà très sollicitée et à des exercices qui cherchent à utiliser les avions depuis davantage de sites.

L’ECE 1/30 « Côte d’Argent » évalue les équipements et les tactiques du Rafale. Le chasseur s’appuie notamment sur un calculateur de mission dont la France conserve les codes sources. Un ordinateur qui regroupe les données du radar, de l’optronique et de la protection électronique SPECTRA pour que le pilote ait une vue de toute la situation.

D’autres pays utilisent désormais cette méthode

En Finlande, les équipages ont testé le Rafale depuis un site très différent d’une base habituelle. La route de Jännevirta a aussi reçu des F-35A néerlandais lors du même exercice. La Finlande a une très grande expérience sur ces pistes routières et partage la méthode avec ses alliés de l’OTAN.

En juin dernier, des F-35B des Marines étatsuniens ont déjà utilisé la bande routière de Tervo avec des chasseurs polonais et espagnols. Ce mois-ci, le Rafale a donc participé pour la première fois à cette méthode.

Pour en revenir à l’actualité autour du Rafale, la France et les Émirats arabes unis ont signé un accord sur le financement de plusieurs équipements du standard F5. Un chasseur qui aura droit à un nouveau radar, une protection électronique modernisée, un moteur avec plus de poussée et un drone de combat en renfort. C’est vers 2033 que la qualification est visée.

C’est jusqu’au 27 novembre que se tient Protective Fence 26 sur plusieurs sites en Finlande et en Suède.